Video revelador: Sabrina Carballo descubre la traición de Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos

Sabrina Carballo descubre la traición de Chanchi Estévez

Fueron pareja cuatro años, recorrieron distintos países del mundo siguiendo la carrera futbolística de él, sin embargo, un día ella decidió cortar la relación y él quedó desolado. A el Chanchi Estévez le costó mucho olvidarse de Sabrina Carballo, y si bien cada uno continuó con su vida -él tiene un hijo; ella espera ganar el premio para convertirse en madre-, y pasó mucho tiempo de aquella ruptura, el reencuentro televisado en El Hotel de los Famosos reavivó el fuego. Pronto comenzaron a recordar momentos juntos y si bien siempre dejaron en claro que el cariño estaba intacto, renació el amor pero también las traiciones, los dolores y las lágrimas. Y tal vez las ganas de una revancha personal.

Así fue como ambos participantes, a raíz de un juego, terminaron celebrando en el reality la boda que no tuvieron en la vida real. Con la visita del diseñador Claudio Cosano y el asesor de imagen Fabián Medina Flores para colaborar en los looks que hasta entonces estaban a cargo de Matilda Blanco. Una sesión de maquillaje para la novia, que lució un Cosano legítimo, mientas que el ex futbolista optó por un elegante smoking, que lo hizo sentir por un rato James Bond.

El casamiento de Chanchi Estevez y Sabrina Rojas en El Hotel de los Famosos

Los invitados fueron llegando al jardín donde todo estaba dispuesto para la ocasión. Una orquesta de cuerdas ejecutaba una melodía romántica, con una inmensa luna llena como testigo y una decoración de adornos florales y luces. Gabriel Oliveri, gerente del hotel, hizo las veces de maestro de ceremonia, y la marcha nupcial marcó el ingreso de la novia, del brazo de su padrino, Rodrigo Noya.

Pero la felicidad no dura para siempre, y esa misma semana el novio tomó una decisión que sorprendió a todos: orquestó una votación en contra de Carballo, y si bien él no dio su voto abiertamente para no exponerse, le indicó a su equipo que sí lo hiciera para dejarla a un paso de la expulsión. Fueron varios los participantes que quisieron alertarla de la traición, incluso se acercaron a la actriz antiguos compañeros que ingresaron para el repechaje, como Silvina Luna, Majo Martino, Walter Queijeiro y Lissa Vera. Sin embargo, la rubia eligió siempre seguir confiando en su ex, hasta ahora que comenzó a dudar y a hacerle algunas preguntas.

El casamiento de Chanchi Estevez y Sabrina Rojas en El Hotel de los Famosos

Las cosas cambiaron en las últimas semanas de El Hotel de los Famosos y La Familia ya no es la que era. El grupo que lideró Chanchi de a poco comienza a desmoronarse y la noche del lunes anuncian será memorable. La llegada del Turco García y la resistencia de Locho Loccisano en la supervivencia en la Hache alteraron las normas y el juego de alianzas y traiciones derivó en dos grupos que empezaron a jugar sus cartas de cara a la gran final. El domingo, en El Debate del Hotel de los Famosos, con la conducción de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, mostraron una charla entre los dos participantes.

Tras finalizar una nueva votación cara a cara que dejó a Sabrina como una de las nominadas para competir por un lugar en el hotel, se armó una ronda junto al fogón. Ahí la actriz encaró a su ex y fue directo al punto sobre aquella vez que -ahora intuye- Estévez pudo haberla traicionado: “¿Qué crees que demostraste cuando todos el mundo piensa que vos me mandaste a la H?”. El actual director técnico no dudó y le respondió: “Lo que puede pensar la gente de la edición de un programa queda a tela de juicio. No hice nada para que vos vayas”. Entonces ella le planteó que hubiera pasado en una situación inversa: “¿Creés que yo no te hubiera defendido?”. “Sí, ¿y qué cambia eso?”.

Chachi Estévez y la relación que lo une a Sabrina Carballo

Decepcionada ella bajó la mirada y dijo: “Mucho, cuando termine todo esto veremos qué hacemos”. La charla siguió, el deportista seguía defendiéndose sin asumir su responsabilidad y ella se mantuvo firme: “Te pregunté veinte veces y vos dijiste que no. Por eso cuando termine este programa lo voy a ver con mis propios ojos. Hasta que yo no lo vea no lo voy a creer. Y está claro que si pasa eso, vos y yo no tenemos nada que ver, además de que me romperías el corazón en cien mil pedazos”.

“Vos lo hiciste una vez, en la vida real, así que...”, replicó él haciendo alusión al pasado de la relación, cuando la actriz decidió cortar el vínculo que los unía. Habrá que esperar las repercusiones tras la salida de Sabrina, cuando pueda verificar ella misma todo lo que sucedió a sus espaldas.

