Desesperado pedido del papá del joven asesinado en Mar del Plata que conmocionó en vivo a Guillermo Andino

Martín Mora Negretti de 30 años fue asesinado a puñaladas en la madrugada de este domingo en Mar del Plata, y por el hecho hay 4 detenidos, tres de ellos menores de edad, dos de 13 años y otro de 15, y una mujer de 23.

El asesinato ocurrió en la esquina de Rawson y Sarmiento, donde la víctima -que era oriundo de esa ciudad, pero residía en la Ciudad de Buenos Aires y había viajado por el fin de semana largo- estaba en una parada de colectivo junto a un amigo, cuando les habrían arrojado bolsas de hielo desde un departamento de un edificio.

Allí habría iniciado una fuerte discusión entre los jóvenes en la parada y quienes estaban en el edificio, que finalmente salieron del edificio y dos de ellos, al menos, tenían armas blancas con las que los atacaron.

Este lunes, desde el velatorio, Guillermo Andino y María Belén Ludueña entrevistaron en América Noticias a Luis Negretti, el padre de Martín, que con profundo dolor le estaba dando el último adiós a su hijo en Mar del Plata.

“Luis, ¿qué tiene ganas de decir?”, le preguntó Andino. “Yo le quiero decir a la Justicia que por favor terminemos con los garantismos. La gente que comete un error o una cosa como esta que no es un error con estos atentados las pague. Que terminen los garatismos con los jueces”, insistió el entrevistado en medio de la tristeza.

“Porque si no la muerte de Martín va a ser gratuita”, interrumpió el periodista. “Dejemos de tener lastima a la gente que no sirve porque esa gente no sirve y no puede estar viviendo en esta ciudad que era una ciudad hermosa. Yo no puedo entender que hoy tengamos 111 villas creadas en Mar del Plata. ¿De dónde sale toda esa gente?-se preguntó el hombre- Yo ahora lo tengo al intendente acá y voy a hablar con él para ver si me puede entender y escucha”, manifestó.

Luego, el padre de Martín sorprendió a Guillermo Andino cuando en medio de la bronca y el dolor, le manifestó: “Perder a un hijo no es nada fácil. Vos sos papá y no te deseo una cosa así hijo. Vos ya tuviste una desgracia muy grande en su momento y conozco tu historia. Ha sido demasiado fuerte para salir y ser un periodista de primer nivel como lo sos ahora. ¡Por favor, ayudame Guillermo! A que este sea un caso bisagra y se termine”.

Así fue el ataque callejero en el que mataron a puñaladas a un joven en Mar del Plata

La respuesta del periodista al borde de las lágrimas no se hizo esperar y dijo: “Voy a hacer lo posible… Créame que voy a hacer todo lo posible para darle una mano y hacer todo lo que pueda hacer desde los medios de comunicación porque la verdad que es muy difícil. Uno no puede entrar en su piel y en lo que usted está pensando y sintiendo. Simplemente, presentir que es el peor momento que uno puede vivir en la vida que es el de enterrar a un hijo, pero concuerdo con usted que esto no puede ser gratuito, que las leyes tiene que cambiar, que no puede dos o tres chicos de 13 a 15 años bajar y matar, y el día de mañana estar caminando devuelta o vendiendo droga, o bajar con una faca y agredir a otra persona porque se les ocurre o porque alguien reacciona o por lo que sea”.

“Esto que pasa interpela a nuestra clase política, a nuestra clase de dirigentes, a la Justicia y a todos aquellos que de alguna manera en este tipo de hechos tienen que encontrar un antes y un después para que haya Justicia en el caso de su hijo y en otros tantos por venir porque lamentablemente creemos que en nuestro país un hecho de estas características no va a ser el último. Luis yo lo abrazo desde acá con el corazón y estoy a su lado para lo que necesite y lo que yo pueda hacer desde mi humilde lugar como periodista”, concluyó casi con la voz quebrada Guillermo Andino.

SEGUIR LEYENDO: