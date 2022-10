La nutricionista del noticiero de América explicó por qué se desmayó en vivo: cómo sigue su salud

La nutricionista Teresa Coccaro se desmayó en vivo en el noticiero de América

El martes se vivió un momento de mucha tensión en BDA Extra (América) que generó preocupación en todos los presentes en el estudio. Es que, mientras la nutricionista Teresa Coccaro -que está invitada al programa cada martes por la mañana- estaba hablando sobre la alimentación de los niños, sufrió un fuerte desmayo que se vio en vivo.

Todo comenzó mientras la profesional se encontraba exponiendo su columna frente a Antonio Laje y todo el equipo del noticiero matutino de esa emisora. “Si queremos empezar a reemplazar los edulcorantes o el azúcar, empecemos a utilizar coco rallado, cacao amargo, canela...”, estaba destacando Coccaro, mientras el panel debatía cómo implementar estos cambios en los más chicos. Entonces, agregó: “No pasa nada si alguna vez un niño va a un cumpleaños y come algo dulce...”. Pero justo cuando estaba tratando de terminar esa frase, su rostro se transformó y ya no pudo seguir. “Ay...”, llegó a balbucear y, acto seguido, se desmayó y cayó sobre su compañera.

“¡Chicos, chicos!”, se oyó decir a una voz del equipo. Inmediatamente, el conductor se levantó de su silla para asistirla y señaló: “Vamos a la pausa”. Pero el noticiero no volvió al aire y decidieron adelantar unos minutos Es por ahí, el programa que va a continuación en la grilla de programación y que conduce Julieta Prandi y el Tucu López. En tanto, según le confirmaron desde el canal a Teleshow, a la nutricionista le bajó la presión, pero afortunadamente ahora se encuentra en buen estado de salud. “Por suerte está bien”, afirmaron.

La nutricionista del noticiero de América habló de su salud

Pero pasadas las horas, Pía Shaw se comunicó con Teresa Coccaro para hablar sobre el episodio y que pudiera relatar en primera persona por lo que pasó. “Ella está bien, en la casa. Automáticamente llamé a Fernanda Mardeni -gerenta de programación del canal- cuando vi esas imágenes para ver qué pasaba, me dijo que la ambulancia vino súper rápido, se fueron para el Anchorena, pero también tenemos la palabra de Tete”, contó la periodista de LAM antes de poner al aire en audio de la especialista.

“Estoy bien, ya estoy en mi casa. La producción la verdad que un diez cómo me asistió. Tuve un síncope, me hicieron un electro, un ecocardiograma, laboratorio, está todo normal, a veces pasa. Fue un bajón de presión. Me queda hacerme un holter para terminar de cerrar todo, es para esta semana porque es ambulatorio. Nuestra productora Gime me acompañó en la ambulancia, después Antonio llegó en el auto, ahora ya estoy descansando”, relató la nutricionista. “Un síncope es como un apagón, se le apagó la luz de repente, por suerte ella volvió rápido y se volvió a despertar”, explicó Pía a sus compañeros en el piso.

En enero, se había vivido una situación similar en Telenueve al mediodía. En aquella ocasión, fue el movilero Carlos Ferrara quien se desvaneció producto de la ola de calor que azotaba a Buenos Aires. “Perdón Claudio”, interrumpió el camarógrafo a Claudio Pérez. De inmediato se pudo ver la imagen del cronista del ciclo que estaba hablando sobre los testeos de coronavirus en el teatro Colón, desmayado boca abajo en el piso. Rápido de reflejos, el conductor cerró el tema comentando que estaba junto a un puesto médico, que pronto lo atenderían y, en medio de la confusión, pidió un corte.

