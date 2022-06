Cómo sigue la salud de Atilio Veronelli: la palabra del actor

Atilio Veronelli

Este lunes, Atilio Veronelli tenía problemas para respirar y sufrió una descompensación. Por este motivo, fue al hospital de Eva Perón de la localidad de Merlo. En el centro médico le realizaron diversos estudios para ver su estado de salud general y quedó internado en la unidad coronaria.

Según pudo saber Teleshow, el actor y humorista será sometido a un cateterismo este jueves. En esta intervención, los médicos evaluarán si es necesario colocarle un stent para mejorar su estado de salud general. Esta no es la primera vez que el popular artista sufre problemas cardíacos, ya que en otras oportunidades debió ser intervenido y le colocaron varios by pass. Su amigo y compañero, el periodista y productor Santiago Cúneo, que estaba junto él cuando cuando comenzó a sentirse mal, explicó que Veronelli está bien atendido, solo un poco molesto porque no le gusta guardar reposo pero que se mantiene bien de ánimo y conectado con su celular en todo momento.

Por su parte, el periodista Juan Etchegoyen, para Mitre Live, se puso en contacto con el representante de Veronelli, Marcelo Villanueva, que le envió un audio del actor en el que cuenta en primera persona cómo se siente y detalla el cuadro de salud por el que le toca atravesar. “El tema es que no tengo respiración viste, camino cinco pasos y es como si hubiera hecho dos cuadras, y encima un cuadro de anemia”, se lo escucha relatar a Atilio con voz agitada.

“Llegué y el médico me dijo ´usted no está pálido, está transparente´. Me acomodo las sábanas y me canso, ese es el tema, así que bueno, esperemos que todo mejore y acá me tratan muy bien. Por el momento estamos surfeando este momento espantoso”, agregó en la grabación.

Atilio Veronelli y su estado de salud

Apenas se conoció la noticia de su internación, varias famosas cercanas a Atilio salieron a expresar su preocupación. En el programa LAM (América), conducido por Ángel de Brito, Nazarena Vélez fue una de ellas. La actriz que trabajó muchos años con Veronelli compartiendo largas temporadas teatrales, comentó: “Está grave lamentablemente, y está muy débil; me contó que está anémico también, que le cuesta respirar”. Luego agregó: “Recién hace un ratito me dejó un mensaje y está asustado porque no conoce a nadie en este hospital y no está ahí su médico”.

“En 2014 tuvo una operación muy complicada en la que le pusieron ocho stents; ahora tuvo dos infartos y hoy me decía que estaba asustado porque le tienen que poner un catéter y no había podido hablar con su médico de cabecera”, relató la panelista. También aseguró que este jueves lo visitará en la unidad coronaria para ver en qué lo puede ayudar.

“Está en Merlo porque no tiene obra social. Después de lo de la pandemia y una inhibición que le mandó una expareja que lo persiguió por todos lados, perdió su obra social”, reveló, frente a la sorpresa e indignación de las angelitas. Cuando Estefanía Berardi quiso saber si la Asociación Argentina de Actores lo está ayudando Veronelli, Nazarena aseguró que no y Ángel de Brito explicó: “No lo ayuda porque cuando no pagás la cuota, ya no tenés prepaga”.

