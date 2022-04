La periodista Carolina Haldemann recibió el alta y presentó a su hijo Vincenzo

Carolina Haldemann junto a su pareja, Leo, y su hijo Vincenzo (Grosby Group)

El martes la periodista Carolina Haldemann se convirtió en mamá por primera vez, tras el nacimiento de Vincenzo. A dos días de la llegada del bebé, ambos recibieron el alta y posó radiante para los flashes a la salida del Sanatorio Anchorena. Cabe recordar que hace menos de un año la conductora de la trasnoche de Canal 26 se había tomado licencia luego de que le detectaran nódulos bilaterales en las cuerdas vocales y sangrado en la laringe. En medio del tratamiento hizo un cambio de vida más profundo y el amor tocó su puerta en el momento más inesperado.

Un mes después de separarse de su ex marido, Emanuel Fernández Bollini, conoció a Leo, empresario del rubro tecnológico, e iniciaron una relación que se convirtió en el comienzo de una familia. “El divorcio salió en tres meses porque no había hijos de por medio y las partes estábamos de acuerdo, fue todo en buenos términos, y a fines de mayo conocí a mi novio cuando fui a comer a la casa de una amiga”, contó Haldemann en diálogo con Teleshow un tiempo atrás.

"Estamos muy felices porque 48 horas después de la llegada de Vnicenzo nos vamos para casa", contó Carolina Haldemann en su cuenta de Instagram

Contentos y emocionados por el nacimiento de su primer hijo, la pareja posó sonriente junto al bebé

“En nuestra relación fue todo rápido. Nos enamoramos y decidimos ir para adelante sin vueltas. Somos parecidos en ese sentido”, aseguró. Después de una escapada a Mendoza decidieron apostar a la convivencia y fue luego de la mudanza que supieron que estaban en la dulce espera. “Los planes cambiaron y, de una pareja que se estaba conociendo, pasamos a ser mamá y papá”, contó emocionada por la feliz noticia.

Por ese entonces también confesaba que había hablado con su amiga y ex compañera de trabajo, Carolina Pampita Ardohain, por sus miedos frente al embarazo. “El parto me aterra, lo hablé con ella, le pedí consejos como mamá y me ayudó mucho”, comentó. Cuando el gran día llegó, compartió su alegría con sus seguidores de Instagram en un conmovedor posteo: “Sin pensarlo, ni planearlo, pero sin dudarlo, hoy fue el día más feliz de nuestras vidas. Después de una noche eterna cargada de dolores y de tanto amor, llegó Vincenzo. ¡Gracias a la vida por este bebé mágico!”.

La pareja se conoció hace un año y formaron una familia juntos con la llegada de Vincenzo

Los flamantes padres se mostraron enternecidos junto a su primogénito

En cuanto a sus planes a futuro, la periodista de 34 años proyecta volver pronto al ruedo. “La idea es regresar lo antes posible. Es sano para mí y para mi hijo volver a trabajar de lo que amo. Me veo como una mamá que va con su hijo a todos lados, soy relajada en ese sentido. No me da miedo llevarlo y que se relacione con gente, me parece sano”, expresó en diálogo con este medio.

Cabe recordar que en julio de 2021 Carolina dejó su trabajo en Trasnoche 26 -el programa que conducía junto a Héctor Rossi en Canal 26- por la carga horaria que le demandaba, alrededor de cuatro horas de aire, y la imposibilidad de sostener el ritmo por problemas vocales. “Me quedaba sin voz, y por el dolor en las cuerdas vocales necesité tres meses para volver a hablar y seis meses en total para revertir el cuadro de salud y no ir a cirugía”, expuso. Después del tratamiento con fonoaudióloga, yoga y rehabilitación, pudo mejorar, aunque de todas maneras, toma los recaudos necesarios para prevenir el deterioro de su salud.

A pura sonrisa, la periodista sostuvo en brazos a su hijo acompañada de su pareja

Carolina Haldemann se convirtió en madre por primera vez y posó radiante junto a su hijo (Grosby Group)

