El insólito pedido de Paulo Londra a los hijos de Messi para sacarse una foto juntos en el Mundial Qatar 2022

Paulo Londra se sacó una foto con los hijos de Lionel Messi en el entretiempo del partido de Argentina-Polonia (Foto: Instagram)

Esta tarde se vivió una fiesta en el 974 stadium de la ciudad de Doha cuando la selección argentina venció a Polonia por 2 goles contra 0. Tanto adentro como afuera de la cancha e incluso en Argentina, los hinchas demostraron su alegría cuando el seleccionado de Lionel Scaloni obtuvo su pase a octavos de final. Y los famosos no se quedaron atrás.

En Qatar muchas celebridades argentinas se dieron cita para ver en vivo a la “Scaloneta” y alentaron desde las tribunas al equipo.

Según pudo saber Teleshow, en el entretiempo, después de que Lionel Messi pateara un penal que atajó el arquero de Polonia y el marcador quedara 0 a 0, los hijos del Diez fueron al baño acompañados por su mamá, Antonela Roccuzzo. Y en ese momento, vivieron un momento de mucha emoción cuando se encontraron en el lugar con su ídolo Paulo Londra.

Sin dudarlo, Mateo, Thiago y Ciro Messi quisieron sacarse una foto con el artista de Homerun y para cumplir su sueño el cantante les hizo un pedido muy especial.

Según una allegada del músico, cuando posaban, Paulo les pidió que hicieran con sus manos 2 a 0, anticipando el resultado final del partido. Con esta especie de premonición, dejaron plasmado en la foto el triunfo de Argentina frente al seleccionado polaco.

Londra, quien se encuentra disfrutando el Mundial en Qatar, está atravesando un gran momento profesional, ya que acaba de cosechar el título de “mejor debut para un álbum argentino en los Estados Unidos” y se ubicó en el tercer puesto de dicho país con Back to the Game. Además, debutó segundo a nivel global y noveno en el Reino Unido.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Poland v Argentina - Stadium 974, Doha, Qatar - November 30, 2022

Sin embargo, hace pocas semanas en una entrevista que el cantante concedió al periodista Bebe Contepomi para Telenoche (El Trece), el cordobés hizo mención al conflicto que vivió con su expareja y madre de sus hijas, Rocío Moreno.

En esa oportunidad, Londra agradeció el constante acompañamiento que tuvo de ella y del resto de su familia durante su carrera. “Hay cosas importantes en la vida y siempre con los pies en la tierra, mirando para adelante y siempre lo dije soy famoso gracias a ellos porque me trataron como una estrella”, dijo.

En ese momento, a sus dos pequeñas hijas las definió como su “motor” y al ver una foto de él jugando con ellas, dijo que ese es su “lugar más tranquilo y seguro”: “Es el amor más puro. Mis amigos me preguntan ‘qué se siente’. Yo les digo: ‘imagínate que amás más a tus hijos más que a tu propia mamá’. Eso hace que entiendas más a tus padres”.

Hace unos meses el músico mantuvo un conflicto legal con su expareja, quien había asegurado que él no le pasaba el dinero suficiente para la mantención de las hijas que tienen en común y que además, prácticamente no las veía. Finalmente, y con ayuda de los abogados de ambos, llegaron a un “mega acuerdo”, a través del que establecen los derechos y obligaciones de ambos.

Entre los puntos, sobresalían: compensación económica, ya que ella estudiaba Ciencias Veterinarias y dejó para acompañarlo; cuota alimentaria y “todo lo que las nenas necesiten”; obra social; casa y régimen comunicacional.

En otro momento de la entrevista, más distendido, Paulo contó que fue gracias a su hermana que se abrió camino en la música: “Ella me empezó a mostrar Daddy Yankee, ‘Gasolina’, Don Omar o Wisin y Yandel. Esa escuela de reggaetón que hasta hoy veo como los adolescentes de ahora la siguen disfrutando. Me encanta. Tengo recuerdos de personas viéndome competir y pidiéndome que vuelva. No me gustaban las batallas y con la facu iba muy poco. Ahí, esa devolución, los gritos y las felicitaciones me volvieron loco”.

Luego, llegó el reconocimiento masivo y la fama y en ese momento agradeció la educación que le dieron sus papás que según dice, le hicieron poner los pies sobre la tierra: “Siempre me apoyaron enserio. No tuve límites y por eso me animé a cualquier cosa”.

