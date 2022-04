Felipe Fort fue notero por un rato y puso en aprietos a Martita y a Rocío Marengo

Felipe Fort entrevistó a Martita Fort y a Rocío Marengo en Socios del espectáculo

En pareja hace ocho años con Eduardo Fort, Rocío Marengo vive un momento pleno en su relación de pareja que se traslada a Martita y Felipe, los hijos de Ricardo. Luego de algunas turbulencias, a raíz de unas declaraciones públicas de la modelo, la familia se mostró en las redes sociales, como en los festejos de cumpleaños de su mayoría de edad. Y otra muestra de este estado de situación se vivió en las últimas horas, cuando Rocío, Martita y Felipe, de regreso al país, salieron a cenar y luego se prestaron a un móvil con Socios del espectáculo.

“Celebrando la vida. Con ellos siempre un tema nuevo, que planes, que trabajo”, señaló Rocío al comenzar la nota. Por su parte, Felipe insistió con sus ganas de llevar adelante el proyecto del Marroc gigante en la fábrica que fundó su bisabuelo. Y Martita sobre sus ganas de estudiar canto y actuación. “Tratamos de apoyarlos en todo lo que ellos tengan ganas, todos los que los queremos vamos a estar apoyándolos”, agregó Marengo. En relación a la esperada serie sobre la vida de su padre, Marta anunció que se podrá ver en septiembre. “Vimos los makings, escenas sueltas. Está quedando linda, le tengo fe”, señaló, aunque no quiso adelantar más “para no spoilear”.

Como bonus track de la nota, Felipe tomó el micrófono y durante un rato hizo las veces de notero, ante las sonrisas de su hermana y de su tía política. Y ya de entrada, las puso en un aprieto. “Me enteré que se iban a Chile...¿es probable eso?”. Las entrevistadas intercambiaron unas miradas cómplices y Marengo salió del apuro. “Corten esto, basta Felipe”, pidió la modelo, ante la revelación del joven. Cabe recordar que Rocío tiene una importante carrera en el país trasandino, donde actualmente graba Minuto para ganar.

Insistente, el improvisado cronista fue por Martita y quiso saber más sobre su futuro en el canto y la actuación. “Me enteré por oído que te juntaste para entrenar un poquito la voz, para empezar a cantar”, preguntó. “Sueño con eso”, respondió Marta sin querer dar demasiadas explicaciones. Y finalmente, Felipe se dispuso a incomodar a Marengo con una pregunta al hueso. “¿Quién es tu preferido, Martu o yo?”. “Los dos” respondió la modelo entre las risas cómplices que demuestran el buen momento que están atravesando.

Marengo con Eduardo Fort, Felipe, Martita y Marisa, la niñera de los mellizos, durante el festejo de Año Nuevo en Estados Unidos

Días atrás, en el mismo programa, Marengo había respaldado a los chicos en este momento que atraviesan luego de la muerte de Gustavo Martínez sacudió a la familia Fort. La ex pareja e íntimo amigo de Ricardo y tutor legal de sus hijos se quitó la vída días antes que los mellizos cumplieran la mayoría de edad, lo que generó un cortocircuito entre la familia del empresario y la del personal trainer, con mensajes cruzados en las redes sociales y ante los medios de comunicación, y una escenario de conflicto que no cesa.

“Estoy sorprendida con el estirón que han hecho, como están de maduros, enfocados: tienen ganas de trabajar, ganas de estudiar, ganas de ir para adelante”, sentenció, Marengo, alegre por el presente de los chicos. “Banco a Martita y a Felipe porque se tuvieron que bancar cosas que ellos no merecían, porque tuvieron que atravesar una situación horrible, es muy trágico lo que pasó, estar en la familia de Gustavo como estar en la familia de Martita y Felipe”, señaló respecto a la decisión que tomó el personal trainer. Y para finalizar, se puso una vez más del lado de los mellizos: “Los chicos fueron re agredidos y no se lo merecían porque vivieron algo que no eligieron. Y todavía no tenían ni siquiera 18 años. Como la familia no habla, atacan”, cerró.

