Eva De Dominici recordó las secuelas de su terrible accidente doméstico: “Las curaciones eran insoportables”

Eva de Dominici

Eva de Dominici acaba de terminar un año muy difícil y así lo dejó registrado en un posteo en su cuenta de Instagram. Después del accidente doméstico que sufrió el 12 de noviembre del año pasado, hoy la actriz subió las imágenes del terrible momento en el que dejó expuestas sus heridas frente al espejo.

“Un año atrás tuve un accidente con una máquina en la cocina. 12 de noviembre de 2021. A las 24 horas estaba subida en un avión medicada para seguir trabajando. Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades. Seguir trabajando me hacía bien. No me gustaba hablar del accidente, solo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y agotamiento mental. Un abrazo a todas las personas que estén en etapa de recuperación”, escribió dejando al descubierto el dolor que le tocó atravesar.

Según contó la actriz en esa oportunidad, el accidente que le produjo una quemadura de segundo grado B en diferentes partes del cuerpo, ocurrió en su casa, más precisamente en la cocina. “Estaba cocinando una sopa de calabaza en mi casa con una máquina y explotó al lado mío”, reveló. Y enseguida dio detalles del angustiante momento: “La sopa explotó con la presión. Esto fue un viernes, yo vivo en Los Ángeles y el lunes tenía que estar grabando en México. Llamé a la producción, les mostré todo, es terrible”.

Las heridas del accidente que sufrió Eva De Dominici (Foto: @dedominicieva)

A partir de ese día, la actriz argentina, cuñada de Penélope Cruz, continuó con su trabajo. “Estuve igual ahí filmando con mucho dolor, vino un médico a inyectarme un calmante”, comentó sobre su profesionalismo. Y aclaró: “Pasé un mes muy difícil, porque las curaciones eran muy dolorosas, tuve que ir al médico, entre que estaba trabajando, con mi hijo. No estaba bien”, relató con el recuerdo todavía vívido de aquellos instantes.

Pero la mala racha de Eva no terminó allí. Al poco tiempo del accidente doméstico, la pareja de Eduardo Cruz también padeció un peligroso episodio con sus ojos mientras la estaban maquillando en el último día de filmación en Las Vegas. “Eran las cinco de la mañana, yo tenía los ojos un poco rojos y la maquilladora se ofreció a ponerme unas gotitas. Pero cuando me las puso, se confundió y me colocó pegamento de uñas”, confesó Eva sobre esta tremenda confusión. Por supuesto, dejó claro que la profesional no lo hizo con mala intención: “Es divina, se equivocó de frasquito”.

A pesar de estos acciddentes involuntarios, la ex Chiquititas está viviendo un excelente momento profesional. Eva es una de las actrices que forma parte del elenco de The Cleaning Lady, una producción basada en la telenovela argentina La chica que limpia de 2017. La primera temporada de la serie se estrenó en Fox el 3 de enero de 2022 y fue renovada para una segunda temporada que llegó a la pantalla el 19 de septiembre.

Por otra parte, el año pasado Dominici tuvo la oportunidad de mostrarse en la pantalla grande junto a Bruce Willis. Allí protagonizó Cosmic Con, donde trabajó con uno de los actores más reconocidos de Hollywood.

Hace pocos meses, con motivo de las Pascuas, Eva decidió mostrar por primera vez la carita de su hijo Cairo Cruz, de tres años. A pesar del bajo perfil que suele mantener, en esa ocasión decidió decidió mostrar al nene, fruto de su relación con Eduardo Cruz, en sus redes sociales.

“Felices Pascuas”, escribió en su cuenta de Instagram junto con una serie de fotos del gran festejo familiar que hicieron en el que hubo pileta, inflable, conejos, show de títeres y hasta disfraces: ella y el pequeño estuvieron vestidos de piratas. Rápidamente, el posteo se llenó de “me gusta” y de comentarios, la mayoría de los cuales destacaba la belleza del pequeño. “El muñeco de Cairo está hecho un bombón de pirata”, “Ay por dios es muy igual a vos”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

