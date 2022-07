La China Suárez hizo un tour por su baño y mostró el resultado final de la remodelación

Después de pasar por una obra en casi todos los ambientes de la propiedad a la que se mudó tras su separación de Benjamín Vicuña, la actriz celebró el resultado final

Desde principios de este año Eugenia La China Suárez muestra los avances de la remodelación de su nueva casa en zona norte del conurbano bonaerense. El estilo vintage combinado con toques modernos y estampados florales caracterizan su estilo a la hora de elegir la decoración de cada ambiente. Entusiasmada por los resultados finales, compartió en su cuenta de Instagram un video de su baño, uno de los espacios que más la sorprendieron por el antes y el después.

“Recién llegada de dejar a los chicos en el colegio, en pijama, como todos los lunes porque me cuesta mucho”, dijo en el comienzo del clip que subió a sus stories. “Voy a volver con el contenido de la casa, que sé que les encanta”, anticipó. Luego enfocó la bañera de tonalidad rosa viejo, sin dudas la pieza protagonista del lugar, que contrasta con los accesorios dorados y el empapelado en las paredes verde oliva. “Me da mucho orgullo y me parece muy lindo; creo que es de las cosas más lindas que quedaron porque esto no existía, era un espacio que estaba ahí y lo usé para agrandar el baño”, explicó.

“La ducha es hermosa, y en un momento iba a poner mamparas, pero hay un tema porque esto es todo abierto y no quería que quede como cortado, me sacaba mucho espacio”, sostuvo a la hora de describir el concepto de diseño que priorizó. En este sentido, comentó que está en sus planes agregar una cortina desde el techo para evitar que se moje todo el piso. En el breve tour también se pudo ver que cada una de sus toallas tiene bordado su apodo, China, un detalle personalizado que suma personalidad a su hogar.

"La bañera es de piedra y en cuanto la vi dije: 'Tiene que ser mía'", contó la China Suárez en sus stories de Instagram

Así estaba antes el espacio que la China Suárez convirtió en un baño con vestidor

“Esta semana les voy a mostrar el vestidor y la cocina que quedaron increíbles. Se los adelanto, pero que están un poco desordenados”, reconoció entre risas mientras enfocaba la gran cantidad de zapatillas en los estantes. A diferencia del clásico placard, el ambiente se encuentra justo al lado del baño, y cuenta con un probador con espejo camerino. La ex Casi Ángeles tuvo la idea de incorporarlo hace un tiempo y poco a poco le fue agregando detalles como un cortinado negro y más compartimentos. La propiedad ubicada en Pilar también cuenta con un amplio jardín, quincho de estilo campestre y detalles personalizados, en la que ella eligió cada uno de los muebles con anticipación e incluso compró de manera online algunas antigüedades que restauró.

En el interior, se encargó de que cada uno de los espacios lleve plasmado su amor por los animales, la naturaleza, y el reciclaje. Algunas meses atrás publicó algunas fotos del microcine que hizo en el altillo. “Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas, reutilizo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida”, le contó en aquel entonces a sus seguidores. Además, había mostrado su cuarto, que cuenta con una cama de dos plazas con cabecera de madera, mesas de luz a juego y un cuadro floral como elemento central.

El vestidor de la actriz, otro de sus espacios favoritos y personalizados según sus gustos

El verde otra vez se lleva todas las miradas, combinado con el rojo y el negro, y la naturaleza vuelve a hacerse presente en forma de serpientes. “La idea de este espacio era adaptarse, ya que es un altillo, y el espacio que había para entrar muebles era muy chico, entonces decidimos que lo mejor era llenarlo de mega almohadas. Debo reconocer que es uno de mis lugares favoritos, y el de mis hijos también”, reconoció en uno de sus posteos.

El altillo que convirtió en microcine con almohadones en gran parte del piso y un proyector para maratonear series y películas

