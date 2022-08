¡Enamoradísima! La China Suárez recibió a Rusherking en Uruguay: cómo fue el reencuentro

La China Suárez y el reencuentro con Rusherking

¡La espera terminó! Y el lunes, luego de nada más de una semana de estar separados, Eugenia la China Suárez y Rusherking se reencontraron en Montevideo, Uruguay, donde ella está trabajando. El cantante viajó al vecino país y estuvo con su novia. Fue ella quien usó sus redes sociales para compartir el tierno video en el que se los ve a los dos acostados en la cama, abrazados, mientras que ella se acerca a darle un beso a él y le acaricia la mejilla. “Llegó mi amor”, escribió y más tarde mostró que lo recibió con unas donas glaseadas para pasar la tarde.

Ayer antes de que llegara su pareja, también posteo una foto familiar bajo el título “Mi equipo”. En ella se ve a Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, abrazando a sus hermanitos hijos de Benjamín Vicuña, Magnolia de cuatro y Amancio de dos. Es que tal cual ella lo dijo, los pequeños, siempre que su escuela y los trabajos de su papás lo permitan, la acompañan a todos lados, como el año pasado cuando viajaron con ella a Madrid, también por una película.

"Mi equipo, mi familia", escribió la actriz junto a una imagen de sus tres hijos, quien la acompañan siempre a todos lados (@sangrejaponesa)

La actriz llegó hace nada más que una semana a Uruguay y en ese momento ella misma lo confirmó con algunas fotos y videos desde Montevideo. Eugenia suele elegir el país vecino para vacacionar en familia, pero esta vez se trata de compromisos laborales que tenía pactados desde hace tiempo. Además de mostrar un poco de su rutina en la capital uruguaya, durante estos días le dedicó románticos mensaje a su novio, Rusherking, a quien ya quería ver. “Te extraño”, había escrito en una historia sin dudarlo junto con una foto de ella y el músico abrazados.

El martes pasado luego de haberse instalado allí,, la ex Casi Ángeles publicó también una selfie junto un emoji de la bandera uruguaya y un corazón, y más adelante compartió un clip paseando por la rambla montevideana. Tal como informaron los medios locales, se quedará durante todo el mes de agosto para filmar una película junto a Joaquín Furriel, de la que todavía se desconoce el nombre. Cabe recordar que este año la artista se animó a combinar su carrera actoral con su vocación como cantante, y lanzó dos canciones: “El Juego del Amor”, en colaboración con Santiago Celli, y “Lo que dicen de mí”, una composición que desliza algunos de sus sentimientos cuando estalló el Wandagate en las redes sociales.

No es la primera vez que está en el Montevideo por trabajo. Sin ir más lejos, en mayo había participado del ciclo que pronto también se emitirá por Telfe, ¿Quién es la máscara?, en el que con un disfraz de helado que no dejaba imaginar que era de ella, realizó varias interpretaciones hasta que finalmente dejó el certamen y recién ahí se quitó el velo. Allí, expresó su amor por los uruguayos, que siempre le transmiten su cariño a través de las redes sociales.

En aquel momento había brindado algunas pistas para dar a conocer su identidad: “Me gusta ver la televisión pero por momentos me da vergüenza. Especialmente si estoy acompañada, haciendo zapping y me encuentro a mí misma en la pantalla porque es raro verse a uno mismo. La música tiene un espacio muy importante en la vida, la libertad que me da cantar, bailar y actuar no me la da ninguna otra actividad”. En ese momento además, se definió como “un alma vieja en un cuerpo joven” y aclaró que si bien le gustan la música de todas las épocas, su género preferido era el jazz.

SEGUIR LEYENDO: