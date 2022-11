Denise Dumas busca hogar para su perrita en tránsito: “Pasó cosas horribles y está lista para ser adoptada”

Denise Dumas busca hogar para Cala, la perrita que tuvo en tránsito durante seis meses (Instagram)

Si es difícil encontrarle una familia a los perros de la calle, sobre todo cuando son adultos, mucho más lo es cuando están enfermos o lastimados. Es por eso que, en algunos casos, se solicita hogares de tránsito que puedan contenerlos durante el proceso de recuperación hasta que puedan, finalmente, ser dados en adopción. Esto pasó con Denise Dumas, quien junto a su marido, Martín Campi Campilongo, y sus hijos, Santino e Isabella, de su matrimonio con Germán Barceló, y Emma y Francesca, de su actual pareja con el humorista, hace casi seis meses recibieron a Cala y le dieron alojamiento en su casa.

Lo cierto es que, después de días difíciles en los que la perrita tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, llegó la hora de encontrarle un lugar definitivo. Y, para eso, la conductora recurrió a sus redes sociales con un pedido dirigido a los amantes de los animales.

“¡Cala busca una familia! Hace cinco meses me ofrecí por primera vez como hogar de tránsito de Cala. La vi casi muerta en @patitasenaccionok y pedían ayuda urgente. ¡Me aceptaron y llegó ella! Tenía destrozada su mano y varios problemas más. De a poco se repuso hasta que la pudieron operar. Fueron dos operaciones, varias curaciones, pero nunca ni una sola queja… lo único que hizo fue agradecer y mover la cola con las pocas fuerzas que tenía. ¡Hoy Cala esta genial! Un poco renga pero es una felicidad compartir con ella. Da las mejores bienvenidas, te sigue hasta el baño, si miras tele ella te mira a vos, juega a la pelota, jaja. Y cuando algo la pone nerviosa empieza a dar vueltas para morderse la cola. La vamos a extrañar mucho pero se merece ya tener su familia definitiva. Necesita mucho amor y muchos mimos. Pasó cosas horribles hasta que la rescataron. ¡Gracias @patitasenaccionok y ojalá aparezca una familia!, escribió Denise en su cuenta de Instagram.

En el posteo, la conductora adjuntó un video junto a la mascota en el que explicaba la situación. “Hoy hace casi seis meses que Cala llegó a nuestra casa. Fuimos su hogar en tránsito y hoy le estamos buscando una familia. Pasó operaciones, pasó curaciones dolorosas, enfermedades y está lista para ser adoptada. Es lo más lindo que hay en el mundo”, dijo. Y compartió fotos del duro proceso de curación.

Denise junto a Cala en pleno tratamiento (Instagram)

Hace tres meses, la conductora y Campi habían celebrado el cumpleaños número 15 de la hija mayor de la pareja, con una súper fiesta que tuvo lugar en un salón de Palermo cuya decoración estaba inspirada en Harry Styles, el cantante preferido de la cumpleañera. Y todo fue reflejado en las redes sociales de su famosa madre. Lejos de cualquier formalismo, la entrada de la adolescente fue muy original. Junto a su grupo más íntimo de amigas, ingresó al ritmo de “Starships”, uno de los hits más famosos de Nicki Minaj. “¡Fuerte el aplauso para Emma!”, la presentó el locutor del salón, mientras ella se mostraba eufórica y saltando con el resto de las jóvenes.

Su orgulloso papá también utilizó sus redes para mostrar postales de la fiesta. “Ayer festejamos los 15 de mi amada Emma. No sé en qué momento pasó, de golpe te vi mujer hija. Me emocionado. Te adoro”, escribió el humorista muy conmovido. En las fotos, se puede ver a la homenajeada con un dos looks bien distintos. Al principio, lució un vestido largo y al cuerpo, color petróleo, y luego, para poder bailar más cómoda, optó por uno negro mucho más corto. Denise, por su parte, sorprendió con un vestido largo de color azul, con un solo hombro y al que le agregó un particular cinturón.

