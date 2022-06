Belu Lucius volvió a defender a su hermana Emily: “En ningún momento hizo bullying”

Belu Lucius volvió a defender a su hermana Emily acusada de hacer bullying (Intrusos. América)

Las instancias finales de El Hotel de los Famosos siguen dando que hablar. Mientras puertas adentro del reality de El Trece las alianzas se destruyen y se construyen a diario, puertas afuera continúa la polémica en torno al hostigamiento sufrido por Locho Loccisano y sus repercusiones en las redes sociales. Es que desde que el animador que ingresó entrada la competencia, fue blanco del grupo constituido como La Familia. Además de hacerle el vacío en el día a día, lo nominaban de manera deliberada y sin demasiados motivos cada vez que tenían la oportunidad. Y el público tomó partido por el exCombate y salió a defenderlo en las redes.

Una de las apuntadas, fue Emily Lucius, ya que puntualizaron que ni bien ingresó al certamen, relató que tanto ella como su hermana Belu, habían sufrido bullying cuando iba a la escuela y ahora no mostraba reparos en hostigar a su compañero. Pero la cosa no quedó allí, y muchos internautas promovieron dejar de seguirla en Instagram y denunciar la cuenta para boicotear su trabajo. Incluso, instar a las marcas que confían en ella para que no la tengan mas en sus filas.

A raíz de esto, la influencer tomó una decisión en sus redes sociales, tanto en la personal como el perfil en el que comparte recetas vegetarianas, en las que juntas superan los dos millones de seguidores. Primero, restringió los comentarios y luego puso ambas cuentas en configuración privada. Y si bien ya terminaron las grabaciones del programa, ni ella ni los participantes que continúan en carrera se ha manifestado al respecto.

El posteo de Belu con su madre (Instagram)

La que sí rompió el silencio fue su hermana, Belu, que también salió de las redes y tuvo una explosión mediática fuerte cuando participó de Masterchef Celebrity. Primero lo hizo en una publicación en su Instagram, con una serie de fotografías junto a su madre, Silvia y un texto contundente: “Esta familia no avala la violencia ni física ni verbal de ninguna manera. Tampoco avala las ‘cancelaciones’ porque creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores. Y menos avalamos meternos con el trabajo de la gente, nos parece muy triste esta situación en la que nadie está ganando”, escribió.

Pero la cosa no quedó allí y la youtuber volvió a hablar, esta vez ante las cámaras de Intrusos: “Gracias a Dios tengo la familia más hermosa que me puede tocar en el mundo”, señaló Belu en el programa de América. Luego se refirió a la situación de Emily en el reality y a los rumores acerca de que habría perdido algunas marcas: “Mi hermana está mal, pero bien…La gente que la conoce sabe quién es”.

Durante su testimonio, la ex Cortá por Lozano siguió “Si vos hacés las cosas que seguís haciendo, no se distorsiona nada. Vos viste la misma película que vi yo, ella no vio la misma película. Ya va a decantar”, señaló, en lo que pareció apuntar a la edición del reality.

Las redes sociales reaccionaron contra Martín Salwe y Emily Lucius por el bullying que le hacen a Locho Loccisano

Y a continuación se refirió a los ataques que sufrió Emily en las redes. “Siempre te afecta cuando te dicen cosas feas, por más que digas que no, no está bueno”, afirmó. Y cuestionó que se hablara de bullying al referirse al tema: “Acá tenemos que comprometernos como sociedad y hablar correctamente. No podemos hablar de bullying, somos gente grande, el bullying se hace en el colegio”, argumentó.

Durante la charla con el periodista Rafael Juli, se explayó sobre sus dichos “Yo diría violencia cibernética, agresiones, pero me lo pongo a pensar y así salimos de una pandemia, la gente está muy mal, agresiva, hay mucha violencia. Está bueno apagar esto, no incentivarlo. Hay gente que sabe como pararlo, y no lo quieren parar”, sentenció.

Por último, volvió a hablar de las críticas a Emily en las redes sociales. “Nos podemos equivocar todos, pero estarías pagando con la misma moneda. Lo que más me molestó es que digan que hizo bullying, en ningún momento lo hizo. Como comunicadores, no podemos seguir diciendo que eso es bullying”, sentenció.

