María Becerra mostró su rotundo cambio de look inspirado en Natalia Oreiro

El nuevo look de María Becerra inspirado en Natalia Oreiro

María Becerra se convirtió en una de las cantantes más exitosas del momento. La joven artista también es muy popular en las redes sociales, solo en Instagram tiene casi 10 millones de seguidores. Constantemente, ella comparte imágenes y videos de su carrera y de su vida cotidiana.

Este fin de semana, la intérprete anunció que iba a realizarse un cambio radical en su apariencia. “Hoy me hago un cambio de look tremendo”, explicó en sus redes. Un rato más tarde, publicó un video de su nuevo look: un flequillo en forma de triangulo. Sus seguidores la halagaron por este cambio que le queda muy lindo.

María Becerra

De esta manera, María logró renovar su corte de pelo que es bastante similar a un look que usó Natalia Oreiro en el 2000 cuando lanzó Tu veneno, el segundo álbum de estudio que fue un éxito. Este disco tenía hits como “Basta de ti”, “Río de la Plata” y “Tu veneno”, entre otros.

Natalia Oreiro en la tapa de su disco Tu veneno

Por otra parte, María Becerra suele hacer referencia al bullying que sufrió durante su adolescencia en sus redes. Recientemente, publicó un mensaje que se centró en el aspecto físico. Primero, compartió parte de su nueva rutina de entrenamiento con la satisfacción por sus logros y luego recordó las dificultades que afrontó desde su nacimiento como beba prematura y que continuaron durante su infancia y adolescencia. Allí tuvo continuos problemas para tener un peso adecuado, con todos los inconvenientes que derivan de eso: la caída de la autoestima, la autoexigencia ante la mirada ajena, la sensación de sentirse fea todo el tiempo y la necesidad de agradar.

La joven subió a sus historias de Instagram unos videos haciendo ejercicio y luego mostró parte de los resultados de su entrenamiento, flexionando los bíceps y la espalda ante la cámara. “Obvio que no sé posar porque no tengo ni idea”, se excusó con su espontaneidad. Pero se encargó que el mensaje llegara a destino: “Estoy ilusionada, les juro que estoy chocha y quería compartirlo”, agregó, acompañada por una sonrisa y aconsejando a sus seguidores para que siguieran sus pasos.

La intérprete de “¿Qué más pues?” utilizó su propia historia como ejemplo de superación ante las adversidades: “Metanle, tengan constancia. Yo hace seis meses que estoy entrenando y no saben lo difícil que es. A mí, que tengo mucha motivación, la verdad que a veces se me complica con el trabajo pero le re meto. Me felicito a mí misma y estoy orgullosa de los logros”, contó luego del entrenamiento.

María Becerra

Más tarde, compartió una profunda reflexión en la que se refirió a algunos inconvenientes que tuvo con su aspecto físico. “Siempre tuve muchos mambos con mi cuerpo, con elegir qué ropa usar. No saben lo que era con los videoclips, les pedía por favor que no los saquemos, me veía horrible con las patas muy flacas”, relató sin rodeos.

Por último, María contó que siempre fue muy flaca y explicó el motivo. “Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui super flaquita, y me costó mucho aumentar masa muscular y subir de peso. Siempre pesé entre 41 y 43 kilos”, explicó la cantante de Animal. Y también mostró los avances gracias a la rutina física, que le permitió finalmente ganar peso.

SEGUIR LEYENDO: