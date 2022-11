Gran Hermano 2022: Maxi le confesó a Juliana su problema en la intimidad

Maxi le confesó a Juliana un problema sexual en Gran Hermano 2022 (Pluto TV)

El deseo fue más fuerte que los impedimentos. Y, por eso, Maximiliano Giudici y Juliana Díaz no tardaron en entregarse a la pasión en Gran Hermano 2022. Sin embargo, está claro que el hecho de estar encerrados en una casa con personas que recién conocen y con cámaras que registran lo que pasa en cada rincón, hace que la intimidad no se dé en las mejores condiciones. Así las cosas, en las últimas horas y mientras disfrutaban del que podría ser su último encuentro sexual antes de la gala de eliminación de este domingo en la que ella está nominada, el cordobés le confesó a Tini cual era su mayor dificultad a la hora de complacerla.

Gran Hermano 2022: tras confirmarse un nuevo complot, hay cuatro nominados en la casa Este miércoles se conocieron quiénes forman parte de la placa de la cual la gente definirá al próximo eliminado del juego. Los líderes son Nacho y el Conejo, quienes tienen inmunidad y deberán salvar este jueves a uno de ellos VER NOTA

En un video tomado de la señal de Pluto TV que se difundió por Twitter, se puede ver a Maxi y Juli conversando divertidos en el sauna y cubiertos por una manta después de hacer el amor. Él intentaba explicar lo que le acontecía sin encontrar las palabras adecuadas. Entonces, ella le preguntó: “¿Te cuesta darte cuenta dónde está mi clítoris? ¿Es eso lo que me estás tratando de decir?”. Y la respuesta del cordobés fue afirmativa.

En ese momento, Tini lanzó una carcajada. “¿Por qué no sos más explícito? Mi amor, pero lo encontraste joya igual, ¿eh?”, le dijo lo joven oriunda de Venado Tuerto. A lo que Maxi contestó: “Bueno, después me lo mostrás denuevo”. Cabe señalar que los jóvenes se reconciliaron después de un breve distanciamiento, en el que él había definido a la relación como “tóxica”.

Gran Hermano 2022: anunciaron un sorpresivo cambio en el reglamento de la prueba de liderazgo Santiago del Moro informó una decisión que puede modificar las alianzas y estrategias en la casa más famosa del país VER NOTA

“Tiene cosas que ya las he vivido y no tengo ganas de repetirlas. Parece que estoy viviendo el inicio de mis relaciones más tóxicas. Y digo: ‘No, este es el momento de frenar’. Por ella sobre todo, porque es muy sensible. Y después me voy a sentir mal si la pasa mal. Ahora hace un día que está un poco bajón y después va a estar todo bien. Cuando caiga donde está...La onda es tener una linda relación acá adentro porque yo la quiero mucho”, había dicho el cordobés.

La foto de la supuesta boda de Maxi

En las últimas horas, en tanto, las redes sociales se hicieron eco de un supuesto matrimonio del que Maxi no habría hablado con su actual novia en la casa. Según las fotos que se viralizaron, en las que se lo puede ver frente al altar junto a una joven llamada Eliana Massara, el participante se habría casado con ella allá por el año 2015 y hasta se habría ido a vivir en pareja a Brasil. La muchacha, dueña de un spa termal, también es oriunda de Córdoba. Pero la relación no habría prosperado y, ahora, ella se muestra junto a otro hombre llamado Matías.

Reapareció Tomás Holder y apuntó contra Alfa: “Es un pobre hombre que se mete con las mujeres” El primer expulsado de Gran Hermano 2022 habló con LAM y se refirió al repudiable comentario sexual del participante hacia Coti VER NOTA

Maxi y Juliana fueron la primera pareja de esta edición del reality. A solo tres días del comienzo del programa, ambos se mostraron muy cercanos. Y, durante la primera semana de aislamiento, a los dos se los veía siempre acurrucados en una cama, mientras sus compañeros estaban desparramados en distintos rincones esperando obtener las consignas de la prueba semanal.

Maxi y su supuesta exesposa

En ese momento, fue el cordobés quien le confesó al todavía integrante de la casa Tomás Holder su acercamiento con Tini: “Había que meter un poco de algo a esto. Hubo un intercambio de besos”, le dijo al influencer, quien quedó sorprendido y le pidió mayores detalles de cuándo, dónde y en qué circunstancias se había dado el encuentro.

“Si a mí me gusta alguien, ¿voy a estar esperando tanto?”, le preguntó Juliana entre risas, para explicar por qué ella y su compañero se habían besado. “Claro, si después afuera tu vida sigue igual. Yo igualmente no creo que lo que pase acá siga afuera. Somos todos muy distintos”, reflexionó Holder ese día sobre la posibilidad de que adentro de la casa se formen parejas que perduren en el tiempo, más allá del reality.

Seguir leyendo: