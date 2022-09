Marcelo Tinelli hizo un chiste basado en la elección “38 a 38″ de AFA: “No me quiero calentar”

Marcelo Tinelli hizo un chiste basado en la eleccion "38 a 38" de AFA (Video: Canta Conmigo Ahora, El Trece)

Noche de revancha la del miércoles en Canta conmigo ahora (El Trece) ya que Marcelo Tinelli le volvió a habilitar el escenario a algunos participantes que habían en el camino pese a haber concretado performances. El primero fue el salteño Matías Palavecino, quien se despachó con una formidable versión de “Balderrama”, obtuvo 95 puntos y se quedó con el primer lugar del podio sin ser superado en todo el programa.

Luego Miguel Ángel Roda tuvo su chance al interpretar el clásico “Uno”. compuesto en letra por Enrique Santos Discépolo, en música por Mariano Mores y multiplicado por interpretaciones icónicas, como la de Roberto Goyeneche.

El cantor de porte tanguero sedujo a la mayoría de los jurados (obtuvo 93 sobre 100 puntos), cosechó elogios de colegas cantantes como Cucho Parisi, El Polaco, Román El Original y JAF, pero particularmente enamoró a Alma Viva, quien en la previa a que cantara le había tirado unos besitos. Y a la hora de la devolución, lo transformó en un elogio un poco más jugado: “Estoy con los primeros calores... Tengo un despelote emocional, pero te zarpaste hermano. Quiero que me diga: ‘Almita, andá a buscar a los chicos al jardín. Almita, traéme un poco de mortadela”, le dijo mientras forzaba una voz grave y provocaba las risas de Tinelli.

Miguel Angel Roda interpreto el tango "Uno" en Canta conmigo ahora (Video: El Trece)

Más adelante fue el turno de Lucas Díaz, quien mostró sus raíces folclóricas con una versión personal y romántica de “Zamba para olvidarte”, interpretada a lo largo de la historia por artistas como Mercedes Sosa o Luciano Pereyra. También obtuvo gran repercusión entre la tribuna, cosechando los mismos 93 puntos que obligaron a un desempate con Roda para saber quién iba al segundo y quién al tercer puesto del podio.

Después de que los jurados votaran, Marcelo espió los resultados y se sorprendió por una irregularidad. Lo que provocó que se despachara con un mordaz chiste con el que recordó la escandalosa votación “38 a 38″ por la presidencia de la AFA, ocurrida en 2015 y de la que el conductor fue candidato en oposición a Luis Segura.

“Momento de altísima emoción... Seguimos acá en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, porque viene la votación y lo que les voy a decir antes de que la vean, es un adelanto nada más... Acabo de hacer la suma y da 104″, dijo Tinelli para comparar aquella histórica compulsa -de la que sufragaron 75 mandatarios de clubes afiliados y la cuenta de votos sumaba 76- con esta definición. “¿Pero como puede ser, Marcelo?”, se preguntó Marcela Feudale con una carcajada.

Lucas Diaz y su version de "Zamba para olvidarte" en Canta conmigo ahora

“O sea, ¿104 metimos hoy? No puedo creerlo. Señores, hay 104 votos. No entiendo por qué, no me quiero calentar. Y vamos a ver...”, la siguió Marcelo hasta que anunció que Miguel Ángel Roda juntó 57 puntos por sobre los 47 de Lucas Díaz.

Sobre el final de la emisión, y al no haber sido superados por ninguno de los participantes que siguieron (ni Jorge El Pollo Jofré con “Trátame suavemente” ni Mariel con “I Feel Good”), volvieron a enfrentarse para definir quién de los dos alcanzaba la final semanal de la revancha.

Miguel Ángel Roda obtuvo un pasaje a la final de la revancha de Canta conmigo ahora (RS Fotos)

Lucas compitió con “Si no te hubieras ido” (con el tema de Marco Antonio Solís, Tinelli recordó a su fallecido amigo Federico Ribero), mientras que Roda lo hizo con “Rosa Rosa”. Los jurados volvieron a elegir y el participante que cantó el tema de Sandro ganó el duelo con 96 puntos contra los 75 que eligieron a Díaz.

