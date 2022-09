La mujer detrás de Woo, una abogada extraordinaria: el miedo a las críticas y por qué rechazó el papel durante un año

La brillante abogada Woo Young-woo se enfrenta a los desafíos en la sala de justicia y más allá como novata en un importante bufete de abogados y como mujer con espectro autista. (Netflix)

“Woo Young-woo, tanto si lee derecho o al revés. Kayak, arenera, somos, radar, reconocer, es Woo Yooung-woo”, así se presenta siempre la protagonista de la exitosa serie coreana Woo, una abogada extraordinaria. A lo largo de los 16 episodios que componen la primera temporada disponible en Netflix -todo indica que habrá una segunda entrega para 2024- el personaje que interpreta Park Eun-bin conquista corazones a nivel mundial. La actriz no es un rostro nuevo en el género de k-drama, pero sin dudas este papel revalidó su fama de forma exponencial.

Desde que arribó a la plataforma de streaming el 13 de julio, hasta que llegaron los últimos dos capítulos este miércoles, se mantuvo en las tendencias de las diez producciones más vistas de nuestro país. La trama se centra en una defensora surcoreana con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que trabaja en un prestigioso bufete de abogados. Cuando la actriz leyó el guion un par de años atrás, sintió que representaba un desafío muy difícil de asumir y coincidió con que al mismo tiempo la convocaron para un importante rol en El afecto del rey, una producción que implicaba la versatilidad de interpretar la mitad de la historia a una mujer y luego caracterizarse como su hermano gemelo.

La actriz en el detrás de escena de la serie, en el despacho de Woo Young-woo en el bufete de abogados de Hanbada (Instagram: @eunbining0904)

Al momento de tomar la decisión, rechazó la oferta de darle vida a la entrañable Woo. Sin embargo, su audición había tan buena que dejó impresionados al director Yoo In-sik y el escritor Moon Ji-won, al punto que le comunicaron que estaban dispuestos a esperar un año entero para ofrecerle nuevamente el protagónico. En una entrevista reciente con el canal de televisión JTBC, Park explicó: “Lo que más me preocupaba era causar algún daño a los familiares de personas autistas; no quería ofender a nadie y no sabía si podría hacerle justicia a semejante personaje”.

Una carrera de 24 años frente a las cámaras avalaba su profesionalismo, pero la inquebrantable conciencia moral que la caracteriza desde temprana edad la hizo cuestionarse sobre cuál era la forma más genuina, sensible y natural de crear a la abogada. “Dicen que todos los actores debemos estar a la vanguardia de las críticas, pero no tenía tanta confianza en mí misma, y decidí concentrarme en que tal como mostramos en uno de los capítulos, la singularidad de cada persona autista es algo que no debemos perder de vista, y me enfoqué en la pureza de Woo como ser humano”, reveló.

Park Eun-bin en 1996: inició su carrera como modelo y luego se lanzó a la actuación (Captura de YouTube @Seung Gina TV)

La mujer real detrás de la ficción comenzó su trayectoria cuando tenía apenas cuatro años, como modelo de ropa para niños. A los seis actuó por primera vez, con una participación en la serie White Nights 3.98, y antes de cumplir los diez ya estaba de vuelta en los sets, esta vez en Empress Myeongseong. En ambos casos se trata de dramas con perspectiva histórica: la primera se enmarca en la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, y la otra refleja la biografía de la reina Min, la última emperatriz del pueblo coreano. Son temáticas en la que se mueve con naturalidad, pero a medida que fue creciendo demostró un gran potencial para las comedias románticas.

El primer gran protagónico llegó en 2012, con Operation Proposal, donde fue nada más y nada menos que una novia que estaba a punto de casarse con el hombre equivocado. Allí puso su voz para entonar la canción “Story of loving”, dejando en claro que se anima al concepto de artista integral. Y como nada es en vano en la vida, ocho años más tarde sus acercamientos a la música le sirvieron para interpretar a una eximia violinista en Do you like Brahms?.

Durante su infancia realizó muchas participaciones en series coreanas (Captura de YouTube @Seung Gina TV)

Desde 2015 es miembro de la agencia Namoo Actors, y al año siguiente hubo un punto de quiebre cuando encarnó a Sonf Ji Won, una estudiante de periodismo en Hello, my twenties!, que vivía junto a otras cuatro universitarias en una residencia. Su personaje tenía la particularidad de ver fantasmas, y allí se destacó por su capacidad para aportar ingenio, comicidad y emoción cuando la historia lo ameritara.

¿Faltaban caminos por explorar después de pasar por el drama, el romance y el suspenso? La versatilidad que adquirió la llevó a aceptar un papel en una producción de índole deportiva. En 2020 dio vida a la primera mánager femenina de una liga de béisbol en Hot stove league, y recreó a una mujer de personalidad fuerte que no se vencía pese a las opiniones ajenas y los estereotipos.

Park Eun-bin, pelirroja y con rulos, junto al elenco de Hello, my twenties! (Netflix)

Esos son solo algunos de los 70 créditos que figuran en su biografía –con participaciones en más de una decena de videoclips de distintos artistas de K-Pop-, un número impactante teniendo en cuenta que acaba de cumplir 30 años. Cabe agregar que a la par de su vertiginoso ascenso estudió la carrera conjunta de Psicología y Radiodifusión en la Universidad de Sogang y se graduó en 2021. Aunque algunos actores eligen enfocarse en su carrera artística y dejan en pausa sus metas académicas, ese no es el caso de Park.

“Las elegí porque sentí que me ayudaría a aprender más sobre las relaciones humanas y también sobre mi misma”, explicó en diálogo con el sitio Kbizoom. Todas sus facetas combinadas fueron la base para que exista Woo Young-woo, y no solo las profesionales, sino también algunos aspectos de su propia personalidad.

Algunos de los personajes que caracterizó, con diferentes looks y temáticas, demuestra su versatilidad

La revancha de Park Eun Bin

En plena pandemia de coronavirus, grabó todas las escenas de El afecto del rey y ni bien finalizó aceptó la oferta de personificar a “la primera abogada con autismo de Corea”, tal como plasman en la ficción, un año después de haber rechazado la propuesta. Para sentirse lo más preparada posible, hizo una exhaustiva investigación durante varios meses.

Se reunió con académicos especialistas en el trastorno de espectro autista, y con la ayuda de un coach de actuación, el director y el guionista, tomaron la decisión de no imitar a ninguna persona real, ni basar la serie en una historia verídica. “Decidí que era mi responsabilidad excluir referencias y no usar a nadie como modelo para no transmitir un concepto erróneo de generalidad, y que el foco fuese poner a los espectadores de su lado”, sostuvo en la misma entrevista con el sitio coreano.

Todo el elenco fue consciente de que aunque la interpretación de cada espectador puede variar, la esencia de Woo y su inserción al mundo laboral también representan un mensaje social. “Si la serie puede generar una pequeña influencia, creo que los pasos importantes serán los que comiencen a partir de ahora”, remarcó la actriz.

En la piel de su personaje, Woo Young-woo, con la Corte Suprema de Corea del Sur a sus espaldas, ubicada en Seúl (Instagram: @eunbining0904)

Tal como hizo diez años atrás, en esta entrega también entonó una de las canciones de la serie: grabó el tema “The blue night of Jeju Island”, que forma parte de dos capítulos que tienen lugar en la Isla de Jeju. Otro de los grandes retos de este papel fue memorizar los extensos argumentos legales para cada caso, y Park reconoció que sintió que estaba rindiendo examen todos los días por la exigencia que implicó.

“Era casi como si estuviera leyendo una enciclopedia en mi cabeza. Muchas escenas en el tribunal pusieron a prueba mis límites como actriz y como ser humano”, confesó. Y bromeó: “Fue muy difícil porque realmente yo no tengo un cerebro de genio, y cada discurso era como una epifanía; como muchos textos legales son difíciles de entender, los practiqué incluso en mis días libres”.

Una vez que incorporó el vocabulario jurídico, llegó el momento de caracterizarse físicamente. “Había más de 100 disfraces para Young-woo, todos con estilos similares, y después de hacer varias pruebas, decidimos que la ropa holgada y las faldas iban mejor con su personalidad, junto con el peinado”, relató. Además reveló lo que sí comparte con la abogada: “A mí también me gusta la simetría, el orden y tal como hace ella, siempre me verán acomodando algo”.

La serie cuenta con 16 episodios disponibles en Netflix, y la productora AStory ya confirmó que habrá segunda temporada

Más allá de lo que indicaba el guion, también aportó improvisación en algunas expresiones, y en la manifestación de algunas emociones. Sin develar el desenlace, otro aspecto presente en la trama es la búsqueda de la identidad de Woo, quien fue criada por su padre y sufrió el abandono de su madre. A la hora de buscar inspiración en la compleja relación de madre e hija, recurrió a su propia experiencia.

“Mi mamá fue mi manager durante al menos 15 años de mi vida, y ella sabe todo sobre mi. Vio en primera persona todas mis emociones como persona y actriz, y creo que no debe ser algo sencillo encontrar la forma de acompañar el crecimiento personal de una hija al mismo tiempo que tomaba decisiones sobre mi futuro profesional”, confesó.

Durante las entrevistas que brindó a pocos días del esperado final, se pudo ver a la actriz sosteniendo un cuaderno con una ballena –el animal preferido de la protagonista- dibujada en la tapa. Se trataba de un recuerdo emotivo: “Es un diario que escribí en los días de filmación y contiene mis sentimientos sobre Woo Young-woo”. Con ese gesto demostró que lleva en su corazón a cada uno de los personajes que interpreta. Entre risas, reconoció que a ella en realidad le encantan los conejos.

La actriz tiene una tradición que cumple cada vez que termina un rodaje: se despide de su personaje con una característica pose (Instagram @eunbining0904)

El amor y la vocación

En lo que respecta a su vida sentimental, Park suele ser muy reservada, y son muy pocas las veces que habló al respecto. En el 2020 le dijo al Daily Sports que el hecho de actuar desde tan temprana edad de forma consecutiva, no le queda mucho tiempo para citas. “El trabajo fue la principal prioridad para mí hasta ahora, así que el amor sigue siendo un mundo desconocido para mí”, expresó.

Aunque protagonizó muchas historias románticas, todavía no descubrió la suya fuera de la pantalla. A la hora de definir las cualidades de su “pareja ideal”, mencionó que le gustaría que fuese alguien “agradable, puro y compañero”. “Quiero que me apoye y me comprenda mientras hago las cosas que amo”, señaló. Cuando le insistieron en que pusiera como ejemplo a algún famoso actor, eligió a Kim Soo-hyun, con quien compartió elenco en Dream High en 2011.

Sus fanáticos sueñan con que alguna vez la realidad se mezcle con la ficción, y cada vez que la vieron enamorada en la piel de algún personaje, surgieron rumores de romance con sus coestrellas. En este último trabajo el actor Kang Tae-oh se puso en la piel de Lee Joon-ho, y crearon una sublime conexión. Los dos tienen en común el hermético perfil en cuanto al aspecto sentimental, pero por lo poco que se sabe, ambos están solteros.

Park Eun-bin y Kang Tae en la piel de sus respectivos personajes en Woo, una abogada extraordinaria (Netflix)

No hay dudas de que el trabajo de todos los actores rindió sus frutos. Recientemente publicaron el listado de categorías de los premios APAN 2022 –el galardón de mayor excelencia en la televisión de Corea del Sur- y la serie obtuvo cinco nominaciones: compite por la estatuilla de drama del año, mejor director, mejor guion, mejor actriz en miniserie y mejor actriz de reparto.

Otra de las novedades confirmadas gracias al masivo apoyo de los fans, es que la productora AStory creó una versión de comic digital de la misma trama. Se encuentra disponible en Webtoon de manera gratuita, y cada jueves suben un nuevo episodio. Hasta el momento llevan cuatro publicados de un total de 60, y aunque los diálogos están en indonesio, las ilustraciones evocan otra perspectiva. Tal como los admiradores recordarán, al final de cada capítulo se destaca alguna escena con un dibujo, y la estética resulta muy similar.

Todo el equipo de la serie reunido luego de grabar el último capítulo de la primera temporada (Instagram @eunbining0904)

Al enterarse de las buenas noticias en torno a la serie, Park Eun-bin compartió su alegría en su cuenta de Instagram, donde supera los 2,8 millones de seguidores. “Aún con miedo, siempre tuvo el coraje de intentarlo. Ese es el camino que Young-woo eligió en cada obstáculo, y es el que me enseñó”, escribió en la publicación junto a varias fotos del detrás de escena con sus compañeros.

“No fue un viaje nada fácil. Hice lo mejor que pude para hacerlo bien hasta el final, y desde que la conocí cada vez que quiero dar un paso atrás recuerdo su valentía. Gracias por amarla y expandir su mundo”, celebró. Y aseguró que se tomará un merecido descanso en su agenda para reponer energías hasta que llegue el momento de conocer cómo seguirá la vida de la extraordinaria abogada: una historia que invita a la reflexión, ejemplifica con valores y propone jamás abandonar la búsqueda de un mundo con menos prejuicios y más amabilidad.

SEGUIR LEYENDO: