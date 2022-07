Lizy Tagliani analiza la posibilidad de postularse como intendenta: “Solo con ser querida para mí no alcanza”

Lizy Tagliani habló sobre la posibilidad de postularse para ser la intendenta de Almirante Brown (Video: "Argenzuela", C5N)

La primicia la dio ayer Jorge Rial en Argenzuela, su ciclo en C5N, y la noticia no tardó en difundirse: le ofrecieron a Lizy Tagliani una precandidatura para ser la intendenta de Almirante Brown, partido de la zona sur del conurbano bonaerense en el cual la humorista nació y se crió. Entonces, este jueves el periodista fue en busca de la palabra de la exconductora de Trato hecho, que aceptó dar una entrevista vía zoom y aclarar qué fue lo que sucedió.

“¿Tuviste una reunión con (Diego) Santilli y (Horacio) Rodríguez Larreta?”, fue la primera consulta del conductor. A lo que ella explicó: “No tuve una reunión con ellos. Me encontré por algo personal con un amigo, por una consulta que no tiene que ver con la política, y en eso llegó Santilli. Me lo presentaron y me felicitó por la facultad, le dije que este cuatrimestre había abandonado porque justo tuve el lío que me separé, pero nada más. Nunca nadie me dijo nada, fue una presentación como conocí a un montón”.

Entonces, señaló: “Nunca fue la idea la política, pero no porque no me interese. A mí me quiere un montón de gente, pero supongamos que acepto un puesto y gano, ¿pero después qué hago? Solo con ser querida para mí no alcanza. Por eso no agarraría, porque no es algo que yo sepa, son años de militancia y de gente que está trabajando en la política, mal o bien, pero saben lo que hacen”.

En tanto, también aclaró más detalles sobre ese encuentro con los referentes de Juntos por el Cambio. “Entraron juntos, fueron re amorosos”. Y sobre los rumores que trascendieron sobre esta posible candidatura, acotó: “Cuando dijeron de Adrogué, yo viví 44 años ahí, pero después me fui a Hudson. No tengo ni domicilio ahí, y ahora que soy casi abogada, te puedo decir que es uno de los requisitos tener dos años de residencia”.

Lizy Tagliani descartó, por el momento, lanzarse a la política

“A mí la parte social es la que me gusta, pero no para trabajar, para poder hacer lo que quiera con quien quiera. De hecho siempre me llaman (....), pero yo nunca sé quiénes son los políticos. A Santili y Larreta lo conozco porque son re conocidos, pero no tengo relación. Todos me tratan re bien, pero nunca nadie me dijo nada de eso”, continuó.

Lo cierto es que Rial le confirmó que ambos funcionarios quedaron muy impactados con la historia de vida de Lizy, y por eso le consultó sobre su inclinación política. “Por supuesto que tengo una inclinación. Pero estoy acostumbrada a que cuando alguien que quiero hace las cosas bien, se las digo y lo felicito, y cuando hace cosas con las que no estoy de acuerdo, también. Y hace un tiempo se perdió eso, solamente tenés que ver lo bueno del lugar que estés, y eso a mí no me gusta y no lo podría hacer. No tengo el temperamento para esas cosas, ni la capacidad intelectual”, expresó. En ese sentido, también destacó: “La política es otra cosa, es el destino de la gente, yo no sé si podría”.

“No me parece inapropiado que me busquen, pero queda en mi conciencia saber qué puedo hacer y qué no. No me veo, te lo digo con una mano en el corazón. Aunque me guste, hay un montón de cosas que no me atrevería a hacer”, siguió. “Adrogué es parte de mi vida y me gustaría hacer cosas personales: ir a mi colegio, a un comedor...pero no desde lo político. No cobrando, como un trabajo. Yo no siento que tenga las herramientas para hacerlo”, admitió. Y sumó, sobre el encuentro que tuvo con ambos funcionarios: “Han sido re amorosos conmigo, me han tratado súper bien, me dijeron cosas re lindas y me felicitaron por mi historia”.

Y enfatizó: “No estuve nunca metida en la política. Vivimos en un mundo que tiene que ver con la política, entonces es imposible no hacer. Pero no podría cobrar plata por eso”. Por último, cerró sobre su visión de la situación actual del país: “Está duro, pero yo viví muchas situaciones duras. Y hablan en un lenguaje que muchas veces no todo el mundo entiende”. “Mi misión en esta vida es otra cosa, la peluquería, o hacer reír. No tengo ganas de hacer otra cosa”, cerró.

