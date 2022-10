La emotiva carta de Jana para recordar a Diego Maradona en el día de su cumpleaños: “Sigo sintiendo el corazón roto”

Las imágenes que compartió Jana con Diego Maradona en sus redes sociales

Jana Maradona utilizó sus redes sociales para recordar a Diego Maradona que este domingo hubiera cumplido 62 años. La hija más chica de El Diez compartió diferentes imágenes de los momentos que compartió con su papá desde el momento que él comenzó a tener una relación más familiar. Las fotos estuvieron acompañadas de una extensa carta en la que la joven expresa todos sus sentimientos a casi dos años de la partida del exdeportista.

“Carta a mi papá: Pensé que cuando ya haya pasado un poco el tiempo, lograría entender algunas cosas y por fin despedirme de vos. Me doy cuenta qué hay cosas que jamás voy a entender y está bien así. Y que no voy a poder despedirme nunca porque me vas a acompañar en cada paso. Porque el amor trasciende a las personas y al tiempo. Y así como digo esto, a la vez, sigo sintiendo el corazón roto y el dolor de no poder abrazarte, de no poder cantar a los gritos y bailar como locos”, dice la primera parte del texto.

“Me quedo con esta conexión hermosa, que cuando pongo alguno de nuestros temas, te siento cerquita. Te imagino moviendo los hombros, con una sonrisa y arruguitas en los ojos de felicidad. Así te imagino siempre. Extraño tu voz, tu ‘hola ma’ cuando llegaba o cuando te atendía el celu, extraño tomarnos un café a la tarde, salir a hacer el fueguito y que nos bardiemos un poco y que boludiemos con cualquier cosa”, expresa la joven de manera conmovedora.

Luego, abre más su corazón y expresa lo mucho que lo extraña desde aquel 25 de noviembre del 2020, día en que Diego se fue físicamente. “Extraño ver partidos con vos y preguntarte siempre las mismas cosas y escucharte hablar con un amor infinito por la pelota. Extraño tus anécdotas, tu manera de ver el mundo, con tanta sabiduría y sin perder la mirada tierna y la humildad. También extraño tu fortaleza, la manera de plantarte con la energía más potente frente a cualquier situación. Extraño tu energía única e inigualable”.

“Gracias por enseñarme tanto. Por haber logrado construir una historia mucho más maravillosa de lo que me hubiera imaginado. Gracias por enseñarme que lo importante no es no equivocarse sino sanar, aprender y empezar de nuevo. Fuiste mi refugio. Quisiera que vengas un ratito, contarte algunas cosas, nada que te vaya a sorprender, que me digas que estás bien y que le de para adelante, como siempre, bancando la que sea. Por mi parte, voy a atesorar todos los recuerdos para que cuando me pregunten, les pueda contar lo maravilloso que fuiste como ser humano”, sostiene Jana.

Por último, le manda un mensaje en la que onvoclufra a Doña Tota y Don Diego, sus queridos abuelos. “Donde estés, deseo con todo mi corazón que estés en paz y con los abuelos. Celebro tu vida, tu historia, tu existencia. Acá voy a seguir prendiéndote velitas, cómo me enseñaste y esta vez no te tengo para brindar a los ojos pero voy a cerrar los míos y ahí vas a estar. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumple pa! Feliz día del fútbol!”.

