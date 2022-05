El divertido video de Pampita mientras su hermano le blanqueaba los dientes

Su hermano odontólogo le realizó el procedimiento

Carolina Ardohain es una de las modelos argentinas más populares que ha logrado cosechar una importante carrera en los medios como conductora. Como cualquier figura pública, Pampita siempre cuida su imagen, en especial se preocupa por tener una sonrisa perfecta. Y su hermano Guillermo es quien se encarga de realizarle todos los tratamientos odontológicos.

En esta oportunidad, la empresaria sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al compartir un divertido video del blanqueamiento que le hizo su hermano. En sus historias de Instagram se la puede ver a Pampita sentada con un abrebocas mientras Guillermo le pasa el torno por sus dientes.

“Apliqué una pasta sobre los dientes y ahora estoy pasando un cepillito. Ya sabe que no puede comer nada que tiña por el blanqueamiento. No sé si se comerá una pasta con salsa, una pechuga de pollo con arroz blanco. Hay variantes aunque no sean de las más ricas. Todo sea por tener los dientes blancos”, dijo el odontólogo. La conductora agregó: “¡No duele nada!”.

Pampita y su hermano Guillermo

Carolina se hizo este tratamiento estético por la noche, luego de terminar las grabaciones del programa El Hotel de los Famosos. La conductora tiene una agenda cargada de compromisos laborales. Pero siempre se organiza para pasar tiempo de calidad con sus hijos y su marido y el padre de su beba Anita, Roberto García Moritán.

“Siempre encontramos la manera para estar juntos. Dormimos muy poco para poder estar juntos, dedicarnos tiempo, conversar y mimarnos”, comenzó diciendo Moritán en una nota que le dio en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. “Los sacrificios que implican dormir poco, valen la pena. Yo fui un padre relativamente joven y no tenía claro el lugar en el mundo”, agregó el legislador que también es padre de Delfina y Santino, de su relación con su matrimonio anterior.

Pampita y Roberto García Moritán con su hija Ana

“Ahora, Ana me encuentra más maduro, con más respuestas y más sabiduría, obviamente con cosas para aprender”, sostuvo Roberto, visiblemente feliz por esta nueva etapa de su vida. Respecto de la posibilidad de seguir agrandando la familia, señaló: “El tiempo va a terminar decidiendo si esta familia tiene que crecer o no. A mí me gusta hacer las cosas bien. Para hacerlo hay que dedicar tiempo y dedicar tiempo de calidad. Yo no cierro la puerta a nada pero cada cosa tiene su momento y el objetivo por ahora es disfrutar a Ana”.

Hace unos meses, Anita también había sorprendido a Pampita tras pronunciar “mamá” por primera vez. En una emotiva grabación, cuando apenas balbuceó la primera sílaba, la ex jurado de La Academia le preguntó: “¿Cómo es?”. “Mamá”, respondió la beba, y desató la euforia y los aplausos de quienes estaban a su alrededor.

La conductora siempre lleva a su bebé a las grabaciones de El Hotel de los Famosos. Allí acondicionó el camarín a sus necesidades, para que ambas puedan estar cómodas. “Tenemos de todo, es casi un jardín de infantes”, le reveló Ardohain a Cande Ruggeri, la host digital del reality que está teniendo buenos niveles de audiencia en el prime time de El Trece.





SEGUIR LEYENDO: