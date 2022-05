La decisión de Chanchi Estévez que enfureció a Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos: “Alto traicionero”

Chanchi Estévez y Alex Caniggia tuvieron un desacuerdo en el reality de El Trece

Una nueva semana llegó a su fin en El Hotel de los Famosos, y los participantes se enfrentaron en el “Todos contra todos”, el momento de la votación cara a cara que define quién se convierte en duelista. En una noche cargada de tensión, Chanchi Estévez volvió a asumir el rol de líder del grupo que se autodenomina “la familia”, pero aunque habían decidido inclinarse por una tendencia, cambió de plan sobre la marcha y su estrategia despertó el enojo de Alex Caniggia.

Unas horas antes lucharon por seguir en el reality de El Trece tres participantes, debido a haber perdido algunos juegos y resultar nominados: Sabrina Carballo, Locho Loccisano y El Emperador. Luego de realizar el complejo desafío del laberinto, la actriz se destacó con el mejor tiempo, y el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis obtuvo el segundo lugar. Al tener el peor desempeño, el animador resultó el primer duelista, pero todavía desconocía quién sería su rival en la temida H gigante.

Después de cumplir con las actividades del día, todos se dirigieron al jardín de la entrada para expresar su voto frente a frente. Imanol Rodríguez y Walter Queijeiro quedaron en la cuerda floja con un panorama parejo, y cuando llegó el momento de definir, Chanchi no volcó su elección hacia ninguno de los dos. “Voy a tirar mi voto para otro lado y no poner en riesgo a ninguno de los dos. Mi voto es para Melody Luz”, reveló. Y argumentó: “Por estrategia u porque se me hace difícil votar a alguno de los dos”.

En la votación cara a cara Chanchi Estévez sorprendió al votar a Melody Luz

El Chino Leunis le pidió a la bailarina que expresara su reacción al escuchar las palabras de el exfutbolista. “Somos de la familia, por algo será...”, aseguró, confiada en que se trató del engranaje del plan. Sin embargo, lo cierto es que el hermano de Charlotte Caniggia está viviendo un apasionado romance con la participante desde hace varias semanas, y no dudó en manifestar su enojo detrás de cámaras: “Es como los gatos de verdad, traicionero. Alto traicionero, ¿cómo votas a mi minita?”

Alex fue el último en expresar su voto, y debido a que Estévez eligió no inclinar la balanza para ningún lado, fue la gota final que definió a los duelistas. “Lo que yo quiero no lo voy a hacer ahora, pero lo votaría al gato por votar a Melody, por voto rencor, pero en esta oportunidad lo voto a Walter”, sostuvo. Y con la mirada fija hacia Chanchi, le advirtió: “Te salvaste gato eh, te va a re caber”.

En el backstage recalcó: “Voto a Walter porque no es de la familia, y acá si no sos de la familia te hacemos percha”. El exjugador de Rácing explicó también que desde que Caniggia avanzó en su relación con la bailarina, cambió de actitud: “Está noviando y anda distraído el tanque, no es el mismo, empieza a fallar”. En este sentido, la flamante pareja se muestra apasionada delante de sus compañeros, y comparten muchos momentos durante el día. Por más que Alex forma parte del staff y Melody permance como huésped gracias a su destreza en los desafíos, encuentran la manera de charlar durante la tarde. Además, cada vez que la participante obtuvo el beneficio de usar la suite máster del hotel, lo invitó a pasar la noche juntos y él no dudó en aceptar.

SEGUIR LEYENDO: