Susana Giménez recibió una sorpresa antes de salir a escena en Punta del Este: “Visita inesperada”

Susana Giménez recibió la visita de su nieta Lucía antes de salir a escena en Punta del Este (Instagram)

A mediados de julio, Susana Giménez volvió al teatro con Piel de Judas. Lo hizo en la sala teatral del Enjoy de Punta del Este y con localidades agotadas, en una cartelera pautada para algunas semanas pero que debido al éxito de taquilla se fue extendiendo en el tiempo. En el medio, la diva viajó a México para cumplir con unos compromisos para su nuevo programa de televisión, y retomó las funciones de la obra. Y este viernes, antes de salir a escena, fue sorprendida por una de las personas que más quiere.

La propia Susana compartió la novedad desde la intimidad de su camarín. Minutos antes de que empiece la función, subió a sus redes sociales un video para que disfruten sus más de tres millones de seguidores. Allí se la ve sentada en un sillón y respaldada por su hija Mercedes Sarrabayrouse, el productor Luis Cella (hijo) y la invitada de honor: su nieta Lucía Celasco.

Después de pasar lista, Susana se detuvo un rato en su hija para dejarle un reproche al paso: “Nunca venías a verme, hoy como está Lucía, viniste”, recriminó con ironía, mientras tomaba la mano de su nieta. Y contó que no sabía nada de la visita. “Fue una sorpresa. Yo estaba hablando por teléfono y se abre la puerta y aparece Lucía. Se me tiró encima y estoy muy contenta”, relató.

La conductora se preparó para salir a escena no sin antes regalar un paso de comedia en uno de sus clásicos despistes. “Me voy a hacer la función en...” señaló buscando en su muñeca izquierdo un reloj que no estaba allí. Todo terminó entre risas, y se dispuso a salir a las tablas para una jornada muy especial.

Susana Giménez en Piel de Judas

Días atrás, Susana recibió otro mimo inesperado, en este caso de un viejo compañero de ruta. Ocurrió durante un segmento del programa Sonríe de Canal 10 emitido en el país vecino y en el que fue homenajeada por su carrera. Diferentes personalidades del espectáculo le enviaron un mensaje de cariño, como Sebastián Yatra, Antonio Grimau, Marley y Mirko, el “Negro” González Oro, Julio Bocca, Ismael Cala y uno muy especial, de Carlos Perciavalle, con quien mantenía una prolongada enemistad..

“La más divina, la más mona, la mejor persona y por sobre todas las cosas la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande. Te quiero mucho”, dijo Perciavalle. Después del clip, Giménez se mostró sorprendida por la participación del artista en el video-homenaje. Y cuando le preguntaron por el motivo de la pelea, Susana se mostró evasiva. “Él se pasó de rosca y yo me calenté y le dije: ‘Te vas a la... ¿Por qué siempre tenés que hablar de mí para hacerte el gracioso, decir cosas feas?’ Y ahí me ofendí para siempre. Ahora que lo veo me dio mucha ternura, porque lo quise mucho, fuimos muy amigos, y él creyó mucho en mí. Me ofreció hacer La mujer del año, que me cambió la carrera”, dijo la artista.

Ante la repercusión de estos dichos, en Intrusos (América) fueron a buscar la palabra del cómico: “Me emocionó mucho lo que dijo ella. Yo siempre la quise mucho a Susana, nunca me enojé con ella, jamás. Pero bueno, son esas cosas que pasan: reconozco que cuando era más joven, a veces me subía en una carretilla y llegaba a decir cosas un poco fuera de lugar. Hoy no lo haría jamás”, dijo Carlitos desde Uruguay, donde vive hace algunos años.

SEGUIR LEYENDO: