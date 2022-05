El casamiento de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: la verdad detrás de los rumores y la postura de Claudia Villafañe

La pareja se casaría el 10 de mayo a las 10 de la mañana en honor al astro del fútbol, pero fuentes cercanas a la pareja contaron otra versión

Las pistas parecían coincidir y una versión cobró fuerza los últimos días: Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona pasarían por el altar el martes 10 de mayo a las 10 de la mañana en el Registro Civil de Lomas de Zamora. Teniendo en cuenta la ferviente admiración del exfutbolista por el astro del fúbtol, el número elegido calificaba como un homenaje más que posible, y según los románticos posteos que compartía, las campanas de boda resonaban. Sin embargo, no hubo indicios de la feliz pareja el día que sellarían su vínculo frente a la ley, y la verdad salió a la luz unas horas más tarde.

Todo comenzó la semana pasada, cuando Elena Barccini, la madre de dos de las hijas de Osvaldo -Victoria y María Helena- publicó fuertes posteos desde Italia, donde habló de la batalla legal que sostiene con el cantante. “Ayer pasé 6 horas en el juzgado por la causa penal. Esta historia lleva más de 10 años. Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales; pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock”, escribió indignada en su cuenta de Instagram.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo volvieron apostar a su relación este 2022, luego de una breve separación a fines de 2021

Y fue la siguiente afirmación la que desató los rumores: “Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que falleció recientemente ¿Creés que tenga tiempo para pensar o llamar o escribirle a sus hijas? Estamos en una época en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp más banal, podías comunicarte todos los días, pero él no... No tiene tiempo, no para los míos, no le importa”. Horas más tarde Ana Oertlinger, madre de Gianluca, el hijo mayor del Osvaldo, confirmó que tenía la misma información que Elena cuando la consultó la panelista Pía Shaw.

“Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó. Pero sí, a mí me lo comunicó Elena, que lo puso en su posteo. Yo sé que es el 10 de mayo”, aseguró la mujer en un audio que mostraron en LAM (América). La bola siguió creciendo a partir del conocimiento de la supuesta fecha en que Gianinna y Daniel afianzarían su relación en el ámbito legal. Hasta que pasado el medio día no hubo señales del casamiento y la periodista Nancy Duré reveló información exclusiva en Intrusos (América).

La hija menor de Claudia Villafañe y Diego Maradona cerró su cuenta de Instagram algunas semanas atrás: anteriormente intercambió románticos posteos con su pareja

“Hoy a las 10 de la mañana, cuando todos estaban esperando la boda en el Registro Civil de Lomas de Zamora, Gianinna Maradona estaba en el gimansio matándose de dira de toda esta situación. No hay casamiento, y tampoco hay planes de casamiento, esa es la realidad”, sentenció. En cuanto a los inicios de la versión, ratificó que surgió de un mensaje que le envío Osvaldo a una de sus exparejas, donde habría expresado el anhelo de “dar el sí” con su novia, pero quizás algo que afirmó en tono de humorada fue la base del rumor.

Hace varias semanas Gianinna cerró su cuenta de Instagram, por lo que anuló la posibilidad de desmentir la supuesta boda desde su perfil, y en cuanto al exfutbolista jamás hizo mención al tema en la red social. Además, cuando la panelista Maite Peñoñori le preguntó a Dalma Maradona, la actriz le respondió de manera sintética: “No entiendo de dónde salió todo esto. Sinceramente no entiendo nada, yo estoy en la radio”, en referencia a su rol en el ciclo Un día perfecto en Metro.

La contundente frase de Claudia Villafañe sobre los rumores de casamiento de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Luego se sumó una contundente frase de Claudia Villafañe que despertó el asombro de Denise Dumas en Flor de equipo (Telefe): “La producción se comunicó con ella para saber si eran o no ciertas las versiones y dijo algo que me sorprendió: ‘No me hablo con Gianinna, no tengo idea si se casa o no’”. En este sentido, desde que la pareja se reconcilió, los trascendidos indicaban que la familia no veía con buenos ojos esa decisión.

Otro de los datos que aportó Duré refieren a la intención de Gianinna de fomentar la revinculación de Osvaldo con sus hijos, sobre todo con los que residen en Europa, para dejar atrás los conflictos y comenzar una nueva etapa. En definitiva, los rumores de boda por ahora quedarán como una anécdota más de su relación, que sigue firme a pesar de los contratiempos mediáticos.

