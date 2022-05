Luis Ventura le respondió a los que criticaron la comida de los Martín Fierro: cuánto costó el menú de 3 pasos

El menú de tres pasos de los Martín Fierro

El domingo 15 de mayo la televisión tuvo su gran gala. Luego de tres años se realizó la ceremonia de los premios Martín Fierro y más de 650 invitados disfrutaron de un menú de tres pasos en el salón Pacífico del hotel Hilton, que estuvo a la altura de la gran noche. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar y Luis Ventura, presidente de APTRA no tuvo problema en responder.

“Todo está pensado. El plato de sitio, la entrada y el principal, se piensan los colores que va a tener cada plato y el maridaje de los vinos para que todo salga bien. Habrá vino Chardonnay y Malbec”, había dicho horas antes de la fiesta el subchef del hotel y horas más tarde, los platos estaban servidos:

Entrada: Langostinos marinados, chutney de mango, cremoso de palta y sopa de cilantro.

Plato Principal: Ojo de bife, puré de colinabo, zanahorias laqueadas y piñones crocantes.

Postre: Bizcocho cítrico, curd de maracuyá, espuma de limón.

Para tomar, los comensales podían elegir entre gaseosas, agua y vinos de las ya mencionadas cepas. Además hubo espumante para el cierre de la noche y café. También desde el hotel ofrecieron una opción vegana. Se trató de un menú elaborado, ya que cada plato tenía muchas preparaciones minuciosas combinando más de una textura en cada uno de los platos generando en cada bocado diferentes sensaciones; equilibrado ya que pasaba sin sobresaltos del mar a la tierra y fresco, que saciaba en la medida justa, como para que los invitados pudieran seguir disfrutando de la fiesta.

Sin embargo, no faltó quienes lo criticaran, sobre todo desde afuera y sin haber probado uno por uno los tres platos. “Yo tengo el estómago chiquito, veo ese plato y me quedo con hambre”, opinó Stefi Berardi sin haber comido el menú de pasos y sin saber que en realidad, quienes comieron del primero al último plato efectivamente lograron saciarse.

“El que criticó la entrada, que ponga guita y elevamos el nivel de la entrada... el pico es muy fácil. Que hagan otra fiesta como esta. Hablar desde el desconocimiento es fácil. Que hagan otra fiesta como esta, a ver qué pasa. Además, los que están criticando, si ganaban el premio no decían nada”, dijo enojado Luis Ventura en América. Por otra parte, trascendió el precio del cubierto, que habría rondado los 20 mil pesos por persona.

Quien no la pasó tan bien con la comida fue Dieguito Fernando, el hijo de Verónica Ojeda que fue para el homenaje de su papá, aunque no subir finalmente al escenario. Al nene de nueve años no le gustaba la comida y no le ofrecieron menú infantil. Según contó días después Mario Baudry a Teleshow, fue un miembro de APTRA que estaba en su mesa -la última del salón- quien fue a comprarle una hamburguesa al restaurante del hotel y pidió permiso para entrarla a la ceremonia.

Santiago Giorgini, Rodrigo Gascón por el lado de La Peña de Morfi; Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis de Masterchef Celebrity; Ariel Rodríguez Palacios y el equipo de Cucinare y Cocineros Argentinos fueron algunos de los expertos que estuvieron presentes en la gran fiesta de la televisión y durante la alfombra roja todos habían coincidido en que estarían relajados en lo que al menú respecta y que no se podrían en críticos, ya que se trataba de una noche para disfrutar.

Además de ellos, estaban en el lugar varios de los participantes de MasterChef Celebrity, quienes tras su paso por el programa conducido por Santiago Del Moro en Telefe se convirtieron de alguna forma también en expertos, como lo fueron Claudia Villafañe ganadora de la primera edición, Analía Franchín, Juariu, Sol Pérez y María del Cerro.

