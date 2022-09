Benjamín Vicuña habló tras la muerte de su padre: el libro que escribirá y el gesto de Pampita

El actor chileno se presentó a la función de teatro de El método Grönholm la noche del jueves

Esta semana fue sumamente difícil para Benjamín Vicuña: el martes despidió a su padre, Juan Pablo Vicuña Parot, y el jueves se cumplieron diez años de la partida de Blanquita. El actor chileno regresó de su país natal para cumplir con sus compromisos laborales en Buenos Aires, y agradeció el apoyo que recibió a través de las redes sociales, donde realizó conmovedores posteos para volcar su sentir. En diálogo con LAM, se refirió a la unión familiar en este doloroso momento y cuando le mencionaron a Pampita Ardohain, ratificó la contención de la modelo.

“Gracias por la preocupación y el aguante”, fue lo primero que dijo Benjamín cuando charló con dos cronistas de América. El miércoles se suspendió la función de El método Grönholm para que pudiera darle el último adiós a su padre, pero al día siguiente volvió a subirse a las tablas en la obra que protagoniza junto a Laurita Fernández, Rafa Ferro y Julián Cabrera. “Hoy (8 de septiembre) es un día muy especial porque también es el aniversario de mi hija; pero bueno, ¿qué mejor que subirse al escenario, un lugar que me gusta y que me hace volar? Es hacerles un homenaje a la persona que uno quiere”, aseguró.

“Y como les dije hace un tiempo atrás, es una obra con lindos compañeros. Nos está yendo muy bien y la verdad es que eso, para cualquier persona que vive de su vocación, es algo que te llena el alma”, agregó. Además destacó la personalidad de su papá, que siempre fomentó mantener la buena relación entre ambas familias, particularmente después de la separación de la madre del actor -Isabel Luco Morandé-, y luego de que ambos rehicieran sus vidas. “Que estemos todos unidos es algo muy bonito que logró mi viejo; así que pude transitar un momento muy difícil en familia... Con mis hermanos, como corresponde”.

El conmovedor posteo de Benjamín Vicuña para despedir a su padre

El cronista Alejandro Castello le recordó las cálidas palabras de Pampita cuando le preguntaron, previo a conocerse la triste noticia del fallecimiento de su exsuegro, por su vínculo con los abuelos de los cuatro hijos que tuvo con su expareja. “Es un momento muy triste. Acompañando por supuesto. Yo quiero mucho a toda la familia de Benjamín, a mí me trataron siempre como a una hija, me cuidaron mucho porque llegué sola allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida, alegrías y tristezas”, había dicho la conductora.

Al ser consultado por el viaje relámpago de Carolina a Chile para estar presente, Benjamín expresó: “Sí, claro, imaginate que somos familia. Así que está más que bien”. En el mismo ciclo la panelista Fernanda Iglesias confirmó que Eugenia La China Suárez también viajó al país trasandino, horas después del sentido posteo que compartió en Instagram.

Benjamín también se refirió al décimo aniversario de la muerte de su primogénita, y anticipó el proyecto en el que se embarcará al escribir un libro sobre la inconmensurable pérdida: “De alguna manera, cerré un ciclo, si se puede decir así. Son diez años que pasaron volando”. Y reflexionó: “En estas publicaciones encontré un feed back, un encuentro con muchas personas que lo vivieron, que lo están viviendo y que no encuentran consuelo. Y el libro tiene que ver un poco con lo mismo: con la compañía, con una especie de referencia de algo tan doloroso que cuesta ponerle palabras. Pero igual es algo que me inspira, que me llena y que se lo voy a regalar a mis hijos”.

