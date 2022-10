Karina La Princesita brilló en su show y dejó un fuerte mensaje: “Hay que entregarlo todo por amor, pero el límite es la dignidad”

Karina La Princesita brilló ante miles de fans en el Movistar Arena (Gentileza prensa Karina)

Las dudas y las inseguridades no dejaban de dar vueltas en su mente; una y otra vez una voz le martillaba: “No me animo, no vamos a poder”. El desafío parecía grande, pero al mismo tiempo estaba determinada, decidida a darlo todo por hacer su primer Movistar Arena. Así, en una noche colmada y ante una marea de luces, bajo la mirada de miles de celulares, Karina La Princesita se impuso y pisó firme para cantarle al amor, pero también expiar dolores del pasado.

No importaron las críticas, las opiniones sobre su ropa, ni el hate de días pasados. “El Movistar es algo que me propusieron hacer y yo pensaba que no íbamos a poder. Siempre pesimista, una boluda bárbara. Al final salió, lo agotaron ustedes, estamos muy agradecidos, hicimos este show con todo nuestro corazón”, revelaba la artista sobre las inseguridades previas.

La movida tropical ‘invadió’ el estadio en una noche en la que Karina se lució con un repertorio que excede, hace tiempo, los límites del género. No solo con sus hits, sino también dando lugar al tango, el malambo y nuevas fusiones con la escena urbana, como con el trap y el rap. En esa búsqueda de nuevos horizontes es donde se sumaron artistas como Pablo Lescano, FMK, Emanero, Soledad Pastorutti y Los Palmeras.

Los Palmeras dijeron presente en la fiesta de Karina en el Movistar Arena

El show recién comenzaba a tomar calor cuando, vistiendo la celeste y blanca de Argentina y con su clásico piano, Pablo Lescano se prendió a la fiesta para hacer ‘Costumbre’ y ‘Me Vas a Extrañar’. “Es un artista que es para dejar para lo ultimo, para irse bien arriba. Encima él canceló un show para estar con nosotros”, agregó Karina al presentar a su colega.

Así siguieron temas como ‘Entre la Espada y la Pared’ y ‘No lo voy a Lamentar’, que le dieron pie al segundo invitado, la cual fue la jugada musical más llamativa de la noche y que abre las puertas a un sin fin de posibles colaboraciones.

“Admiro mucho a estos chicos nuevos de ahora, estas nuevas generaciones que están sacando su música, que la rompen, que a su vez yo tuve la posibilidad de trabajar con ellos y son chicos que saben muchísimos de música, y son chicos que a aparte son muy inclusivos porque la están rompiendo y sin embargo se acuerdan de los más viejitos. Conocí a este muchachito que no solo es un gran cantante sino que es un gran compositor porque le escribe a María Becerra, le escribe a Lola índigo, a Emilia Mernes, trabaja con Big One, es un groso y estoy muy feliz de que comparta el escenario conmigo con una canción de él. Un aplauso para recibir a Enzo ‘FMK’”, contó frente a las miles de almas del estadio.

De traje plateado, combinado con el vestido de Karina, el artista subió al escenario para interpretar ‘Perdóname’, el tema que lo hizo saltar a la fama.

FMK fue uno de los invitados de Karina

Reflexión de amor

Cantando con toda voz o incluso con lágrimas en los ojos, la gente conectó gracias a la música y se emocionó al ver el tiempo transcurrido, un fiel reflejo de que muchos recuerdos siguen tan vivos dentro de cada uno.

Fue entonces cuando luego de temas como ‘Me Voy a Acostumbrar’, ‘Esa Te Dejó’, ‘Díganle’ y ‘Cosas del Amor’ la artista aprovechó para hablar del amor propio y las relaciones: “Hay que entregarlo todo por amor, pero el límite es la dignidad. Cuando entregarlo todo incluye perder la dignidad es porque de ahí te tenés que ir”.

Karina La Princesita brilló en su primer Movistar Arena

“No sé a quién le pasó de estar en una relación, sentirse triste pero tener que medir si estar con esa persona es más triste que estar sin esa persona. Una porquería. Porque encima de repente, nosotros cantamos y a su vez también vivimos y decís, ‘me quiero matar’”, reflexionaba la cantante.

Viajó 500 kilómetros para ver a Karina

Desde los más chicos hasta los más grandes, Karina movió corazones, sentimientos y pasiones. Algunos viajaron más cientos de kilómetros con tal de verla, así contó una fanática en lo que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Una señora viajó 500 kilómetros para ver a la cantante

Emocionada y sosteniéndose de la valla, con un brillante pelo blanco, una señora se acercó y le reveló a la cantante todo lo que había viajado para estar presente esa noche: “Vine con mi hijo, viajamos 500 kilómetros desde el interior de Buenos Aires para verte”.

“Me pone muy feliz porque cada vez que voy a un show veo gente sin importar la edad, hasta nenes chiquitos. Eso me pone muy feliz, muy contenta”, respondió Karina.

Entrados en el bloque final de la noche, el Movistar vibró con las participaciones de Emanero, Soledad Pastorutti y Los Palmeras, quienes dieron pie al final del show. Así, y luego de que sonara ‘Corazón Mentiroso’, con un fuerte homenaje a Gilda, la artista se preparó para culminar su noche soñada. A pura fiesta, y luego de 3 horas de show, La Princesita cerró con ‘Fuera’.

