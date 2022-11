Fito Páez canceló su show en el Movistar Arena: los motivos

Fito Páez durante la serie de conciertos por los 30 años de El amor después del amor (Crédito: Gustavo Gavotti)

Fito Páez está celebrando los 30 años de su emblemático disco El amor después del amor con conciertos por todo el mundo. Después de llevar su gira por América y España, el rosarino tenía pautado los dos últimos recitales de los ocho que realizó en el Movistar Arena. Pero durante la noche del lunes, en la que sufrió algunos inconvenientes de salud que lo obligaron a postergar el recital del martes, como lo informó en un comunicado en sus redes sociales.

“Ayer realicé el concierto del Movistar Arena en Buenos Aires con un fuerte dolor del lado izquierdo inferior del tórax. Tomé lo que todo hijo de vecino. Antiinflamatorios y analgésicos. El dolor no cedió y se agravó al punto de declarárseme una gastroenteritis aguda”, detalló el rosarino sobre los síntomas que lo aquejaron durante el recital del lunes.

A continuación, detalló la noticia que lamentaron sus fanáticos: “Obviamente me veo en la triste obligación de suspender el concierto de hoy a la noche por expresa indicación de mis médicos”, anunció respecto a la cita pautada para el martes 8 de noviembre, la última en su tanda de conciertos en el microestadio de Villa Crespo.

“La recuperación será rápida pero me obliga a estar en reposo y con dieta estricta por tres o cuatro días. A la brevedad anunciaremos la reprogramación del concierto de acuerdo a la disponibilidad de la agenda del Movistar Arena. Gracias por el amor y la paciencia”, cerró Fito con su firma, y la publicación se pobló de mensajes deseándole pronta recuperación.

El comunicado de Fito Páez anunciando la suspensión de su concierto (Instagram)

Fito empezó su serie de conciertos del martes 20 de septiembre y, con entradas agotadas, que obligaron a ir agregando funciones para celebrar el cumpleaños número 30 del disco más vendido del rock argentino. La vara que el propio Fito Páez clavó allá por 1992, cuando redondeó su trabajo más icónico, el que lo llevó al estrellato. “Hay que defenderlo con uñas y dientes”, dijo el rosarino en un momento, hablando de su propia obra y justificando el hecho de celebrarla y revisitarla todas las veces que hiciera falta.

En aquella oportunidad coincidieron las dos grandes musas del álbum, Fabiana Cantilo y Cecilia Roth, los dos amores de los que habla el título “¿Está Cecilia por allí?”, preguntó Fito mientras con la mirada buscaba entre la platea a la Roth. Y cuando la encontró, recordó una historia detrás de uno de los temas más emblemáticos: “Caetano hizo una versión de ‘Un vestido y un amor’ y nos invitó... ¿Vos te acordás? Nos sentamos allí y él te lo cantó a los ojos... y casi me muero de los celos. Entonces esta vez te lo voy a cantar... No sé si a los ojos, porque estoy medio torcido, pero esto es totalmente para vos...”, contó antes de cantarle a la madre de su hijo Martín el tema en cuestión.

Por su parte, Fabi fue invitada permanente en las voces, desde su aparición estelar en “Thelma y Louise”, tuvo su correspondiente dedicatoria antes de “Creo” y un regalo final compartido: “Tengo la posibilidad de regalarle adelante de todos ustedes, porque me encantan las dos y porque las amo un montón, con todo mi corazón. Porque me han cambiado la vida y me han ayudado a verla mejor... En este ramo de flores que le quiero dar a Fabi y a Ceci, quiero agradecerles lo bella y hermosa que han hecho mi vida”, dijo el cantante en el final de “A rodar mi vida” y como broche para el revival de su obra cumbre.

