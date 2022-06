La reacción de Belu Lucius frente a los rumores de una pelea con su hermana, Emily

Belu y Emily Lucius

Emily Lucius fue la última eliminada de El Hotel de los Famosos (El Trece), tras perder en el duelo contra Melody Luz. Su paso por el reality conducido por Pampita Ardohain y el Chino Leunis fue bastante polémico por la mala relación que mantuvo con uno de sus compañeros, Locho Loccisano. Tanto ella como Martín Salwe fueron acusados de hacerle bullying al participante.

En el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece), aseguraron que el comportamiento de Emily generó el enojo de su hermana Belu. El conductor Adrián Pallares aseguró: “Están pasando un momento muy complicado. En especial Belu, que trabaja en las redes hace mucho tiempo, y cada vez que sube algo que tiene que ver con sus marcas le comentan los haters”.

Luego de estas declaraciones, Belu reaccionó de manera inmediata para sentar su postura. A través de su cuenta de Instagram, compartió una tierna foto con su hermana, con un claro mensaje: “Como nos enseñó papá y mamá: Siempre juntas”. De esta manera, desmintió que existiera algún alejamiento de la influencer.

El mensaje de Belu Lucius para dejar en claro la buena relación que tiene con su hermana

Cabe recordar que este lunes, Emily se despidió de El Hotel del los Famosos para siempre. Ella había manifestado sus ganas de quedarse para poder estar más tiempo con Martín. “Una de las razones por las que no me quiero ir es por el señor Tincho. Y acá, en pocos días, pude descubrir en él su ser interior”. Pero Melody Luz logró ganar el duelo y mantuvo su continuidad en el ciclo. Una vez que finalizó la emisión, Lucius utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un comunicado oficial en el que le pidió disculpas públicamente a Locho Loccisano.

“Acabo de salir de un juego en donde viví momentos de alegría, competencia, tristeza y mucho aprendizaje. La convivencia con desconocidos requiere de paciencia, empatía, tolerancia y por momentos eso se pierde. Más en un juego en donde no se tiene noción del tiempo ni de la realidad”, escribió la influencer en la red social en la que tiene casi un millón y medio de seguidores.

“Más allá que todo haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió”, dijo sobre su excompañero. “Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas. Ya hablé con Locho, pero hacer pública mis disculpas es lo que siento que corresponde, porque pública fue también la forma en la que dudé de él. Lamentablemente no pude comunicarles esto antes, ya que debía cumplir con el contrato que firmé”, continuó la actriz.

Por su parte, aseguró que a partir de su salida de El Hotel de los Famosos continuaría realizando el mismo contenido que generaba para sus redes sociales. “Desde hoy voy a intentar volver a mi eje, que es trabajar a partir del humor tratando siempre de ser mi mejor versión”.

“Gracias a todos aquellas personas que durante todo este tiempo me han mandado mensajes de amor y de apoyo, los que me conocen me siguen hace tantos años saben muy bien quién es Emily Lucius”, concluyó la actriz en el comunicado.





