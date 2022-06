Mica Viciconte mostró la particular técnica de Fabián Cubero para sacarle los piojos

Mica Viciconte mostró cómo Fabián Cubero le saca los piojos (Instagram @micaviciconte)

Mica Viciconte y Fabián Cubero son sin dudas una de las parejas más instagrammers de la farándula argentina. Es que ninguno de los dos tiene reparos a la hora de mostrarse en la intimidad de su casa y por eso comparten a diario casi todas las actividades que realizan juntos a través de las redes sociales. En este sentido, los flamantes padres de Luca -que nació a principios de mayo- se animaron a compartir con sus millones de seguidores un divertido video en el que se veía al exfutbolista sacándole los piojos a la excampeona de Masterchef Celebrity.

“Y un día volvieron los piojos”, escribió la panelista de Ariel en su salsa en la story en la que mostró a su novio mientras le revolvía el cabello en busca de los parásitos, con el fin de erradicárselos. Y acto seguido, compartió el momento en el que el excapitán de Vélez la iba peinando mientras le aplicaba el producto adecuado. “¡La tiene clara!”, destacó la exCombate. “30 minutos y eliminarlo”, explicó sobre el procedimiento.

Mica mostró el paso a paso que hizo Fabián Cubero para sacarle los piojos

En tanto, este domingo Mica también se hizo tiempo para publicar varias postales de Fabián junto a su bebé, con motivo del Día del Padre. “Una de las tantas cosas que admiro de vos es tu rol como papá, y hoy una vez más lo vuelvo a comprobar. Padre PRESENTE, que da sin pedir nada a cambio, divertido, que se preocupa por sus hijos, que educa, que les enseña valores y lo más importante, que siempre quiere lo mejor para sus hijos. Tenemos una familia hermosa y hoy más que nunca te deseo que disfrutes de tu día. Un Día del padre diferente con la llegada de Luca Cubero. Gracias por todo el amor que das. Te amamos”, le escribió en el tierno posteo que le dedicó.

Algunas de las fotos que Mica Viciconte compartió por el Día del Padre

A pesar de su reciente maternidad, días atrás Viciconte había confesado su deseo de agrandar la familia. “Yo siempre dije que no quiero uno solo, porque quiero como la parejita, pero acá hay un tema importante. Yo cuando hablé con Fabi, cuando lo conocí, había dicho de uno”, reveló en Agarrate Catalina (La Once Diez), dando a entender que no iba a tener más hijos.

Sin embargo, a continuación señaló: “Pero la gente cambia de opinión y me encantaría uno más, no te voy a mentir”, reconoció. Naturalmente, con Luca transitando su segundo mes de vida, el proyecto queda más adelante y habrá que conversar con Poroto para ponerse de acuerdo. “Ahora a disfrutar esta etapa y en unos años se verá. Son cosas que se van a ir hablando y fluyendo. Tampoco hay que exigir al otro, ya tiene cuatro y es un montón”, cerró entre risas, haciendo alusión a Indiana, Sienna y Allegra, las hijas que el exfutbolista tuvo junto a Nicole Neumann.

Siguiendo con el tema familiar, Mica contó en su nuevo programa de Telefe los detalles de la primera escapada que realizaron a Mar del Plata para que los Viciconte y los Cubero conocieran por primera vez el pequeño: “Planeamos el viaje hace unas semanas y como tanto mi familia como la de Fabi son todos marplatenses, fuimos para que todos conocieron al bebé”, explicó. “Fue hermoso y de mucha emoción. Es el primer nieto así que imaginate la alegría. Luca es muy observador y lo escaneaban al abuelo. Mi papá le habla, le dice que lo va a llevar a pescar”, reveló sobre el vínculo entre el bebé y su abuelo, Hugo Viciconte.

