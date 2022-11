Luego de la polémica actitud de Thiago: Gran Hermano 2022 y su protocolo para evitar abusos sexuales

La polémica actitud de Thiago con Agustín que recibió una ola de críticas en las redes sociales

Su complicada historia de vida, cierta candidez no impostada y sus 19 años ubicaron, desde el primer programa, a Thiago Medina como uno de los participantes favoritos de Gran Hermano 2022. Sin embargo, en las últimas horas una de sus actitudes generó polémica y un rechazo en las redes sociales. Thiago entró al cuarto de los hombres y, al ver a Agustín dormido, lo abrazó por detrás y le hizo caricias sin su consentimiento. Este gesto generó un repudio masivo en las redes sociales, donde muchos usuarios se manifestaron en contra e incluso pidieron una dura sanción para él.

“Lo tocaron, besaron, apoyaron y burlaron de él mientras estaba dormido. Esto es más que bullying y hacerlo en frente de las cámaras refleja la impunidad que manejan los varones cuando andan en grupito”, “El asco que le fui tomando de a poquito a Thiago, camufla toda la homofobia, el machismo, la sexualizacion hacia las mujeres en el ´ser pobre´, discúlpenme pero ya no le tengo ni un poquito de lástima”, “No entiendo cómo no hay sanción para Thiago que tocó y apoyó a Agustín mientras dormía. En cambio, se cagan de risa”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

Esta semana también se generó revuelo en las redes cuando el cordobés Maxi Giudice y la venadense Juliana Díaz estuvieron cerca de intimar y la voz de Gran Hermano les recordó contundente: “Maxi, Juliana, recuerden dar el consentimiento”. El mensaje fue escuchado por todos los participantes del reality. La situación no avanzó.

En la gala de martes, Santiago Del Moro volvió a explicarle a los competidores el protocolo que deben seguir si desean tener sexo dentro de la casa. La norma indica que antes de comenzar una situación íntima, los involucrados miren a una de las muchas cámaras dispersas por el lugar, y digan “OK” o levanten el pulgar para confirmar que están dispuestos a tener sexo.

El caso español

José María y Carlota, participantes de Gran Hermano España (Foto: Mediaset España)

Este protocolo de consentimiento no es una novedad de la Argentina sino reglas que se aplican en las ediciones de todos los países donde se emite el programa. Surgió a hace cinco años cuando en la edición española de Gran Hermano España, ocurriera un abuso sexual cuya causa está todavía en manos de la Justicia. Carlota Prado, denunció que su compañero en la casa, José María López, la violó en noviembre de 2017.

El martes 19 de septiembre de 2017, Telecinco puso en marcha una nueva edición de Gran Hermano a la que llamó GH Revolution. El conductor era Jorge Javier Vázquez. En noviembre, los concursantes habían superado las pruebas semanales y, como recompensa, recibieron un premio: celebrarían una fiesta con alcohol. Al caer el sol el viernes 3 de noviembre, las botellas de ron, ginebra y vodka llegaron a la casa, y al término del primer chupito, comenzaron los míticos perreos frente al espejo y los gritos desentonados, y el poder de la felicidad embriagadora se apoderó de la casa. Sin embargo, en segundo plano, tras los bailes y las carcajadas, las cámaras registraron una escena mucho peor.

Un día después de la fiesta, de forma abrupta, la dirección del programa anunció la expulsión de uno de los concursantes. José María López abandonaría la casa por “una conducta intolerable”, mientras que Carlota Prado, otra de las participantes, dejaría Gran Hermano durante los días siguientes. “Puntualizamos que el único expulsado es José María. En cuanto a Carlota, siguiendo las directrices del equipo de psicólogos, se le ha aconsejado que en estos momentos permanezca fuera de la casa. La puerta está abierta para ella”, aclaró la dirección del espacio televisivo en un comunicado oficial.

El motivo de la expulsión, y lo que ocurrió aquella noche, ha sido uno de los secretos mejor guardados de la industria televisiva en España. Después de aquello, y como si se hubiera jurado un pacto de silencio, los concursantes continuaron en el programa sin dar importancia a aquel episodio. Tampoco en los acalorados debates se habló de lo que había ocurrido. Y aunque algunos murmullos hablaban de una agresión sexual, nada se confirmó.

Carlota fue acusado de mentir y de querer enriquecerse con su desgracia, a pesar de que la agresión está grabada en video (Foto: Mediaset España)

Carlota pasó cuatro días fuera del reality pero decidió volver al programa y fue expulsada por la audiencia 15 días más tarde. Dos años después trascendió el video donde los responsables del programa la obligaban a ver lo que había sucedido sin prestarle desde el primer momento ayuda psicológica y sin avisarle del contenido. Fue entonces que ella rompió el silencio. “Lo que hicieron se llama omisión de socorro. En GH trabaja mucha gente y no entiendo cómo permitieron que pasara eso, cómo no hicieron nada... ¿Dónde se dejaron la humanidad?”, decía ella en una entrevista reciente con El Confidencial, el medio que filtró el vídeo.

La dirección de Gran Hermano no le preguntó en ningún momento si quería ver el video. Simplemente lo proyectaron en una pantalla, y ella tuvo que contemplar cada escena sola, sin compañía, cayendo en llanto y sintiendo horror y humillación. Pero lo que más sorprendió a Carlota fue que en un programa que cuenta con cámaras en cada rincón, nadie entró a socorrerla durante la agresión sexual. Ninguno de los organizadores la puso a salvo. Mientras él la manoseaba, la super de la casa -la voz de Gran Hermano- la llamó, pero la concursante, inconsciente, no podía escucharla. José María, jocoso, respondió la llamada: “Me da que Carlota no va a llegar al confe”.

El programa puso en conocimiento de la Guardia Civil la presunta agresión sexual. Los agentes le pidieron a Carlota que denunciara, pero ella no quiso interponer una denuncia hasta que no hablara con su familia, que en ese momento no se encontraba en España. No denunció la violación hasta que fue expulsada por los espectadores. Volvió porque no quería “enfrentar la realidad”. En la casa, explicó, nadie podía hablar de lo sucedido, incluidos sus compañeros en su ausencia. Pero si las imágenes que había visto ya eran lo suficientemente duras, la criminalización que soportó al salir del programa fue mucho peor. De ser la víctima se convirtió en el verdugo.

"Si supieses la cantidad de mensajes que he recibido con amenazas, insultos, vejaciones, humillaciones… Y eso que por suerte ha sido la edición menos vista del reality show", dijo Carlota

Desde entonces se implementó un protocolo a nivel mundial para que a la hora de mantener encuentros íntimos cada participante exprese su consentimiento. Lo pueden realizar verbalmente o a cámara haciendo señas, gestos y movimientos tales como levantar el pulgar, y así dar a entender que ambos se encuentran en condiciones de acceder a un encuentro íntimo sexual.

Luego de cinco años esta semana arranca el juicio en España por el presunto abuso sexual que sufrió Carlota Prado. La Fiscalía de Madrid solicita 2 años y medio de prisión para José María López Pérez, además de una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados a la víctima. Idéntica cantidad que a la productora del programa por mostrarle las imágenes del presunto abuso a la mañana siguiente, cuando se encontraba “sola” y sin ayuda psicológica.

