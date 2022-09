Tucu López habló de la posibilidad de que Sabrina Rojas esté embarazada: “Tengo toda la ilusión de ser padre”

Tucu Lopez hablo de la posibilidad de que Sabrina Rojas este embarazada (Video: Es por ahí, América)

En Es por ahí (América) hablaban de un estudio de una universidad china que concluyó que los hombres que beben tres tazas de té por semana tienen más posibilidades de mejorar su reproductividad. “El Tucu toma diez”, apuntó una panelista en relación al conductor del programa, Luis El Tucu López. Y en seguida se puso sobre la mesa la posibilidad de ser papá junto a Sabrina Rojas.

“Yo me tomo diez tazas de té por día”, dijo el Tucu. Y luego decidió mirar directo a cámara para dirigirse a su mujer. “Te voy a hablar a vos, Sabri. Amor mío, yo estoy para ser papá”, avisó y provocó una sorpresa entre sus compañeros de ciclo.

“Creo que estamos en condiciones, para mi, de empezar la búsqueda”, agregó con picardía. Esto hizo que Guido Záffora, otro de los panelistas, revelara una charla que había tenido el día anterior con el conductor. “Yo ayer en el camarín le dije que para mi Sabrina está embarazada y ellos todavía no lo saben”, dijo el periodista, pero López lo descartó de plano. “No está embarazada. A mí me da toda la ilusión ser padre y toda esa cosa”, dijo.

“No empezamos la búsqueda, pero sí empezamos con las prácticas”, dijo Tucu López sobre la posibilidad de tener un hijo con Sabrina Rojas

Y ante la consulta de Julieta Prandi respecto a si ya “se pusieron a buscar”, dijo con picardía: “No empezamos la búsqueda, pero sí empezamos con las prácticas”. Por otro lado, López aseguró que este aspecto del futuro de la pareja ya está charlado con Sabrina. “No sabemos para cuándo sería, pero está hablado. Nosotros somos felices con el ensamble familiar. Yo sigo tomando tecito, mientras tanto”, cerró con humor.

A comienzos de agosto, Sabrina y El Tucu celebraron su primer año de novios y, para tan especial ocasión, la actriz no escatimó romance expresándose en su cuenta de Instagram con múltiples imágenes. “Hace un año mi vida es más linda gracias a vos”, escribió Sabrina sobre la primera foto que publicó en sus Instagram Stories. Pero no se trataba de una imagen más, sino que era una muy importante en su historia de amor. “Nuestra primera foto juntos”, agregó Rojas y ese fue el puntapié para seguir compartiendo postales románticas.

Cada vez que puede, el locutor demuestra que se lleva muy bien con Esperanza y Fausto, los hijos que la actriz tuvo con Luciano Castro, con los que viene alimentando una buena relación que incluye paseos e involucrarse en sus actividades escolares. “Con Espe y con Fausto tengo un vínculo divino. Hace poquitito menos de un año que tengo relación con los chicos y tengo un sobrino que llegó al mundo y se me armó como esta cuestión familiar. Siempre está esta charla y por suerte avanza cada vez más, yo no quiero que pase mucho tiempo”, dijo hace tiempo atrás.

La primera foto de Sabrina Rojas y Tucu López juntos (Foto: Instagram)

El conductor de también afirmó sus deseos de agrandar la familia: “Tengo ganas de ser papá, esperemos que no sea dentro de mucho tiempo. Tengo 41 y estoy en una etapa profesional muy linda en mi vida, además”, dijo recientemente en entrevista con Catalina Dlugi.

Aunque ya se comprometieron, Sabrina y el Tucu aún no pueden casarse ya que ella aún no está divorciada. “Yo tengo papeles que arreglar, todavía. No me puedo casar, estoy legalmente casada. Venimos bien, todo en orden”, había dicho al respecto. Para festejar, habían realizado una ceremonia íntima: “Muy como nosotros, sencillo”. Alguna vez se refirió también a la posibilidad de ser madre nuevamente: “Es un montón pensar en agrandar la familia, todavía. En un año, dos, si Dios quiere y seguimos juntos, ¿por qué no?”.

