Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Sabrina Rojas, Tucu López y sus hijos se fueron juntos de vacaciones a Disney

Sabrina Rojas compartió imágenes de sus vacaciones en Disney compartidas con Tucu López, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

Después de meses de una larga temporada teatral con Desnudos, Sabrina Rojas armó las valijas y junto a su novio Luis El Tucu López y Esperanza y Fausto, los hijos que tuvo con Luciano Castro, marcó rumbo hacia Estados Unidos, más precisamente en donde están los parques de diversiones temáticos de Disney. Pero lo particular del asunto es que al viaje se sumaron sus compañeros de obra Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, quienes también llevaron a sus hijos Eloy y Alfonsina.

Así, las familias están disfrutando de este divertido recorrido y van compartiendo distintas postales del viaje con sus seguidores de las redes sociales. “Sueño cumplido”, escribió Sabrina con felicidad sobre un video publicado en sus Instagram Stories en donde se ve la entrada al famoso parque de diversiones. “No hay palabras para describir esto”, escribió sobre una imagen siguiente, en la misma secuencia.

Otras de las particularidades de este viaje compartido, es que las parejas y los chicos duermen en habitaciones contiguas. “Buenos vecinos”, describió Sabrina al mostrar cómo del otro lado de la puerta estaban Brenda y su hija Alfonsina, haciendo muecas divertidas y mostrando la buena sintonía.

Tucu López y Sabrina Rojas junto a Esperanza, la hija que ella tuvo con Luciano Castro, divertidos con la adrenalina de la montaña rusa (Foto: Instagram)

En los parques temáticos, todos disfrutaron de los shows de Minions, de los Transformers, una fiesta temática de Halloween y de las excitantes montañas rusas. En otro video, se vio cómo Tucu López y Gandini son los “coordinadores del viaje”, siendo los encargados de ver dónde está la diversión. “¿Acá está Star Wars?”, se escuchó cómo la mujer de Heredia le preguntaba al locutor, dudando si estaban cerca del espacio dedicado a la famosa saga de George Lucas. Como Tucu no respondía y dudaba, apareció en plano Gonzalo para hacer una broma: “Hay problemas en el equipo, hay problemas en la construcción”.

Otra divertida postal, captada por Brenda, fue la de Sabrina bailando salsa con gracia y al ritmo de “Suavemente” de Elvis Crespo, con una de las bailarinas del parque temático. “Ah pero la Rojas sí que la mueve”, afirmó Gandini sobre el video.

Brenda Gandini y sus hijos en Disney (Foto: Instagram)

Semanas atrás, en En Es por ahí (América) hablaban de un estudio de una universidad china que concluyó que los hombres que beben tres tazas de té por semana tienen más posibilidades de mejorar su reproductividad. “El Tucu toma diez”, apuntó una panelista en relación al conductor del programa, Luis El Tucu López. Y en seguida se puso sobre la mesa la posibilidad de ser papá junto a Sabrina Rojas.

“Yo me tomo diez tazas de té por día”, dijo el Tucu. Y luego decidió mirar directo a cámara para dirigirse a su mujer. “Te voy a hablar a vos, Sabri. Amor mío, yo estoy para ser papá”, avisó y provocó una sorpresa entre sus compañeros de ciclo.

Tucu Lopez hablo de la posibilidad de que Sabrina Rojas este embarazada

“Creo que estamos en condiciones, para mi, de empezar la búsqueda”, agregó con picardía. Esto hizo que Guido Záffora, otro de los panelistas, revelara una charla que había tenido el día anterior con el conductor. “Yo ayer en el camarín le dije que para mi Sabrina está embarazada y ellos todavía no lo saben”, dijo el periodista, pero López lo descartó de plano. “No está embarazada. A mí me da toda la ilusión ser padre y toda esa cosa”, dijo.

Y ante la consulta de Julieta Prandi respecto a si ya “se pusieron a buscar”, dijo con picardía: “No empezamos la búsqueda, pero sí empezamos con las prácticas”. Por otro lado, López aseguró que este aspecto del futuro de la pareja ya está charlado con Sabrina. “No sabemos para cuándo sería, pero está hablado. Nosotros somos felices con el ensamble familiar. Yo sigo tomando tecito, mientras tanto”, cerró con humor.

