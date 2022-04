Juana Repetto expuso a un seguidor que criticó su cuerpo: “La gente no está bien”

Juana Repetto

Si hay algo que caracteriza a Juana Repetto es ser frontal y no callarse lo que piensa. En más de una ocasión la actriz no tuvo reparos a la hora de responderle a los seguidores que la criticaron. Esta vez se dirigió a una usuaria en las redes sociales que se refirió a su cuerpo.

“La gente no está bien”, escribió la mamá de Toribio y Belisario con letras blancas que resaltaban sobre el fondo rojo para responder los comentarios agresivos. “Gordísima hacete algo”, le escribieron primero sobre una historia y más tarde sobre otra en la que se la ve amamantando a su hijo más chico, la misma persona agregó: “Estás gordísima, ¿no podés hacer algo? Te van a dejar si no hacés algo con tu cuerpo, parece que gorda no te sirve”.

Juana Repetto le respondió a una seguidora

Algunas de las mencionadas historias correspondían imágenes de las vacaciones que la hija de Reyna Reech y Nicolás Repetto se tomó hace unos días con sus hijos y con su marido Sebastián Graviotto en la Rivera Maya, en México.

Justamente por esas vacaciones, también la criticaron en redes. “Me acuerdo cuando Juana estaba preocupadísima porque su hijo más grande no podía ir al colegio por la pandemia... Y ahora maneja al tema llevándoselo de viaje en plena época de clases”, le escribieron.

A lo que ella argumentó: “Agarramos Semana Santa para que falte sólo unos días. De todos modos, nada tiene que ver que le quiten la educación a un niño con decidir faltar cinco días. Y sí, a Toro se la quitaban porque por Zoom no aprendía un carajo y era un martirio emocionalmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra, amora”.

Juana Repetto de vacaciones con sus hijos

Fue durante las vacaciones que también hizo una reflexión sobre su cuerpo: “Sin filtro, sin editar, con mis jamonardis al viento, con mi piel como la tengo. Basta de esconder la celulitis y demás. Al menos para mí”.

Desde que es mamá, Juana muestra sin problemas su forma de criar en las redes, lo que no le cae bien a todos. Entra las críticas que recibió en las últimas semanas, una muy insólita la acusaba de “opacar las maternidades de otras famosas” y fue porque durante el mismo fin de semana que Julieta Nair Calvo dio a luz a su hijo y lo presentó, Repetto saludó a su bebé.

“9 meses adentro mío y ya 9 de este lado de la piel. Los 9 meses en ambos casos me movieron mucho, hoy estoy movilizada y emocionada. Gracias bebito mío, por llegar a revolucionarnos la vida en el mejor de los sentidos (y en todos), por el regalo que es verlos con tu hermano mirarse, disfrutarse, amarse, admirarse, acariciarse. No he vivido sensación más linda en la vida, difícil de poner en palabras. Gracias por esa sonrisa que nos regalas constantemente”, había escrito ella sin pensar que eso podría generar alguna polémica.

Su posteo fue realizado justo horas después de que su colega Julieta Nair Calvo se convirtiera en mamá de Valentino. “‘Y deberás amar, amar, amar hasta morir, y deberás crecer sabiendo reír y llorar, la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma, de tí saldrá la luz, tan sólo así serás feliz’, la vida nunca tuvo tanta magia como hoy, nuestro mundo se puso de todos colores. Ahora sí, somos mucho más que dos. ¡Bienvenido Valentino!”, escribió la ex Las Estrellas para presentar a su bebé.

“Qué pesada que sos. Nace el bebé de algún famoso y vos con historias sobre tu parto. La que tiene que cambiar es ella. No puede ser que suba su parto cada vez que nace otro bebé de famosos. No todos los meses le dedica un posteo a su bebé”, dijo un usuario en la red, de manera insólita, a lo que Juana alegó: “Cuando pensás que la gente no puede estar más de la nuca...No me deja de seguir porque cree que la que tiene que cambiar soy yo. Están todos locos. Estoy tentada”.

