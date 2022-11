Leticia Siciliani criticó a Martina de Gran Hermano 2022 por sus dichos homofóbicos: “¿Nadie le va a poner un freno?”

Leticia Siciliani criticó a Martina Stewart Usher por sus dichos homofóbicos

Leticia Siciliani arremetió contra Martina Stewart Usher, la segunda participante en ser eliminada de Gran Hermano 2022 (Telefe) por sus dichos homofóbicos antes de ingresar a la casa y su manera de justificarlos al salir de la misma.

La actriz y hermana de Griselda Siciliani, quien suele hablar abiertamente de lo difícil que es ser lesbiana en Argentina, disparó desde sus Instagram Stories contra la “hermanita”, quien en el video de presentación en el reality show dijo que no entendía “la bisexualidad” y que le daba “un poco de asquito”.

“Dado que fueron eliminadas estas historias, vaya a saber una por qué, las vuelvo a subir... Empiezo por el final que parece sublime. ‘No es algo que pienso, podrán ver en el programa que estuve con Cata’. Es decir, el típico: ‘Tengo una amiga lesbiana’. Recordemos que dijo en su presentación: ‘Me da asquito la bisexualidad’”, comenzó manifestando Siciliani en la primera de una serie de stories.

A continuación reprodujo las declaraciones de Martina en LAM (América). “Ella dice: ‘Realmente yo sabía que picanteaba o que hoy cómo está todo iba a chocar, iba a llamar la atención’. Claramente no pretendo que ella, ni ningún participante del reality sea ejemplo de nada”, citó Leticia.

Las Instagram Stories de Leticia Siciliani contra Martina Stewart Usher (Fotos: Instagram)

“Pero sí dejar en claro una vez más que estos mensajes no podemos permitir que se sigan reproduciendo porque lo que para ella es ‘picantear’ o ‘llamar la atención’ se llama homoodio”, caracterizó la actriz.

Además, a la publicación le agregó varias capturas de titulares que daban cuenta de repudiables ataques discriminatorios a parejas gays, tanto en Argentina como en el resto del mundo. “No es de pesada, pero realmente: ‘me da asquito la bisexualidad’, ‘lo dije para picantear’, en el casting ‘soy homofóbica’ y ‘entré a la casa por eso’. Si hay personas que no tienen noción de las cosas que dicen en medios de comunicación masiva, ¿podría alguien informarlos y educarlos? ¿Realmente nadie va a poner un freno a esto?”, reclamó Siciliani.

“Y repito, no es dar una opinión. No es eso que les encanta decir: ‘libertad de expresión’. Son discursos de odio”, cerró antes de sumar una captura de Martina durante la nota que le dio esta semana al programa que conduce Ángel de Brito. Allí, agregó: “Quiero cortarla, pero es imposible. ¿Qué es lo gracioso? ¿Y el gesto de desprecio?”.

Martina Stewart Usher rompio el silencio tras su eliminacion de Gran Hermano 2022

Ni bien salió al aire la polémica presentación de Martina, tanto Leticia, como Wanda Nara y Jey Mammón, entre otras figuras más del medio, la criticaron por sus dichos homofóbicos. En ese momento, Siciliani opinó: “Perdón, no es que me ponga en gorra, pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas”.

“Se confundió mucho persona con personaje. Cuando uno quiere entrar a la casa de Gran Hermano, claramente hay cosas que decís o hacés que no te representan para nada. Y esa fue una de las cosas que a mí no me representan. No pensé que iba a tener esta repercusión, sino no lo hubiese dicho, pero ya pedí las disculpas que corresponden a la gente que se ofendió, porque entiendo y no soy quien para juzgar la sexualidad de nadie”, dijo Martina en diálogo con Teleshow.

“Lo que se mostró creo que era yo, pero siento que ni un 10% de la gente que me votó me juzgó como jugadora. Fue todo por las redes y las acusaciones que no tienen que ver conmigo, que me jugaron en contra”, cerró.

