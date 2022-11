Gran Hermano 2022: Romina contó qué famosos fueron a su boda y Alfa reveló la presencia de Luis Miguel en su fiesta

Gran Hermano 2022: Romina contó qué famosos fueron a su boda y Alfa subió la apuesta

En la casa de Gran Hermano 2022, Julieta, Romina, Alfa, Marcos, Agustín, Conejo, Daniela y Thiago se pusieron a charlar y compartieron divertidas anécdotas sobre sus vidas. La exdiputada nacional recordó que tuvo una gran fiesta de casamiento con Walter Festa, el exintendente de Moreno.

“A mi fiesta vinieron y tocaron Los Ángeles Azules y después cerraron Los Sultanes”, aseguró Romina. “Si querés fiesta así y romperla hay que llevar a Los Sultanes. Posta, lo que te hacen reír. Hacen lo del pancito. Empieza con los hombres y les dicen ‘panadeeero’ y después con el tema ‘Dale, maraca, maraca, dale’. Lo que te reís, te descostillás y te levanta la fiesta”, agregó.

Luego, la participante recordó que asistieron a la fiesta figuras de la política y el espectáculo: “Habían muchos intendentes también, vino (José) Ottavis, vino la boxeadora, la Tigresa Acuña con su marido. Fue muy divertido mi casamiento. No se imaginan lo que fue”.

Tras estas declaraciones, Alfa no quiso quedarse atrás y reveló que un importante artista mexicano participó en su boda: “A mi casamiento vino Luis Miguel”. Sus compañeros reaccionaron sorprendidos, pero también desconfiaron de que el popular cantante haya estado presente en su fiesta.

Por otra parte, el participante vivió un feo momento cuando sufrió un tremendo accidente doméstico en la casa que preocupó a Romina, una de sus compañeras, quizás con la que mejor vínculo tiene. Él se encontraba en la cocina picando unas verduras a alta velocidad hasta que, de pronto, se hirió en un dedo. “Ay, me corté”, exclamó Alfa entre dientes. Por allí andaba la exdiputada, quien es la otra de los participantes que suele tomar el control de la cocina junto con el sexagenario. Y al ver la lastimadura, Romina se asustó.

“¡Ay, no! ¿Mucho? Pero vos sos boludo, también, Alfa. ¿Como vas a cortar así de rápido?”, lo regañó Romina. “Ay, no quiero mirar”, le dijo, mientras Alfa trataba de tranquilizarse. “No es nada, nena, tráeme una curita”, pidió y relativizó la herida. La política le pidió a María Laura, alias Cata, que le alcanzara un apósito protector al lastimado, mientras quería saber cuán profundo era el corte. “¿Cuanto te cortaste? Viste que no tenes que cortar así”, siguió reprochándole. “Nada, un pedacito”, dijo Walter aguantándose el dolor.

“¿Por qué la pasaste por ahí?”, insistió Romina, intentando entender el accidente. “Porque corta rápido”, explicó él. “Ay, Dios, ¡hay sangre, hay sangre!”, se asustó Romina. “Ahora me lavo”, insistió Alfa en su postura de restarle importancia al hecho. “Eso es porque sos bruto”, siguió retándolo la mujer. “Te podrías haber cortado un pedazo de dedo... Nooo, te cortaste un montón, Alfa”, le dijo al ver la herida de su compañero que ya estaba enjuagando debajo del chorro de agua de la bacha.

Por otra parte, Juan Reverdito fue el último eliminado de la casa por decisión del público. En tanto, este jueves también se conoció la identidad de la persona que fue salvada de la placa de nominación por Nacho y El Conejo, los líderes de la semana. Para sorpresa de muchos, eligieron a Cata, por lo que hay tres nominados para el próximo domingo: Alfa, La Tora y Juliana.

