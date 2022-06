Fotos: la celebración del elenco de Sex por los tres años de la obra

Valeria Archimó, Celeste Muriega, Christian Sancho y Ginette Reynal fueron algunos de los famosos que asistieron al festejo por el tercer aniversario de Sex

La obra éxito de José María Muscari estuvo de fiesta. Es que este martes se cumplieron tres años desde su estreno y el director convocó a todas las figuras que actualmente son parte del elenco, e incluso a las que alguna vez lo integraron, para celebrar a lo grande en el Gorriti Art Center, ubicado en el barrio de Palermo.

Noelia Marzol, Diego Ramos, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Celeste Muriega, Christian Sancho, Ginette Reynal, Valeria Archimó, Sebastián Francini, Nacho Sureda, Mario Guerci, Soledad Bayona y Maxi Diorio son algunos de los artistas de la temporada actual que dijeron presente en la fiesta y se mostraron súper divertidos en el evento. La gran ausente fue Romina Ricchi, que ya había anticipado que no iba a poder estar por cuestiones de salud. En tanto, de elencos anteriores también asistieron Daniela Cardone, Milita Bora, La Queen, el Tucu López, Silvina Escudero y Virginia Gallardo. Por otra parte, los que no pudieron estar presentes no quisieron dejar de participar y enviar sus saludos a través de videos, como es el caso de Gloria Carrá.

Celeste Muriega y Christian Sancho se conocieron en Sex y hoy se muestran muy enamorados

Adabel Guerrero y Diego Ramos posan para la cámara

Por supuesto, no faltaron las emotivas palabras de Muscari y de Mati Napp, los creadores de la obra, y también de Paola Luttini, la productora. A lo largo de estos tres años, Sex tuvo distintas versiones: en 2019, comenzó de forma presencial, y luego, la pandemia hizo que durante 2020 y 2021 se innovara con la virtualidad, pero además también hubo una versión autosex, y actualmente se retomó la presencialidad tanto en Buenos Aires, como en Carlos Paz y en la gira que se está llevando a cabo este año. De hecho, el próximo fin de semana se estará presentando en Montevideo, con localidades ya agotadas, y se está ya pensando en la idea de llevar la obra a España, con un elenco de ese país.

Lo cierto es que a este festejo no le faltó nada: hubo brindis, baile y una gran torta por los 3 años de este suceso que ya fue visto por más de 180 mil espectadores en todos los formatos. Es que claro, motivos para celebrar no faltaron, ya es una de las pocas obras que no solo sobrevivió a la pandemia, sino que logró atravesarla con éxito y mantener todas las fuentes de trabajo.

Noelia Marzol, una de las históricas de Sex que hoy sigue brillando con la obra, junto a su marido Ramiro Arias

El Tucu López tampoco se quiso perder el festejo

Ginette Reynal y Valeria Archimó, con looks muy sugerentes

A diferencia de lo que sucede con muchas obras, el elenco de Sex es como una gran familia. Tan es así que muchos de sus artistas atravesaron importantes momentos de su vida mientras trabajaban en este éxito. Es el caso de Noelia Marzol, que conoció a su marido y tuvo a su hijo en estos últimos tres años, al tiempo que brillaba sobre el escenario. En este sentido, ella, Diego Ramos -el único que no faltó ni a una sola función, ni siquiera cuando falleció su padre por covid - y la cantante Ana Devin, fueron los únicos que comenzaron el primer día del estreno y hoy siguen siendo parte.

Daniela Cardone eligió un impactante look

Maxi Diorio también eligió un look total black

Mati Napp, la productora Paola Luttini y José María Muscari

Al parecer, este es apenas el comienzo de un suceso que promete seguir expandiéndose y que, por lo pronto, ya tiene asegurada su temporada en Buenos Aires y la gira por distintos lugares.

