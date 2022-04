Flor de la V enfrentó a El Pepo en un móvil: “Ni vos ni nadie dieron la cara por quienes perdieron a un familiar”

Flor de la V cruzó a El Pepo en un móvil

En julio de 2019, Rubén Darío Castiñeiras -más conocido como El Pepo, su alias cumbiero- chocó la camioneta que manejaba al conducirla por la ruta 63, a la altura de la localidad bonaerense de Dolores. El artista sufrió politraumatismos y debió ser internado en el hospital municipal San Roque, mientras que dos de sus tres acompañantes perdieron la vida: Ignacio Abosaleh, representante de la banda; y Nicolás Carabajal, trompetista, fallecieron en el acto.

Mientras aguarda por el juicio en prisión domiciliaria, el cantante le dio dos entrevistas a Intrusos (América): una grabada y otra en vivo. “No hay un día que no me acuerde del accidente. Al principio fue muy perturbador, muy pesado. He tenido pensamientos malos hacia mi persona. He pensado varias veces en terminar mi vida. Es más, varias veces me pregunté por qué no me pasó a mí. A mi se me cruzó un animal y en todo momento he tratado de preservar la vida de todos. Si yo no vendría bien, me la hubiese pegado de frente del animal”, explicó.

“Cuando vi lo que había pasado, me agarró una desesperación terrible. No lo podía creer. Recuerdo que vino una ambulancia, que empezaron a frenar coches. Yo escuchaba que me decían: ‘Pepo, ¿estás bien?’. Hasta que me subieron a la ambulancia a mi también y nos llevan. Yo en ningún momento me fui de ahí”, recordó.

El cronista le preguntó por el video que se viralizó poco después del accidente, en el que se lo veía al cantante diciendo que quien había manejado el vehículo era Nacho -uno de los fallecidos- y no él. “Cuando vi el video me dio mucha vergüenza. No sé por qué lo dije, me lo reprocho todos los días. Le pido perdón a la familia por haber dicho eso”, dijo El Pepo, ensayando una disculpa.

"He pensado varias veces en terminar mi vida. Es más, varias veces me pregunté por qué no me pasó a mí", dijo El Pepo sobre el accidente

Luego, desde el piso volvieron a comunicarse con El Pepo para hablar en vivo. En esta segunda parte contó que está medicado para “no entrar en una depresión profunda y manejar lo mejor que puedo todo lo que me está sucediendo”. Además, reiteró que el accidente se dio luego de “hacer una maniobra para esquivar un animal en la ruta, la cual terminó con una tragedia terrible. Me lo lamento todos los días”.

Por otra parte desmintió haber manejado de manera temeraria. “Mis compañeros no sintieron miedo en mi manera de manejar. Nosotros íbamos a trabajar y no íbamos descontrolados. Yo no consumí droga esa noche. Tomé unos sorbos de alcohol, pero no estaba borracho, como se dice”, aseguró.

También le preguntaron por qué se negó al control de alcoholemia, algo que él desmintió. “Yo no me negué. Yo estaba en la habitación y me acuerdo de ver entrar a la fiscal con una cantidad de policías importante y me dice que me tengo que levantar porque me tienen que hacer extracción de sangre, porque yo me había negado. Yo no recuerdo haberme negado. Y una enfermera le dice a la fiscal, adelante de todos, que yo no me había negado a la extracción de sangre. Y después lo declara en la causa, también. Por ahí hay muchas cosas que se dicen en la televisión, pero en las declaraciones es distinto”, dijo.

Luego, Flor de la V le preguntó por qué no habló con los familiares de los fallecidos tras el accidente. “Porque yo estaba en una habitación. Me llevaron al hospital herido, también. A mi me sedan y me llevan a una habitación y me dejan con suero y calmantes por las heridas que yo tenía...”, comenzó a responder El Pepo, pero la conductora lo cruzó.

“Según las imágenes que vimos después del accidente, a vos se te ve bien, que es en el momento que vos mentís, diciendo que manejaba otra persona, entonces lo que le pasa a muchos de los familiares es que sienten... El primer dolor comienza cuando vos y las personas que estaban con vos no dieron la cara, en ese momento en que pasa semejante tragedia... Yo entiendo que quizás vos estabas traumatizado por el golpe o lo que fuere. Pero eso no inhabilita a que uno sea persona. Eran tus compañeros de trabajo, acababan de perder la vida. Y sin embargo ni vos ni nadie dieron la cara por estas personas que perdieron un familiar... Me parece que no se justifica ese accionar, Pepo”, le espetó de la V.

La camioneta de El Pepo tras el trágico accidente en Dolores

“Yo entiendo el dolor de la familia y todo, Flor. Ojalá que algún día pueda tener la oportunidad de haberles frente a frente y no por un programa de televisión. Yo no necesito exponer lo que siento hacia la familia y todo el dolor que ellos tienen en un programa. Ojalá que lo pueda hacer algún día personalmente. Porque es algo que yo también necesito”, respondió el cumbiero.

Asimismo, contó que su mujer, Josefina Cúneo, intentó acercarse a las familias de las víctimas luego del accidente. “Pero la respuesta de ellos fue que no querían ni que nos acerquemos”, dijo. “Después de todo lo que se dijo, yo preferí apartarme de cualquier tipo de contacto porque se estaban diciendo un montón de cosas y la verdad que no sentía que era o es el momento hoy para tener una charla con ellos. Me parece que quizás el tiempo sane un poco lo que sientan. Ojalá que lo puedan ir sanando de a poco. Yo sé que nunca van a dejar de tener el dolor de haber perdido un familiar, nunca, nunca. Pero ojalá que con el tiempo pueda tener una charla con ellos y manifestarle esto”, cerró.

