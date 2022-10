Dalma Maradona habló de su tenso encuentro con Wanda Nara y Karina La Princesita

Dalma Maradona contó cómo fue su encuentro con Wanda Nara y Karina La Princesita (América)

Hace apenas unos días, Dalma Maradona se despidió de ¿Quién es la Máscara?. La actriz había estado participando del reality que conduce Natalia Oreiro por Telefe debajo del disfraz de la sapa Mansa. Y, casualmente, las investigadoras que lograron develar su identidad fueron Wanda Nara y Karina La Princesita Tejeda, dos de las mujeres que en los inicios de sus carreras fueron vinculadas sentimentalmente a su padre, Diego Maradona.

A decir verdad, ninguna de las relaciones de las que tanto se habló en su momento fueron confirmadas. De hecho, con el tiempo salió a la luz que el supuesto affaire de la ex de Mauro Icardi con el Diez y que había incluido imágenes suyas luciendo un supuesto calzoncillo del jugador, había sido una de las primeras movidas de prensa realizadas por la mediática en complicidad con Jorge Rial, por entonces conductor de Intrusos. Por su parte, la ex del Polaco había sido relacionada con el ídolo justo cuando empezaba su noviazgo con Sergio Kun Agüero, padre de Benjamín, el hijo de Gianinna Maradona, según dicen en un intento de desprestigiarla.

Lo cierto es que, aunque pasaron varios años de aquellos episodios y el astro ya no se encuentra en este plano, la realidad es que la hija mayor de Claudia Villafañe no había tenido oportunidad de tener frente a ella ni a Wanda ni a La Princesita. Así que el encuentro entre ellas en el marco del show del canal de las pelotas se vio, al menos, tenso. Y es que, mientras Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky saludaban a la actriz con entusiasmo, las otras dos integrantes del jurado mantenían cierta distancia.

Dalma Maradona abandonó ¿Quién es la Mascara? (Telefe)

Así las cosas, este martes Dalma visitó el living de LAM, donde le reconoció a Ángel de Brito que Nara no se había tomado una selfie con ella, como si lo hizo con muchos de los otros participantes del certamen. “Sí me dijo que se había dado cuenta desde el primer momento porque mi voz era muy característica”, explicó. Pero dijo que, de su parte, había “cero” mala onda con la mediática. “Yo tuve la mejor. No se sacó foto y está bien, no pasa nada”.

¿Si Karina le había pedido una selfie? “No, tampoco”, respondió la invitada. Y repitió que ella tenía “cero mala onda” con ambas. “La verdad es que estuve ahí y, hasta que no me sacaran la máscara ellos (los investigadores) no vienen. Y, después, son dos segundos que sacan la foto y te vas, porque siguen haciendo otras cosas”. “¿Ahí no se acercaron ninguna de las dos?”, insistió el conductor. “No, pero yo tampoco. ¡Ya está! No voy a decir: ‘Ellas que no vinieron...’. ¡Nada!”.

Cabe señalar que la actriz dejó en claro que a ella tampoco le desvivía llevarse la postal con Wanda o con Karina. “No pasa nada, tampoco era obligatorio que ellas vinieran a sacarse una foto conmigo. De hecho, ese día fue súper buena onda. No sentí nada malo”, remarcó.

Por otra parte, Dalma reveló cómo fue que la convencieron para formar parte del reality. “Me llamó una productora que yo conocía de cuando mi mamá hacía Masterchef, que me había llamado mil veces para ese programa y yo le decía que no porque estaba embarazada. Yo la quiero mucho. Y me dijo: ‘Dale, es una vez, hacés lo que vos quieras...’. Yo primero le dije que no, pero después le dije: ‘Lo hacemos’. Y me mandaron directamente la foto del disfraz que me tocaba”.

SEGUIR LEYENDO: