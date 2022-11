Murió a los 44 años Matías Amocain, productor de El fin del amor: el dolor de Lali Espósito y sus compañeros

Matías Amocain

Murió Matías Amocain, uno de los productores de la serie protagonizada por Lali Espósito, El Fin del Amor. La actriz utilizó sus redes sociales para expresar su dolor tras la partida del creativo chileno, así como lo hizo Erika Halvorsen, guionista de la serie, y colegas del país trasandino.

En fotos: la avant premiere de El fin del amor, la nueva serie de Lali Espósito La ficción se estrena el próximo viernes y la artista no solo será la protagonista, sino que también forma parte de la producción ejecutiva VER NOTA

“Matías es una pieza fundamental en #ElFinDelAmor. Nos dejó de manera repentina! Que tristeza. Un productor sensible y comprometido. Mucha fuerza a su familia y compañeros! Que en Paz Descanse. Todo el equipo de esta serie, a la que tanto le pusiste, te agradece, Matías!”, escribió la intérprete de “Disciplina” en su cuenta de Twitter.

La autora, eligió su cuenta de Instagram para despedirlo y compartió una foto de la avant premiere que se realizó la semana pasada de la serie que se podrá ver por Amazon: “El fin del Amor no sería lo que es sin un aliado sensible y generoso como Matías Amocain. Su partida repentina nos dejó sin palabras. Pocas veces en la vida me encontré con un ejecutivo que valore tanto la mirada de lxs creadores. Amoroso, humilde, guardián.Abrazo y fuerza para su familia y amigues. Hasta siempre Matías. Gracias por tanto. Te vamos a extrañar”.

Erika Halvorsen despidió al productor Matías Amocain

“Cuando encuentras el amor de tu vida, no hay palabras para explicar lo hermoso que es. Mi Mati. Gracias amor mío. Siempre seremos hogar, música, danza, amor, libertad. Siempre te voy a llevar conmigo. Siempre te voy a amar. Amor sano. Amor bueno”, escribió dolida la actriz chilena Susana Hidalgo.

Erika Halvorsen compartió una foto de la avant premiere de El Fin del Amor

Matías tenía 44 años y amaba su labor en los medios. “Es una locura trabajar de esto: desarrollamos ideas para que luego la gente las vea en su pantalla y se conmueva”, definió alguna vez su trabajo en la apertura de la Bogotá Audiovisual Market. Desde hacía dos años tenía el cargo de Ejecutivo de Desarrollo de Guiones de Amazon Studios para Chile, Colombia y Argentina.

Lali: “Elijo vivir en este país, tengo quejas como todes pero también un montón de cosas para decir por qué vivo acá” En una charla íntima con Teleshow, la artista habla de El fin del amor, la obra que protagoniza y produce, pero también de la realidad actual, de los vínculos y de por qué pudiendo elegir y teniendo trabajo, no se radica en España VER NOTA

Según un perfil que elaboró hace un tiempo el medio chileno Diario Financiero, el productor estudió periodismo en la Universidad Católica, luego colaboró para Televisa, trabajó en radio y fue consultor creativo de contenidos de TVN por cuatro años. Hasta que en el 2009, creó la agencia Los Contenidos junto al publicista Javier Sanfeliú.

La foto de Matías Amocain que compartió la actriz chilena Susana Hidalgo

Su ex socio destacaba su poder de combinar lo creativo con lo ejecutivo: “Tiene muy desarrollados los dos hemisferios, lo cual es un valor muy raro en este circuito”. Como agencia habían participado de los mega eventos Chile Ayuda a Chile y El Abrazo. También fueron parte de la difusión de 45 estrenos de cine. Su labor en Amazon era buscar proyectos para presentarlos en la sede central y buscar su aprovación para llevarlos a cabo y luego velar por su calidad.

Lali Espósito protagoniza “El fin del amor”: todos los detalles de la nueva de Prime Video La comedia dramática está basada en la novela homónima de Tamara Tenenbaum. Conoce cuándo y dónde ver los episodios VER NOTA

El fin del amor,. la serie recientemente estrenada y protagonizada por Lali Espósito, cuenta la historia de Tamara, una filósofa de la cultura pop que se cuestiona algunos tratados del amor romántico y monógamo y se rebela contra las leyes de su religión para experimentar un nuevo camino.

En una entrevista con Teleshow, Lali se mostró feliz de poder trabajar con diferentes plataformas de streaming en la generación de contenidos. “Es alucinante. Después la industria tiene sus cosas como todo. Como la televisión tenía sus cosas. Pero sin dudas es una fuente. Después de lo que venimos de pasar en el mundo no es casual que las plataformas hayan tomado tanto protagonismo a la hora de dar trabajo y de generar contenidos. Pero me parece importante seguir empujando por ejemplo ir al cine. Esto es una serie, 100% para Prime Video y está buenísimo que esté ahí para verla cuando quieras y donde quieras. Pero hay algo por ejemplo de la peli Argentina 1985 que también está en esta plataforma, que está bueno apoyarla yendo al cine, poder hacer ese balance”, dijo.

Seguir leyendo: