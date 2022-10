Qué dijo Tini Stoessel sobre los rumores de separación con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel habló de su relación con Rodrigo de Paul (Socios del espectáculo. El Trece)

Luego de dar un show en Uruguay, Tini Stoessel regresó a la Argentina. Apenas llegó al aeropuerto de Ezeiza la estaba esperando con las cámaras del ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) para preguntarle sobre los fuertes rumores de crisis con su pareja, Rodrigo de Paul.

“¿Como estás vos en tu relación con Rodri?”, le consultó el notero Tomás Díaz Cueto. “Estamos súper bien. Lo que vos viste, estamos re bien”, respondió la cantante, desmintiendo las versiones de una separación con el jugador del Atlético de Madrid y de la selección nacional.

“Nunca nos escondimos con Rodrigo”, aclaró la joven artista. Cuando el periodista le consultó si habían limado asperezas en el último encuentro, ella le contestó: “Eso no te lo voy a contar porque es una relación personal, pero todo re bien”.

Además, Tini explicó: “No tuvimos problemas nunca en salir a tomar un café, salir a caminar. Nosotros nunca salimos a decir nada de la crisis, nunca nada de nada. Cuando yo tenga ganas de salir a decir algo, lo voy a decir. Mientras tanto vivo mi vida personal de la mejor manera que puedo. Cuando uno está expuesto suceden estas cosas”.

Respecto a su presencia en el mundial de Qatar para apoyar a De Paul, Stoessel señaló: “Eso no lo se todavía por tema de trabajo, pero estoy re bien. Mi familia sí va a ir, o mi hermano y mi papá, pero yo todavía no sé”. “¿Seguirá tu relación con De Paul después del Mundial? “, le consultó el cronista. “No tengo ni idea que va a pasar mañana, pero hoy estoy re bien. No estoy pensando en proyectos, vivo el presente”, le contestó Tini. Por último, aclaró que Rodrigo y su papá, Alejandro Stoessel, se “llevan bárbaro”, desmintiendo que ellos tenían una mala relación.

Recientemente, el deportista y la cantante se reencontraron en Madrid, España. Y las imágenes de ambos paseando por la capital española y disfrutando un café al aire libre llegaron a las manos de Keren Weinstein, creadora de la cuenta @chismesdeker, quien las compartió con sus seguidores para desmentir cualquier tipo de ruptura.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en Madrid

De esta manera, demostraron que no eran ciertos los rumores de una crisis de pareja que surgieron después de los conflictos que el jugador del Atlético de Madrid habría tenido con el club que lo tiene contratado por haber ido a acompañar a la cantante a los Premios Billboard. Es que, según se supo, el futbolista habría pedido días extra antes de retornar a los entrenamientos alegando “cuestiones personales”, pero luego apareció junto al séquito que acompañaba a la intérprete de La Tripe T en el Watsco Center de Florida desatando la indignación de los fanáticos del Colchonero.

Así las cosas, se dijo que de Paul no estaba pasando un buen momento. Y que esto, sumado a la distancia, habría afectado su relación con Tini. Sin embargo, circuló que ambos habrían tomado la decisión de dar a conocer el final de la pareja después del mundial de Qatar, ya que Rodrigo es uno de los convocados por Lionel Scaloni para la selección argentina y la familia Stoessel no quería que se señalara a cantante como “responsable” si es que el deportista no lograba tener una buena performance en el torneo.





