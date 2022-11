Alex Caniggia defendió su notorio retoque estético con una contundente publicación en su Instagram

El rapero estadounidense celebró su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll con un set de seis canciones y habló de los momentos difíciles de su vida por las adicciones

Selena Gomez aseguró que su única amiga es Taylor Swift, olvidando a Francia Raisa, a quién le donó un riñón

La cantante ofreció una disculpa por no haber “mencionado a todas las personas que conoce”, sin embargo, no ha podido evitar la fuerte ola de críticas en su contra, pues ya no se le ha visto ni siquiera cerca de su famosa donante