La hermana de Luisana Lopilato sufrió un grave accidente vial: “Gracias a Dios estoy viva”

La hermana de Luisana Lopilato sufrió un grave accidente vial (Video: LAM, América)

“Hay un último momento que tiene que ver con un accidente automovilístico”, anunció de pronto Ángel de Brito en la emisión de este jueves a la noche de LAM (América) y le cedió la palabra a Pía Shaw, una de las panelistas del ciclo. “La protagonista es Daniela Lopilato, esto sucedió en el mediodía de ayer. La verdad que las imágenes que van a ver son terribles. Por suerte, pasó por la clínica de Los Arcos y estuvo internada, pero ahora ya está en su casa”, anunció la periodista mientras en la pantalla se veía un vehículo volcado sobre la acera.

“Ese que está dado vuelta es el auto de Daniela”, dijo Shaw mientras a su alrededor se escucharon gritos ahogados, de sorpresa y horror, de parte de sus compañeras “angelitas” al ver las impactantes imágenes del resultado del choque. “Esto sucedió en Sargento Cabral y Aramburu, en la zona de Martínez. Una persona impacta con su vehículo en la parte trasera derecha, desestabilizando y volcando el auto de Daniela”, describió la panelista para dar contexto al accidente.

Así quedó el auto de Daniela Lopilato tras ser embestido por otro vehículo y volcar

“Lopilato se golpea el cuello y la columna. Ahí la internaron en Los Arcos, no podía salir del auto, por eso además se asustó mucho. Los bomberos trabajaron en el lugar”, agregó. Asimismo, contó que el próximo lunes 22, tanto Daniela como la persona que la persona que ocasionó el accidente. “Fernando Burlando está llevando adelante todo esto. La persona en ningún momento se fue del lugar: estuvo ahí, entregó todos sus datos. El golpe fue muy fuerte y se dio vuelta el auto”, repitió Shaw.

“Ella estaba en la esquina y pasó este auto que la chocó. Hace un rato, chequeando lo que había sucedido, hablé con Daniela. Sé que le habían dado el alta y ella misma habló de esta situación”, adelantó Shaw antes de leer el mensaje que le envió la hermana de Luisana y Darío. “Acá estoy, cayendo que Dios me dio una segunda oportunidad. Así que gracias a él estoy viva”, fue la contundente respuesta de Lopilato para la periodista, quien aseguró que “ella está bien. Fue muy duro lo que vivió y está shockeada con esta situación”.

Daniela Lopilato sufrió un duro accidente vial (Santiago Saferstein)

Daniela es la mayor de los tres hermanos Lopilato, hijos de Beatriz y Eduardo. “Empecé la carrera de Bioquímica en la UBA y ya en el primer año descubrí que me fascinaba la química… ¡pero de los alimentos! No me veía en una farmacia o trabajando en un laboratorio. Lo que a mí me apasiona es ayudar a otras personas a crear hábitos saludables y mejorar su calidad de vida”, le contó Daniela a Infobae en 2018 en calidad de ser una de las referentes más importantes en cuanto a nutrición en las redes sociales.

Además de su vocación en el consultorio, también comparte el amor por la actuación con sus hermanos más chicos. “La verdad es que me hubiera gustado trabajar más en teatro o tele y es algo que no descarto. De hecho, sigo estudiando en seminarios de actuación. Pero siempre prioricé mi trabajo como nutricionista porque es la carrera que elegí, me gusta y, además, es mi fuente de ingresos”, aclara ella que es mamá de Daira y Benicio.

SEGUIR LEYENDO: