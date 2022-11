La nutricionista de América regresó al aire y explicó que sufrió un síncope

La nutricionista de BDA regresó al aire y explicó el síncope que sufrió

A una semana de haberse desmayado frente a las cámaras, la nutricionista Teresa Cóccaro regresó al ciclo BDA Extra (América) y explicó a sus compañeros de trabajo que sufrió un síncope y dio detalles de su actual estado de salud. El video de este episodio rápidamente se viralizó en las redes sociales.

“Acá estoy... Muchas gracias a todos por la ayuda que me brindaron el otro día. Estoy bien, tuve un síncope vasovagal. Quiero aclarar que se le puede dar a cualquier persona en cualquier etapa de la vida”, manifestó la columnista del programa que conduce Antonio Laje.

“No tiene una eventualidad cardiológica o neurológica, fue solamente un bajón de presión. Se me apagó la tele, estoy bien. Me hice todos los estudios y gracias a Dios dio todo bien. Acá estamos para seguir aprendiendo”, aseguró Teresa.

En las redes sociales especularon con los motivos que le causaron este episodio, como que podría haber tenido un bajón de presión por no estar bien alimentada. Para evitar confusiones, la nutricionista aclaró: “Un síncope no tiene que ver con la alimentación. Yo como de todo, y no tiene nada que ver con un síncope. Podría haber estado hablando de la milanesa con papas fritas y me iba a pasar igual. Reforzar la hidratación en mi caso y un poquito de sodio”.

Luego, Teresa señaló: “Hay nutricionista en BDA para rato”. Laje le respondió: “Nos asustamos todos”. Cabe recordar que el martes pasado, todo el equipo se preocupó cuando la nutricionista estaba hablando sobre la alimentación de los niños y de repente sufrió un fuerte desmayo.

Todo comenzó mientras la profesional se encontraba exponiendo su columna frente a Antonio y todo el equipo del noticiero matutino de esa emisora. “Si queremos empezar a reemplazar los edulcorantes o el azúcar, empecemos a utilizar coco rallado, cacao amargo, canela...”, estaba destacando Coccaro, mientras el panel debatía cómo implementar estos cambios en los más chicos. Entonces, agregó: “No pasa nada si alguna vez un niño va a un cumpleaños y come algo dulce...”. Pero justo cuando estaba tratando de terminar esa frase, su rostro se transformó y ya no pudo seguir. “Ay...”, llegó a balbucear y, acto seguido, se desmayó y cayó sobre su compañera.

La nutricionista Teresa Coccaro se desmayo en vivo en el noticiero de Americao

“¡Chicos, chicos!”, se oyó decir a una voz del equipo. Inmediatamente, el conductor se levantó de su silla para asistirla y señaló: “Vamos a la pausa”. Pero el noticiero no volvió al aire y decidieron adelantar unos minutos Es por ahí, el programa que va a continuación en la grilla de programación y que conduce Julieta Prandi y el Tucu López. En tanto, según le confirmaron desde el canal a Teleshow, a la nutricionista le bajó la presión, pero afortunadamente ahora se encuentra en buen estado de salud. “Por suerte está bien”, afirmaron.

Pero pasadas las horas, Pía Shaw se comunicó con Teresa para hablar sobre el episodio y que pudiera relatar en primera persona por lo que pasó. “Ella está bien, en la casa. Automáticamente llamé a Fernanda Mardeni -gerenta de programación del canal- cuando vi esas imágenes para ver qué pasaba, me dijo que la ambulancia vino súper rápido, se fueron para el Anchorena, pero también tenemos la palabra de Tete”, contó la periodista de LAM antes de poner al aire en audio de la especialista.

“Estoy bien, ya estoy en mi casa. La producción la verdad que un diez cómo me asistió. Tuve un síncope, me hicieron un electro, un ecocardiograma, laboratorio, está todo normal, a veces pasa. Fue un bajón de presión. Me queda hacerme un holter para terminar de cerrar todo, es para esta semana porque es ambulatorio. Nuestra productora Gime me acompañó en la ambulancia, después Antonio llegó en el auto, ahora ya estoy descansando”, relató la nutricionista. “Un síncope es como un apagón, se le apagó la luz de repente, por suerte ella volvió rápido y se volvió a despertar”, cerró Pía.

