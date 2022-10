¿Quién es la Máscara?: la hija de un ídolo argentino se escondía debajo de la sapa Mansa

La Sapa Mansa y Olaf el vikingo definieron la final

En la edición de este martes de ¿Quién es la Máscara?, Natalia Oreiro anunció la participación de cuatro nuevos personales: Olaf, el vikingo, Brillo, el unicornio, la sapa Mansa y Luz la luciérnaga. Cada uno de ellos tuvo que interpretar un tema para que los investigadores, Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita Tejeda intentaran descubrir quién se escondía debajo del disfraz.

El primero en salir a la pista fue Olaf, quien cantó una impresionante versión de Magia Veneno. Después de analizar su performance y sus pistas, Modavsky dijo que se trataba de Martín Bossi, Wanda le preguntó si se mandó una “icardiada” y dijo que era Daniel Osvaldo, Lizy arriesgó el nombre de Federico Amador y Karina dijo que era Tacho Riera.

En segundo lugar, Brillo deslumbró a todos los presentes cantando All by myself suspendido de una hamaca de tela, por lo que todos pensaron en la figura de Flavio Mendoza, pero decidieron jugarse por otros famosos. Nara dijo que era Hernán Piquín, Roberto se mostró convencido de que se trataba de Diego Reinhold, Tagliani se la jugó por Sebastián Yatra y Karina dijo era ni más ni menos que Diego Ramos.

Luego fue el turno de Mansa, que interpretó el tema Triple T. En la segunda participación este personaje, Lizy dijo que era Paula Pareto, mientras Wanda y La Princesita se la jugaron por Dalma Maradona y Moldavsky por su hermana, Gianinna Maradona .

En último termino, Luz se encargó de interpretar el tema Lost on you y los investigadores, nuevamente, se vieron en apuros. Tagliani sostuvo que, como ya había dicho, allí se encontraba Rosario Ortega, mientras Karina dijo que era Rochi Igarzabal, Wanda mencionó Virginia Da Cunha y Roberto aseguró que la figura era Ángela Torres.

Fue entonces cuando todos los personajes volvieron a la pista. Los investigadores decidieron salvar primero a Brillo y en segundo lugar a Luz. De esta manera, quedaron Mansa y Olaf en el duelo final. La sapa cantó Valerie y, enseguida, llegó el turno del vikingo que se lució con Intento. Y, finalmente, por votación del público quien tuvo que abandonar el programa descubriendo su identidad fue la primera.

Dalma Maradona quedó eliminada de ¿Quién es la Máscara?

Así las cosas, Mansa tuvo que quitarse la máscara y se reveló que la famosa que se escondía debajo de ella era Dalma, tal como habían aventurado Wanda y Karina. “Les agradezco la invitación. Fue hermoso estar, de verdad”, dijo la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe. Y aclaró que se había animado a cantar, justamente, porque lo hacía debajo de un disfraz.

“Nunca canté. Me encanta hacerlo pero siempre me dio mucha vergüenza y creía que era la excusa perfecta estar adentro de la sapa para poder cantar”, dijo la actriz mientras los investigadores se acercaban a saludarla. Luego explicó que el único de su familia que sabía que estaba allí era su marido, Andrés Caldarelli, que se había tenido que quedar al cuidado de sus dos hijas, Roma y Azul. “¿Tu mamá no sabe?”, le preguntó entonces la conductora. “No, se está enterando ahora” contestó Dalma.

SEGUIR LEYENDO: