La changa baldeando veredas, el fanatismo por Rago y la confusión con Bublé: 43 hechos no tan recordados de Griselda Siciliani

"En general, me tocó una vida alegre, con mucha aventura", asegura Griselda Siciliani

1. Nació el 2 de abril de 1978. Creció primero en el barrio de Flores y luego en Villa Luro junto a sus cinco hermanos: Leticia, Malena, Marilina, Paulina y Guido. Sus padres, Norberto e Ida, son docentes.

2. Los hermanos Siciliani siguieron rumbos muy variados. Malena es religiosa y está en Paraguay. Griselda es actriz. Paulina es profesora de Sociología y es militante de causas justas. Guido es profesor de Educación Física y participa de una ONG que trabaja en zonas carenciadas. Marilina es maestra de Plástica, está casada con un músico y vive en medio de las sierras. Leticia también es actriz y se define como una persona libre que eligió convivir con una mujer.

3. En CQC le preguntaron a Griselda: “¿Qué aprendiste teniendo 5 hermanos?”. A lo que la actriz contestó, entre risas: “A comer rápido”.

4. Su papá es pedagogo y escritor. Fue docente, director y es representante legal y coordinador de instituciones educativas de niveles inicial, primario, medio y superior.

En sus redes, Griselda Siciliani suele mostrar orgullosa los libros de su padre. Hija de docentes no duda en apoyar sus reclamos. "En los 90 fuimos a todas las marchas en defensa de la escuela pública con toda mi familia. Todavía recuerdo lo que se cantaba en la marcha: 'En la Rosada hay una banda de delincuentes que vende todo a bajo precio y ahora quiere vender colegios...'"

5. Con sus hermanos solían jugar a Mesa de Noticias y ella era la ascensorista, el personaje que hacía Cris Morena en el programa.

6. En su familia el buen humor era la constante. Su abuelo paterno era muy gracioso. Griselda recuerda que solía chupar el carozo de una aceituna, para luego preguntar muy serio: “¿A quién se lo paso?”.

7. De chica detestaba su nombre. Quería llamarse Florencia, como su mejor amiga, y que le dijeran Flopi. Con el tiempo aceptó su nombre y sus apodos, Gri o Grichu.

“Tengo un modelo muy importante que son mis padres: dos grandes educadores. Son un ejemplo de esfuerzo, ejercieron como maestros desde los 17 años. Siempre nos dieron libertad al momento de elegir”, declaró Griselda Siciliani sobre su papá, Norberto, y su mamá, Ida

8. Era fan de Clave de Sol y de Lucho, el personaje de Pablo Rago. En su cuarto tenía pegado un póster y solía recrear escenas y besarlo.

9. Con 9 años quería un autógrafo de Rago. Lo buscó a la salida de un espectáculo pero era tal el amontonamiento para llegar hasta el actor que tuvo que buscar al integrante del elenco que estaba más libre de fans: fue Adrián Suar quien le firmó un papelito con desgano. Siciliani luego lo tiró porque no le importaba Suar; ella quería la firma de Rago.

10. A los ocho años le rogó a su mamá estudiar danzas. Como ya había dejado cerámica y guitarra, la mamá le dijo que si encontraba una profesora en la cuadra donde vivían, ella la llevaba. Encontró una: Maqui. Con ella estudió tres años.

11. En esa época admiraba a Maia Plisetskaia y la coreógrafa Pina Bausch.

Griselda Siciliani es muy amiga de Jorgelina Aruzzi y Gloria Carrá, en sus redes compartieron fotos de sus vacaciones en las playas de Brasil (Foto: Instagram)

12. Con diez años se anotó en la Escuela Nacional de Danzas. Se recibió a los 17 con la medalla a la mejor alumna.

13. De adolescente no elegía salir de noche: para ella el mejor plan era juntarse con amigas en alguna casa y ver videos. También ir a los recitales de Charly García.

14. Para juntar la plata para las entradas solía vender caramelos para perros en la puerta de una veterinaria o se ofrecía a baldear las veredas. Por su experiencia con los hermanos también trabajaba como niñera.

15. Con 15 años se subía al colectivo 5 para ir a ver los espectáculos de danza del Teatro San Martín. Le encantaba caminar por la avenida Corrientes. A las obras comerciales la llevaba Chela, su abuela paterna.

Griselda Siciliani ganó tres Martín Fierro, un ACE, un Tato, un Konex y fue nominada a un Goya entre otros galardones

16. Tenía 16 años cuando llevó a su hermana menor y una amiga a ver Vivitos y coleando. Ana María Cores y Carlos March actuaban y cantaban. Al salir se anotó en la escuela de Hugo Midón. “Yo quería hacer lo que ellos hacían, ser actriz de esa obra y nada más, no pretendía llegar a la tele ni nada de eso”, recordó.

17. Arrancó como bailarina en el under, se destacó en Los Moovies y La vuelta manzana. Además, durante tres temporadas acompañó a Pipo Pescador.

18. A los 20 se fue a vivir sola. Para ganar unos pesos extras fue moza y anfitriona en un bar.

19. En el bar ganaba muy poco y un día le ordenaron que se comprara ropa negra. Enojada, no se compró nada, pero en el local se puso un disfraz que sacó del teatro. Una pollerita negra con tiradores como un tutú. Nadie se animó a decirle que se cambiara.

En 2008 se hizo una cirugía de nariz: "Me siento mejor, me veo más linda. Estoy súper contenta con la operación y con el cambio de mi cuerpo", dijo en ese momento

20. En 2004, con Virginia Kaufman, su compañera en los espectáculos de Pipo Pescador, armaron Tan modositas. No ganaron mucho pero fue un ciclo muy elogiado que las empezó a hacer conocidas.

21. Mientras formaba parte de La revista nacional, Adrián Suar la vio y le propuso sumarse a su productora.

22. Su primer trabajo en la televisión fue Flor, la secretaria torpe del personaje de Suar en Sin código. Le valió una nominación para el Martín Fierro como revelación.

En Sin código, Griselda Siciliani encarnaba a Flor, una secretaria desopilante

23. Siguió en Sos mi vida como la prima de Facundo Arana y luego al protagónico en Patito Feo.

24. Se define “un poco polvorita”. Cuando algo o alguien la molesta tiene que hacer un trabajo mental muy fuerte para “no morder o saltar de bronca”.

25. Su comida favorita es el pastel de papas y las milanesas con puré.

26. Ama a Pedro Almodóvar, sobre todo la película “Hablé con ella”. También es fanática de Rocky I: la ve a cualquier hora e incluso doblada, “y me agarran ataques de amor”.

27. Le gusta mucho el rock nacional. Elige a Las Pelotas, Charly, Spinetta, Los Redondos y Fito Páez.

No tiene prejuicios para mostrar su cuerpo. Griselda Siciliani asegura que siente más pudor al hacer una producción fotográfica en donde debe posar con cara de diva, antes que salir sin nada de ropa

28. Su noche ideal consiste en mirar una peli en la cama comiendo helado de dulce de leche con nuez.

29. En su Instragram subió alguna foto desnuda que revolucionó las redes. “Yo subiría más, no lo hago porque algunos se escandalizan. Hay que disfrutar más del cuerpo. Todo el mundo se saca fotos así, no sé por qué a mí me hacen tanto problema”.

30. Para vacacionar le fascina mucho Uruguay, sobre todo La Paloma.

Griselda Siciliani se presentó frente al Congreso nacional en apoyo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. "Me parece imposible y ridículo que no tengamos esta ley. Siento que deben escuchar a la gente. En este caso, nosotras somos instrumento de visibilización de una situación de todos y todas. Me siento contenta de poder usar mi capital, que es quién soy y qué hago, y ponerlo a disposición de una causa mayor", sostuvo (Adrián Escandar)

31. Admira a Juana Molina. Considera que “inventó todo el humor femenino. Los personajes que hacemos las actrices hoy, ella los hizo hace miles de años”. Asegura que no sabe si podría trabajar con Juana “porque yo actuaría como una fan”.

32. Suelen confundirla con Violeta Urtizberea. “Con ella siempre jodemos con eso. Cuando Viole hacía un personaje y estaba morocha, con el flequillito, a ella le decían Griselda y a mí me decían: ‘¡Te felicito por el personaje!’”.

Griselda Siciliani contó que con el embarazo subió 25 kilos, a los cuatro meses recuperó su figura gracias a una rutina de entrenamiento llamada Milicia Style

33. Escudada en el personaje de Jacky, Jorgelina Aruzzi le preguntó: ”¿Vos tenés sexo virtual?”. “No, no he tenido, Jacky. Alguna vez, alguna cosa... Pero no en la cuarentena. ¡No tengo con quién!”, respondió casi en un lamento Siciliani, aunque admitió que en alguna oportunidad mandó fotos “livianita de ropa”.

34. En otro tramo de la charla, y aprovechando la complicidad que hay entre ellas, Jorgelina le preguntó a Griselda si alguna vez se había enamorado de un compañero de trabajo. Y ella reconoció qué sí. “Me pasó con el padre de la nena”, dijo en referencia a Suar, con quien tuvo a su hija Margarita.

35. Pero luego explicó: “Fue más raro, no fue tan clásico como ese enamoramiento de los compañeros de una ficción”. Entonces Aruzzi concluyó: “O sea, no arrancó con una calentura, digamos”. Y Griselda confirmó su teoría: “Arrancó más como una amistad: nos reíamos mucho... Y después, al tiempo, nos dimos cuenta de que había algo más que eso. Que, obviamente, era la calentura”.

"Yo deseo que se enamore, que sea feliz, que esté con una mujer que lo ame, que lo valore, porque se lo merece. Y yo también estaría feliz, lo digo con total honestidad", afirma Griselda Siciliani sobre Adrián Suar

36. Con Suar estuvieron juntos seis años y son papás de Margarita. Aunque se separaron mantienen una gran relación: él suele ir a todas las obras que ella presenta.

37. Siempre fue muy fan de Diego Maradona. Tenía su foto en su habitación. “Me acuerdo que era preadolescente, a los 13, Mar del Tuyú, entrenaba Diego no sé por qué, con qué equipo, mi hermano se debe acordar, porque fuimos caminando un montón de cuadras hasta el entrenamiento para verlo de lejos. Siempre lo seguí. Después, cuando lo pude ver más de cerca, por supuesto que... imaginate. Y Diego además era distante, imagino que, pobre hombre, habrá vivido toda una vida con gente pidiéndole cosas. Me acuerdo del Martín Fierro, que yo lo vi cuando hizo La noche del 10 y estábamos en la misma categoría, revelación, y yo me acerqué a decirle que lo adoraba, que desde chica no sé qué, y fue muy hermoso, muy simpático, me dijo unas palabras hermosas, muy cálido. Estaba muy bien en esa época”, contó en Infobae.

"Hay un lugar tan enorme que empieza a ocupar un hijo que te cambia por completo. También aprendí que no a todas nos pasa lo mismo, que no a todas nos cambia por completo. Que a muchas nos cambia para peor. Que no todo el mundo quiere ser madre. Que no a todo el mundo le gusta ser madre cuando lo es, más allá que lo haya deseado. Que algunas no lo desean. Que pueden pasar un montón de cosas. Entonces, cuando sos mamá es una experiencia fuertísima y hay que estar ahí, alerta, a ver cómo te pega", reflexiona Griselda Siciliani sobre la maternidad

38. Transitó todos los caminos y estilos, desde el drama de La forma de las cosas en teatro, dirigida por Daniel Veronese, a papeles televisivos como Gabriela en Farsantes, junto a Julio Chávez, y la doble composición en una tira de Undergound como las mellizas Mara y Nina Bruneta. Y el papel oscuro que le planteó el desafío de la serie Morir de amor.

39. En el programa de Susana Giménez contó que tuvo un romance retro con Luciano Castro. “Fue antes, éramos muy jóvenes. Sí, los músculos son de verdad. No quiero hablar porque no le gusta, es ermitaño. Lo quiero mucho. Fue una cosita, un romance, tampoco es que fuimos novios”, contó divertida en el sketch de la empleada pública.

40. En 2008 asistió a un recital de Michael Bublé. Ella estaba con Suar y le pareció que el cantante no dejaba de mirarla. “Lo viví como: ‘¡Qué huevos que tiene el chabón!’. O sea, yo estaba con mi novio y él estaba mirándome”, le contó a Jey Mammón. Pero el canadiense no la estaba mirando a ella sino a Luisana Lopilato, que estaba sentada detrás suyo, y que luego se convertiría en su esposa.

Griselda con sus compañeros Nico Cabré y Federico D'Elía en Sugar

41. En Los Mammones recordó una situación particular. “Estaba en la parada del 176. Yo volvía de ensayar con un bolso lleno de cosas que tenemos todas las bailarinas y el sueldo que había cobrado. Me acuerdo perfectamente que mi bolso era de lana y que lo había tejido mi abuela”, comenzó el relato.

42. “Pasaron dos chicos en una bicicleta y me dijeron: ‘Dame todo’. Yo les empecé a pedir por favor, porque era mi único sueldo. Les dije que me quedaba sin nada en todo el mes”. Entonces comenzó a llorar desconsoladamente, tanto que conmovió a los ladrones, que le ofrecieron protección y le dijeron que “cualquier cosa que me pasara por el barrio, ellos eran los pibes del galpón, que los buscara porque me iban a defender”.

43. “Yo me siento muy afortunada, muy privilegiada, siento que la vida y el camino me van sorprendiendo para bien con cosas que ni siquiera soñaba, y en general estoy muy enfocada, muy deseante con lo que estoy haciendo en cada momento. Y también en la vida, en el amor, en las amistades, la familia. Me gusta mucho la vida que tengo”. Infobae.

Griselda Siciliani asegura que hoy está "disfrutando muchísimo de estar sola y podría conocer a alguien. Siento que en cualquier momento me voy a enamorar de alguien porque es mi naturaleza" (Foto: Gastón Taylor)

