Emily Lucius no se arrepiente de sus acciones en El Hotel de los Famosos: “No le hacíamos bromas solo a Locho”

“Cuando salí de El Hotel (de los Famosos) me sentía en Disney. Estaba por primera vez en la tele, me puse a ver desde el principio todos los capítulos con mi participación, creo que los vi en tres días a todos, y absolutamente todo lo que vi de mí adentro del hotel me encantó”, comenzó explicando Emily Lucius en su visita a Socios del espectáculo. El encuentro se dio luego que de, por algunas semanas, la influencer se negó a dar notas a los medios, previo acuerdo con la productora para que le dieran un permiso especial para no ir a los programas que ya tienen estipulados por contrato, alegando problemas de salud.

Es que cuando la hermana de Belu se enteró que por algunas de sus actitudes adentro del reality, llegó a ser cancelada en las redes y hasta, según aseguran, algunas marcas decidieron dejar de apoyarla, atravesó un momento de depresión por el que necesitó asistencia psicológica. Ya repuesta, se sentó en el programa de El Trece y respondió a todas las preguntas de Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y el resto del panel.

Lo primero que quisieron saber los conductores era si había registrado el nivel de las bromas dentro del hotel y el trato hostil a Lucas Locho Loccisano por parte suya y de algunos de sus compañeros. “No me arrepiento, pero quizás como todos seres humanos nos podemos equivocar. Si dolió o herí a alguien vuelvo a extender mis disculpas. Igual ya lo hice personalmente que creo es lo más importante, me las recepcionaron, me disculparon, lo hice tanto en el programa como cuando salí como en el comunicado que hice en mis redes sociales. No fue con malicia. Les hacíamos bromas a todos, no es que era todos contra Locho”, explicó.

“¿A quiénes les pediste disculpas?”, quiso saber Karina Iavícoli que se cruzó varias veces con la influencer durante la entrevista. “No me acuerdo, pedí varias disculpas”, le respondió.

La joven también habló sobre su relación con Martín Salwe, con quien tuvo un romance adentro del programa y hasta les organizaron una especie de casamiento. “A mí Martín me gustó de entrada y no sabía que había pasado algo con Silvina Luna antes. No tenía idea”, aclaró Emily y dejó abierta la posibilidad de que la relación continue ya sin cámaras. “Ojalá. Pero está de viaje ahora. Lo extraño. Hablamos por WhatsApp”, dijo mientras contó que nunca en su vida se enamoró de nadie. “¿Si Martín Salwe puede llegar a ser mi gran amor? Ojalá nos podamos seguir conociendo.”, sentenció.

Si bien antes de entrar al reality solo era conocida en las redes, la hermana de Belu tiene frente así una gran posibilidad laboral para continuar en la pantalla chica: Marcelo Tinelli la convocó para que sea la host digital de Canta Conmigo Ahora. Allí será la encargada de mostrar todo lo que no se vea del ciclo en las redes sociales. En el Twitter oficial del programa, además subieron un video en donde se ve a Emily, reconfirmando la noticia: “Les quiero comentar, soy la nueva host digital del Canta Conmigo Ahora, no lo puedo creer. Me van a estar viendo por las redes del canal 13, asi que, a darlo todo. Menos cantar, que soy malísima”.

