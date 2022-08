Se filtró una frase contundente que Rusherking habría dicho sobre la China Suárez que alimentan los rumores de crisis

Se filtró una frase que Rusherking habría dicho sobre La China Suárez

Eugenia La China Suárez se encuentra en Montevideo, Uruguay. La actriz suele elegir el país vecino para vacacionar, pero esta vez se instaló con sus tres hijos, Rufina, Amancio y Margarita, por los compromisos laborales que tenía pactados desde hace tiempo. De esta manera trascendió que se quedará durante agosto para filmar una película junto a Joaquín Furriel, de la que todavía se desconoce el nombre.

La modelo vuelve a ser noticia por su vida amorosa. En esta oportunidad, se rumorea que estaría viviendo una fuerte crisis en su relación con Rusherking. En el ciclo Intrusos (América), la periodista Maite Peñoñori aseguró que el músico dijo una contundente frase sobre su actual pareja.

“Ayer vimos que Rusher había estado grabando con los chicos de La K’onga”, explicó la periodista en referencia al grupo musical de cuarteto. Luego, agregó: “Parece que él anduvo boqueando con todos los que estaban ahí y les dijo textuales (sobre la China): ‘Me tiene cansado, me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada, pero la verdad que no’”.

La China Suárez y Rusherking

Incluso la panelista del ciclo de espectáculos dio a entender que el artista tendría ganas de dar un paso al costado en el noviazgo. “Él dice que ella está haciéndome escenas todo el tiempo. Por eso, quiere que resuelvan un alquiler que tienen en común y terminar”, manifestó Maite.

Desde que Rusherking está en pareja con la China ha tenido una alta exposición en los medios. El cantante reconoció que ha sufrido ataques de pánico y ansiedad por la gran popularidad que obtuvo debido a su vida amorosa en una charla íntima con Jey Mammon en La Peña de Morfi.

“Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir”, relató el joven que fue sorprendido cuando el conductor del ciclo de Telefe le preguntó por el tema. “Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil”, detalló. “Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental”, agregó.

“Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir”, describió Rusherking sobre este romance que generó mucha repercusión. “Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”, continuó. “Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo”, sentenció el cantante de 22 años.

“De repente estoy en la sala de ensayo, salgo y tengo a una cámara con chabón poniéndome el micrófono en la cara. Cosas así con las que no estoy acostumbrado para nada y con las que tengo que convivir”, concluyó sobre el tema para luego plasmar parte de su repertorio en el ciclo musical.





