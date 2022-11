La violenta actitud de Daniel Osvaldo con el cronista de LAM: “Trabajás para alguien que no me cae bien”

Daniel Osvaldo se puso agresivo con un móvil de LAM y le tiró un dardo a Ángel de Brito

Esta noche, Daniel Osvaldo fue abordado por Santiago Sposato, movilero de LAM (América) cuando llegaba al aeropuerto de Ezeiza. El exfutbolista no quiso hacer declaraciones de ningún tipo y fue cortante con las consultas. “Daniel, ¿viajás al homenaje a Diego? ¿Vas a Roma?”, le preguntó el cronista, pero cuando estaba atravesando una puerta, lo cruzó con el brazo.

“No me empujes”, exclamó el notero. “No me sigas, no me sigas. ¡No te empujé”, dijo el también cantante de Barrio Viejo, señalándolo con un dedo y con mirada amenazante. “Te puse el brazo, no me sigás”, insistió. Y para dar sus motivos de por qué no respondía a sus consultas, dio su argumento: “Trabajás para alguien que no me cae bien, chau”, dijo disparando hacia Ángel de Brito, conductor del ciclo.

“Nada más, te lo quería preguntar”, insistió el movilero mientras Osvaldo se iba. Pero se dio vuelta de golpe y le habló muy cerca de la cara: “Ya me preguntaste y te dije que no. ¡Tomatela”, cortó el ex jugador de Boca Juniors. “¿Te separaste de Gianinna en buenos términos? ¿Eso te puedo preguntar?”, quiso saber Sposato, pero Daniel ya no volvería a enfrentarse a la cámara y al micrófono.

“Trabajás para alguien que no me cae bien, chau”, dijo Daniel Osvaldo haciendo referencia a Ángel de Brito

A poco más de un mes de que Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo confirmaran su separación, un gesto del ex futbolista reavivó los rumores de una reconciliación. En las últimas horas, Osvaldo compartió en su Instagram una serie de fotos para mostrar sus nuevos tatuajes. Y uno de ellos estaría dedicado a la hija de Diego Armando Maradona.

“Hace unos días tuve el placer de tatuar a Dani Osvaldo. Mil mil gracias por confiar en mi laburo y pedir tattoos. Ahí van los tattoos”, fue el mensaje que escribió el tatuador que trabajó sobre la piel del también cantante del grupo Barrio Viejo, quien además republicó esta imagen en sus Instagram Stories.

La imagen en cuestión tiene como protagonista a Maradona llevando de la mano a Gianinna cuando era muy pequeña, mientras van pateando una pelota. Se trata de una foto que la hermana de Dalma Maradona había publicado en su perfil de redes sociales.

El tatuaje que se hizo Daniel Osvaldo inspirado en una foto de su ex Gianinna Maradona junto a su padre Diego Armando Maradona

A mediados de octubre, el cantante del grupo de rock Barrio Viejo decidió confirmar la noticia de la ruptura con un breve mensaje en sus redes sociales. “Antes que inventen mil historias, se las hago corta. Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar”, escribió el exjugador de fútbol en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

El pasado 13 de abril, Osvaldo había publicado una foto con la joven durante unas vacaciones en la provincia de Mendoza. En imagen, la hermana de Dalma Maradona aparece en primer plano y de fondo está el músico montando un caballo. Esta fue la última imagen de ellos juntos.

A lo largo de su noviazgo, ellos hicieron varias escapadas juntos. En julio pasado, viajaron a Italia. Ambos fueron a ver un show de Los Rolling Stones, pero el verdadero motivo del viaje es que él enfrentaba un juicio con su ex, Elena Braccini, quien le reclamaba una suma millonaria por alimentos de sus hijas María Helena y Victoria.

