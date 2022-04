Nico Riera se refirió a la foto íntima que se filtró cuando salía con Silvina Escudero: “Fue una situación muy fea”

Nico Riera se refirió a la foto íntima que se filtró cuando salía con Silvina Escudero

Pasaron ya más de diez años. Sin embargo, en Internet sigue circulando una foto íntima de Silvina Escudero, en la que se la veía desnuda en el baño y con una sustancia en el cuerpo y rostro, que ella misma se encargó de aclarar que había sido “agregada” con photoshop. La imagen, viralizada en el año 2011, había sido tomada ni más ni menos que por Nicolás Tacho Riera, quien por entonces era pareja de la bailarina. Y aunque tenía que ver con un situación privada y había sido difundida sin el consentimiento de sus protagonistas, en aquel momento les generó más de un dolor de cabeza.

Así las cosas, invitado a PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, este sábado el ex Casi Ángeles debió enfrentarse a Analía Franchín en el segmento “Frente a Frente”. Y la periodista no dudó en consultarle al respecto. “Nico, es fuerte la pregunta: quiero saber si la exposición de tu íntima fluidez en los pechos de una las mujeres más deseadas de la Argentina te hizo sentir mal o un ganador”, le consultó la actual participante de MasterChef Celebrity La Revancha.

Asombrado pero sin ninguna intención de esquivar el tema, Tacho dio su opinión al respecto. “Fue una situación muy fea, no se vio bien, sobre todo por la presión de los periodistas de chimentos que quieren la nota y no cuidan la intimidad del artista, porque creen que uno tiene que contar y mostrar todo. Y había mucha presión sobre el tema”, dijo.

Sin embargo, consciente de que la mentalidad de la sociedad cambió mucho en la última década, el actor agregó: “Hoy no lo pienso como algo bárbaro o bueno, siento que es la vida, que todo el mundo lo hace, es sexo, no me parece algo negativo. Traté de que sea lo menos doloroso para la otra persona y acompañar”.

Nico Riera y Silvina Escudero cuando eran pareja (Verónica Guerman)

Siguiendo con la misma línea, Riera reflexionó: “También hay como una doble moral con el tema del sexo. Poco se habla, mucho se hace. Se critica algo que por ahí uno mismo hace y todavía no se termina de hablar con sinceridad del tema. Con el paso del tiempo, ves del peso de las cosas y no es para nada grave”.

En relación a su presente sentimental, el actor aclaró que estaba solo. Pero reveló que tuvo una relación en la que había intentado probar una “pareja abierta” que no funcionó. “Abrí y cada uno hacía lo que quería. Fue medio al principio”, señaló sobre esa historia. Y aclaró que su novia tenía la opción de preguntarle “todo lo que quería saber”, pero que él prefería no indagar sobre lo que ella hacía con otros. “Habló más de amistad, de pasar tiempo juntos”, dijo Riera sobre el valor que le da a la persona cuando se enamora, más que el hecho de “que vaya a hacer algo en una cita y después vuelva”.

Cabe recordar que hace unos días, había surgido una versión que involucraba a Nico con Débora Bello, la ex esposa de Diego Torres. Todo comenzó a partir de una serie de fotos que tanto la modelo y el actor publicaron desde Aspen. Y es que, si bien ella había viajado junto a su hija Nina y se había encontrado allí con el cantante, muchas postales los mostraban a ella y al actor en los mismos lugares y con las mismas posturas.

