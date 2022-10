La crítica de Wanda Nara a Lizy Tagliani y la fulminante respuesta de la humorista

Wanda Nara y Lizy Tagliani,

Wanda Nara y Lizy Tagliani comparten muchas horas juntas en las grabaciones de ¿Quién es la Máscara? en su rol de investigadoras, y se muestran muy compinches. A veces hasta intercambian alguna chicana con humor, y lo mismo sucedió en las redes sociales. La humorista compartió una foto con un outfit muy particular y la empresaria dijo presente en los comentarios con una opinión sobre la combinación de prendas, pero la contundente respuesta de su colega la sorprendió.

Desde que la empresaria viaja más seguido a nuestro país por el compromiso que asumió en el programa que conduce Natalia Oreiro por la pantalla de Telefe, pasa más tiempo con Zaira y también con “su hermana de la vida”, tal como ella misma bautizó a Tagliani. “Me voy a emocionar, no quiero llorar, pero les juro que lo que me pasa con Lizy es increíble; no sé, nos entendimos desde el primer día, nos entendemos con una mirada solamente”, había dicho la mediática días atrás durante una transmisión en vivo de Instagram, donde también aclaró cuál su vínculo con L-Gante.

Wanda Nara y Lizy Tagliani, en su rol de investigadoras en ¿Quién es la Máscara?

Afectada por las repercusiones de su separación de Mauro Icardi, al mismo tiempo que su hermana comunicó la separación de Jakob Von Plessen, dejó entrever que la humorista se convirtió en un gran apoyo emocional, con quien comparte el mismo humor. Incluso Wanda dijo presente a fines de agosto en el teatro Lola Membrives, para ir a ver a la capocómica en la obra Los Bonobos, y después fueron a cenar para celebrar. Cada vez que le consultan por su cercano vínculo con Lizy, responde que es una gran persona, que la sorprendió la conexión inmediata que sintieron y la química que comparten en la pantalla.

Teniendo en cuenta los elogios mutuos que han compartido, el lunes protagonizaron un cruce en las redes que no pasó desapercibido. Todo empezó cuando Tagliani publicó una imagen en su perfil de Instagram donde lució un vestido floreado con un tapado marrón, zapatos combinados amarillo y verdes, con una cartera blanca como accesorio y el cabello suelto.

Sin dejar pasar la oportunidad, Wanda le comentó: “Este look es todo, ni la abuela de Mamá Cora se atrevió a tanto”, haciendo referencia al famoso personaje que encarnó Antonio Gasalla en la película Esperando la carroza. Lizy recogió el guante y le contestó con un fulminante reclamo sobre su decisión de mostrarse al natural en las redes sociales, a diferencia del uso de filtros de Instagram que abunda en el mundo virtual. “Pero a mí me ven en persona y soy la misma de foto”, deslizó.

Wanda Nara opinó sobre un look de Lizy Tagliani y la humorista la sorprendió con su respuesta (Instagram: @lizytagiani)

Los mensajes entre Wanda Nara y Lizy Tagliani que después siguieron en Twitter

El ida y vuelta luego siguió en Twitter, donde la empresaria lanzó una ironía: “Qué amorosaaaaa mi amigaaaa”. Y su compañera le respondió: “En las buenas y en las malas jajaja, olvidado, te quiero”. Para dejar en claro que todo fue en tono de humor, Wanda cerró: “Yo más”.

En su rol de investigadora, la semana pasada la empresaria vivió un incómodo momento cuando Roberto Moldavsky sugirió que debajo del disfraz de Mansa podía estar nada más y nada menos que Eugenia La China Suárez. “No creo que sea tan atrevida”, dijo Wanda descreída. Después de que Oreiro le recordara que la actriz ya había participado de la versión uruguaya del programa, dejó abierta la posibilidad: “Acá todo puede pasar”. Sin filtro, Nara zanjó el tema con una sugerente frase sobre el escandaloso triángulo amoroso con el padre de Isabella y Francesca que en las redes bautizaron como Wandagate: “A ella yo ya la desenmascaré”.

Wanda Nara y Lizy Tagliani cerraron su cruce virtual con humor en Twitter

