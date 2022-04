Fue niñera para poder actuar y de adolescente ayudaba en las obras de su papá: Rocío Gómez Wlosko, la revelación de El primero de nosotros

Rocío Gómez Wlosko se abre paso con su rol en El Primero de Nosotros

“Fue un flash, un shock”. Rocio Gómez Wlosko no lo podía creer cuando le confirmaron que había quedado seleccionada para interpretar a Uma, la hija del personaje de Benjamín Vicuña en El primero de nosotros. Venía haciendo varios castings para publicidades, y a principios del año pasado una agencia le ofreció probarse en ese rol. Pero pasaron dos meses hasta que le dieron la noticia. “Medio que traté de olvidarme porque sino, estás comiéndote las uñas un montón. Estaba en una reunión por Zoom con unos amigos y justo me llamaron... no lo creía”, recuerda la actriz, en diálogo con Teleshow.

Se trata de su primera oportunidad en televisión, en las grandes ligas -una novela en el prime time de Telefe- y con actores de renombre. Y, por caso, nadie sabía que era la hija del Bicho Gómez: lo supieron una vez que ella ya estaba participando de las grabaciones, porque nunca quiso jugar esa carta ni cargar con ese mote de ser la “hija de...”.

Rocío y El Bicho, padre e hija incondicionales

“Mi papá siempre me dio consejos desde que decidí dedicarme a esto. Hasta hemos trabajado juntos, yo ayudándolo a él en la parte de producción, y siempre fue una persona que estuvo muy predispuesta a enseñarme sobre este oficio. Pero al margen de eso, cuando me metí ya en esto que es la tele, no solo me dio consejos, sino que yo también le pido que me ayude con ciertas cosas, con manejos, y más que nada a calmar la ansiedad”, revela Rocío sobre el comediante, a quien admira. Y destaca: “Medio que nací con esto, siempre lo tuve muy en la sangre, desde la panza. Siempre conté con el apoyo de mis padres, pero intentaron que yo haga mi propio camino”. Y así lo hizo: estudia teatro desde los seis años, pasó por diferentes escuelas y ya está a punto de recibirse en la Escuela Metropolitana de Arte Dramática.

Hasta el momento, Rocío había trabajado en teatro independiente y autogestivo. “Cuando me dijeron que era un coprotagónico con Benjamín Vicuña para Telefe fue emoción a full, ansiedad, ganas de arrancar ya. Le conté al toque a mi familia, amigos, que por suerte me recontra bancan. Fue mucha emoción porque como no me podía mantener con el teatro independiente, empecé a trabajar de niñera, moza, en call center y otras cosas para no depender económicamente de mis papás: quería comprar mis cosas y pagarme mis clases. Es el sueño de poder estar viviendo de lo que me gusta”, cuenta entusiasmada quien, de chica, acompañaba siempre a su padre durante las funciones en el circo.

Rocío junto a su papá, el Bicho Gómez, en el circo cuando, el actor hacia funciones de Mariachi Loco

—¿Cómo estas viviendo el éxito de El primero de nosotros? ¿Te pasó alguna situación insólita con algún fan en la calle o en las redes luego de este éxito?

—Lo más loco fue que al otro día de salir al aire ya me paraban en la calle y me felicitaban. Como mi personaje se entera de la enfermedad del padre, me llegan re lindos mensajes de personas que realmente están en esa situación: es muy fuerte, muchos se sienten identificados. Eso está buenísimo.

—¿Con fue trabajar en un elenco de grandes figuras?

—La verdad es que generé un vínculo muy lindo con todos, quizás con Benja es con el que más compartía grabaciones, pero con todos. Formamos también un grupito con los otros chicos de la tira, por más de que no compartíamos tanto en el aire, éramos como los jóvenes (risas). Nos agarró a todos en un momento de la pandemia, sin laburo, estaba la cosa muy difícil, y poder generar un contenido así, tan lindo, fue fuerte. Y por suerte se armó un equipo hermoso.

Rocío Gómez Wlosko, en una conmovedora escena junto a Benjamín Vicuña en El primero de nosotros

—¿Qué es lo que creés que te dio esta experiencia en televisión?

—Fue un proceso de muchos meses, logramos generar mucha confianza con actores, técnicos, peinado, maquillaje, y al ser la nueva entre gente tan monstruo de la actuación, fue una locura. Por suerte me recibieron bárbaro, la verdad que a veces hay como un prejuicio de la gente de la tele pero nada que ver. De repente llega una piba inexperta, que tenía muchas escenas compartidas con ellos, y fueron compañeros de lujo: me explicaban un montón de cosas que yo no entendía. Además de eso, que creo que es lo más importante, me dejaban jugar a mí como actriz con ellos. Con Benja se re ve, pero también con Paola (Krum), Luciano Castro, Daniel Fanego... Me permitían también a mí descubrirme en ese lugar de actriz. Fue súper valioso y habla muy bien de ellos como compañeros.

Rocío Gómez Wlosko junto a Alexia Moyano, Mercedes Funes, Paola Krum y Luciano Castro en la escena en la que operan al personaje de Benjamín Vicuña de un tumor en la cabeza

Rocío, de 24 años, se fue a vivir sola hace muy pocos meses. Y tiene en claro que la profesión que eligió es así: hoy puede estar en la cima, y mañana no. De hecho, próximamente estará estrenando La infinidad de las partes, una obra en la que comparte elenco con sus “amigos de toda la vida”, los jueves a las 21 horas en Nün Teatro Bar. “Es un flash también pasar de estar en un proyecto tan grande a uno en un teatro independiente, más autogestivo. Es darse cuenta que esta carrera es así: hay momentos que te va re bien, otros momentos que no tanto, pero hay que ir para adelante”.

SEGUIR LEYENDO: